Deviza
EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF334.11 -0.94% GBP/HUF452.08 -0.27% CHF/HUF419.46 +0.17% PLN/HUF92.34 -0.13% RON/HUF77.36 -0.12% CZK/HUF16.1 +0.13% EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF334.11 -0.94% GBP/HUF452.08 -0.27% CHF/HUF419.46 +0.17% PLN/HUF92.34 -0.13% RON/HUF77.36 -0.12% CZK/HUF16.1 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,321.43 -1.09% MTELEKOM1,900 -0.53% MOL2,902 -0.76% OTP30,150 -1.59% RICHTER10,290 -1.36% OPUS563 0% ANY7,700 -1.3% AUTOWALLIS158.5 -2.21% WABERERS5,120 -2.34% BUMIX9,270.06 +0.47% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,161.02 -0.46% BUX103,321.43 -1.09% MTELEKOM1,900 -0.53% MOL2,902 -0.76% OTP30,150 -1.59% RICHTER10,290 -1.36% OPUS563 0% ANY7,700 -1.3% AUTOWALLIS158.5 -2.21% WABERERS5,120 -2.34% BUMIX9,270.06 +0.47% CETOP3,484.44 +1.1% CETOP NTR2,161.02 -0.46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Odu
Orbán Ráhel
bolt

Új boltot nyitott Orbán Ráhel

Megnyitották ismét Orbán Ráhel bababoltját. Az Odu a BDPST-hez tartozó belvárosi hotel épületében várja a vásárlókat.
VG
2025.09.05., 16:00

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Orbán Ráhel bababoltja 2025 szeptemberében a BDPST Group tulajdonában álló Vörösmarty téri Dorothea épületkomplexumba költözik.

Elköltözött és tulajdonost váltott Orbán Ráhel bababoltja / Fotó: Instagram / Odu.store

Pénteken az Odu bababolt a közösségi oldalán posztolta, hogy megnyitották az új boltot az 5. kerületben, a Dorottya utca 2. szám alatt.

A cég korábban közölte: a költözéshez kapcsolódóan született meg a döntés, hogy az Odu Store Kft. százszázalékos tulajdonrésze a cégcsoporthoz kerüljön a korábbi tulajdonos Orbán Ráheltől, a vállalat működése és tulajdonlása pedig integrálódjon a BDPST holdingstruktúrájába. 

A Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST Group 2015-ben alakult, a csoport eleinte csak ingatlanfejlesztéssel, turizmussal foglalkozott, majd a Gránit Bank megszerzésével a pénzpiacon is megjelent. 

Később a pénzügyi szolgáltatási palettáját egészítette ki a Diófa Alapkezelővel és az Equilorral, illetve 2022-ben megvette a Waberer’s Internationalt is, amellyel a logisztikai szegmensbe is belépett. 

Tiborcz István felesége Orbán Ráhel, a miniszterelnök legidősebb lánya a BDPST Group kreatív igazgatója.

A cég közlése szerint az integráció által az Odu bababolt a BDPST központi támogató funkcióira, például pénzügy, marketing, üzemeltetés, is támaszkodhat, ezáltal tovább növelve a működés hatékonyságát és támogatva a márka jövőbeli fejlődését. 

A mindennapi működésért továbbra is az Odu önálló menedzsmentje felel Orbán Ráhel szakmai vezetésével. A bababoltot eredetileg 2022-ben a Hegyvidék Bevásárlóközpontban nyitották meg:

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
forint árfolyam

Magyarország büszke lehet: az egész világ a forintot irigyli, legyőzte az összes devizát – ez áll a hihetetlen rekordok mögött

A békének léteznek piaci indexei: a forint ebbe a társaságba került.
1 perc
Odu

Új boltot nyitott Orbán Ráhel

Megnyitották ismét Orbán Ráhel bababoltját. Az Odu a BDPST-hez tartozó belvárosi hotel épületében várja a vásárlókat.
12 perc
Közgazdász-vándorgyűlés

„Ha csak azt olvasnám, felvágtam volna az ereimet" – kifakadt az ÁSZ-elnök – elmondta az igazat Magyarországról és az uniós pénzekről

Windisch László szerint jó lenne végre a tényeket nézni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu