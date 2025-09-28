Louis XIII avagy a csúcskonyak, amely porcelán akar lenni

Szokatlan problémával küzd a francia Rémy Cointreau legjobb márkája a Louis XIII, egyszerűen kifogytak a palackonként 4600 dollárért vesztegetett konyakból, és a folyamatosan növekvő kereslet dacára egyszerűen képtelenek többet gyártani, mivel olyan különleges párlatokból (eaux-de-vie) áll ez az italkülönlegesség, melyek közül nem egyet akár egy évszázadig is érlelnek.
Ezért még ha a Rémy drámaian növelné is a párlatok készítését, évtizedekbe telne, mire az ultraprémium minőség megtartása mellett képes lenne számottevően növelni a készletét.
Sebaj, ha nincs konyak, jöhetnek a gyönyörű porcelánok
– mondta a Bloombergnek Anne-Laure Pressat, a 17. században uralkodó XIII. Lajos királyról elnevezett márka ügyvezető igazgatója. Ez a király ismerte el egyébként először a konyakot önálló italkategóriaként, sőt az ő regnálása idején alapították meg a Rémy Cointreau jogelődjét, a konyakkészítő Rémy Martin-házat is.
A Louis XIII víziója, hogy igazi luxusmárkává váljon, mint például az Hermès. Már most is árulnak csiszolt kristálypoharakat és különleges szivarvágót, de bővítenék a kollekciót.
Senki sem kérdezi az Hermèstől, hogy miért árulnak sminket, mikor eredetileg a Guccihoz hasonlóan egyszerű nyeregkészítők voltak. A Louis XIII víziója ugyanez. Olyan luxusmárka szeretne lenni, amely túllép a konyakon.
Pressat, aki korábban a Louis XIII innovációs igazgatója volt, jól ismeri a gyűjtők igényeit és a terjeszkedési lehetőségeket. A stratégia alapja mindenképpen a gasztronómia marad. Van mire építeniük, hiszen az üvegpalackjaik a világ legjobb éttermeiben rendezett pazar vacsorákon is feltűnnek.
Az 50 ezer dolláros Rare Cask 42.1 palack 2023-as bevezetésekor például a cégvezető látta vendégül Velencében a kiválasztott vevőjelölteket egy többnapos extravagáns rendezvényen.
Különleges üvegpalackjaikat egyébként sokan gyűjtik, Pressat szerint folyamatosan követelik tőle is, hogy újabb dizájnnal jelenjenek, mivel a gyűjtők egy része már az összes korábbi verziót beszerezte.
Emellett rendszeresen vacsorákat is rendeznek, amelyeken az ügyfelek 10 százalékos kedvezménnyel tölthetik újra konyakos üvegeiket az Infinity Wheel program keretében.
Az új program keretében az étkészlet-kollekciók megalkotására a Louis XIII a limoges-i J.L. Coquet tradicionális porcelánkészítő manufaktúrát kérte fel, amely extra fehér porcelánjáról és kifinomult formatervezéséről híres. Limoges olyan a franciáknak, mint nekünk Herend, ott készülnek a legszebb porcelánok a hatszögletű országban.
Ha valaki evett már több Michelin-csillagos étteremben a világ boldogabbik felén, jó eséllyel a Coquet Hemisphere kollekciójából kínálták.
A J.L. Coquet két dizájnt is alkotott a Louis XIII ihletésére. Az első a Soil Is Our Soul, szó szerint a terroirra összpontosít. Egy 3 dimenziós szkenner segítségével a birtok kontúrjait a porcelántányérok széleire nyomtatták. Minden darabot mázaztak, majd ecsettel eltávolították a máz egy részét a texturált területekről.
A kollekció összes tányérja három-négy hétig készül, a munkában 40 kézműves vesz részt.
A másik kollekció, a Time Light. Ennek megalkotásakor a J.L. Coquet a fényre és az átlátszóságra összpontosított, ezért olyan leheletvékony tányérokat tervezett, amelyek átengedik a fényt. A tányérperem alsó részét pedig faragásokkal díszítették, hogy visszaadják a csiszolt kristályüvegből készült palackok csillogó hatását. Minden tányér szélén kézzel festett rézbetét található, amely a konyakgyártás során használt rézlepárlókra utal.
A kollekciók hatfajta edényből állnak:
Egy ilyen sorozatért online értékesítés esetén 500 dollárnál kezdődnek az árak.
Egy komplett szett pedig 3400–4000 dollárt kóstál.
A J.L. Coquet kollekciónként 750 darabos limitált példányszámban gyártja le a készleteket, minden darabot számozva és dátummal ellátva. A 750 darab sem véletlen persze, hiszen egy hordóból éppen 750 üveget tudnak feltölteni.
Pressat szerint a terv az, hogy kétévente mindig bemutassanak valami különleges újdonságot, úgyhogy elégedettek lehetnek a tehetős gyűjtők.
