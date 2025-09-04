„Az önkormányzati végzésből értesültem erről a szégyenteljes ügyről, amellyel kapcsolatban a következőket szeretném hangsúlyozni. Nem a MÁV megbízásából, nem a MÁV tudtával, nem a MÁV képviseletében, de sajnos a MÁV autójával szállítottak és helyeztek ki illegálisan hulladékot azok, akik mindezt elkövették” – írta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezetője a Facebookon.

Lebuktak a vasutasok, a MÁV-vezér totálisan kiakadt: „Nem valók közénk, szégyent hoznak ránk / Fotó: Hegyi Zsolt, MÁV csoport / Facebook

A vezérigazgató azt írta, hogy elhatárolódnak az elkövetőktől. „Nem valók közénk, szégyent hoznak minden vasutasra” – írta. Hozzátette, hogy az illegálisan kirakott hulladékot elszállítják, a bírságot kifizetik, Érd önkormányzatától és lakosaitól pedig a szemetelők nevében is elnézést kérnek.

„Mindezeken túl természetesen a részletes vizsgálatot is lefolytatjuk, és ha kell, újabb intézkedéseket hozunk, hogy a jövőben ilyesmi még kósza ötletként se fogalmazódhasson meg senkiben”– írta. Hegyi Zsolt hozzátette, hogy

a MÁV-nál ez nem fér bele, a vasutasoknak ez nem fér bele.

A szeptember elsején megtartott közlekedésinfón Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, hogy a késett vonatok számának csökkenése miatt kevesebb pénzt kell kifizetniük késési biztosításként.

A csoport vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott, hogy a MÁV-ra igaz, hogy „gyakran késik, de nem sokat”. Elmondta, a késő vonatoknak nagyjából a 10 százaléka van húszperces késés fölött: ez az összes vonatnak nagyjából a 3 százaléka. Nyáron ez az arány, amikor „minden sokkal nehezebb”, 4-5 százalék is lehet.

Hegyi Zsolt a közlekedésinfón közölte, hogy