Nagy változást jelentett be a Pepco a magyarországi boltjairól: új stratégiát hirdetett meg az igazgató

A Pepco 2015-ös magyarországi piacra lépése óta folyamatosan növekszik: mára több mint 260 üzlettel van jelen az országban, termékei pedig több mint kétmillió háztartásban megtalálhatók – közölte a cég.

A Pepco több mint 260 üzlettel van jelen Magyarországon / Fotó: NurPhoto via AFP / Beata Zawrzel / NurPhoto / Beata Zawrzel

A Pepco Group részeként a vállalat 18 országban közel 4000 üzletet működtet, havonta több mint 30 millió tranzakcióval. A következő időszakban

a lánc stratégiájának középpontjában a tágas retail park üzletek, az üzletmodernizáció és a digitalizáció állnak.

A Pepco első magyarországi üzletei 2015-ben nyíltak meg, és már az első év végén 25 boltot működtetett a hálózat. Egy évvel később 50 új üzlet nyílt, 2017-ben pedig ünnepelhették a 100. egység megnyitását. A Pepco több mint 260 üzlettel van jelen Magyarországon, és a forgalom több mint fele visszatérő vásárlóktól származik.

„A magyar piac kulcsszerepet játszik a Pepco régiós stratégiájában. Az üzletnyitásokat mindig piaci adatokra alapozzuk, célunk pedig az, hogy minél több vásárlóhoz érjünk el – legyen szó nagyvárosokról vagy kisebb településekről” – mondta Potyi Gergely, a Pepco Magyarország operatív igazgatója.

Ahogy azt megírtuk, a Magyarországon is népszerű diszkontlánc németországi leányvállalata, amely 64 üzlettel rendelkezik Németországban, csődöt jelentett. A hír felvetette annak lehetőségét, hogy a vállalat más piacokon, köztük Magyarországon is hasonló lépésekre készülhet.

A Pepco azonban a Világgazdaságnak cáfolta ezt a feltételezést. A Pepco tájékoztatása szerint a 2025. június 30-án zárult harmadik pénzügyi negyedévben a márka több mint egymilliárd eurós árbevételt ért el, ami rekordszintnek számít a cég történetében.