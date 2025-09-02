Deviza
Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem
diák

Összeáll a Wekerle Egyetem és a Főtaxi – a nagy múltú cég várja az egyetemistákat

A Wekerle Egyetem és a Főtaxi stratégiai együttműködést kötött, A cég gyakorlati helyett biztosít a diákoknak.
VG
2025.09.02, 15:47
Frissítve: 2025.09.02, 15:47

A Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem és a Főtaxi Zrt. együttműködési megállapodást kötött, amelynek célja, hogy az egyetem közgazdász jelölt hallgatói ne csak elméleti, hanem valódi piaci környezetben szerzett tudással lépjenek ki a munkaerőpiacra – derül ki a cég közleményéből.

főtaxi
A Wekerle Egyetem és a Főtaxi stratégiai együttműködést kötött, A cég gyakorlati helyett biztosít a diákoknak / Fotó: Unger Tamás

A Főtaxi gyakorlati helyet, mentorálást és karrierindítási lehetőséget biztosít a diákoknak, így már tanulmányaik alatt beléphetnek a munka világába.

„A jövő gazdasági szakembereit nemcsak tankönyvek formálják, hanem a valós üzleti környezet is. 

Az oktatás feladata ma már túlmutat a tudásátadáson: olyan kompetenciákat kell fejlesztenünk – rugalmasság, innovációs készség, digitális szemlélet –, amelyekre a gyorsan változó gazdaságban valóban szükségük lesz hallgatóinknak. A Főtaxival közös program ebben nyújt áttörést: a tanulás és a munka világa közvetlenül találkozik” – mondta Balogh Imre, a Wekerle Sándor Nemzetközi Egyetem rektora.

A megállapodás – melyet hivatalosan augusztus 29-én, a 2025/2026-os tanévnyitó ünnepség keretében írták alá - határozatlan időre szól, és évente több hallgatónak nyit lehetőséget arra, hogy a közlekedési és logisztikai szektorban szerezzen versenyképes tudást.

„Tudom, mekkora különbséget jelent, amikor a hallgatók nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. A Főtaxinál célunk, hogy a jövő szakemberei ne csupán munkatapasztalatot szerezzenek, hanem inspiráló környezetben fedezhessék fel, milyen területen szeretnének igazán kiteljesedni”- mondta Károlyi Roland, a Főtaxi vezérigazgatója.

