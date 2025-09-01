Fontos figyelmeztetést adott ki a Ryanair a megváltozott ingyenes kézipoggyászról: ezt muszáj tudnia az utasoknak, különben ráfázhatnak

A Ryanair a következő hónaptól lehetővé teszi utasai számára, hogy nagyobb poggyászt vigyenek magukkal az ülés alá – írja a Sky News.
Az ír légitársaság 20 százalékkal, azaz 5 centiméterrel növeli az ülés alatti táskák maximális méretét. Összességében ez azt jelenti, hogy négy literrel több helyet kapnak az utasok.
A légitársaság jelenleg 40x25x20 centiméteres poggyász felvitelét engedélyezi az utasoknak, de ez a méret 40x30x20 centiméterig terjedhet.
A nagyobb méret már szerepel a Ryanair weboldalának poggyászszabályzatában.
A Ryanair változtatása azután történt, hogy egy mérföldkőnek számító uniós bizottsági szavazás előírta, hogy
az utasoknak minden járaton ingyenesen kell feladniuk egy 40x30x15 centiméteres poggyászt.
A Which? nevű fogyasztói oldal arról számolt be, hogy a változást augusztus végéig 230 repülőtéren vezetik be.
„Az új poggyászméret bevezetése folyamatban van, és szeptember végére elkészül. Addig is azt javasoljuk, hogy minden Ryanair-utas továbbra is tartsa be a jelenlegi méret kapacitásunkat, ami 40x25x20 centiméter. Hamarosan nyilvánosan megerősítjük, amikor az összes méret beállítást megváltoztattuk” – közölte a légitársaság szóvivője.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a Ryanair utasainak csomagjait a beszállókapunál elutasíthatják, még akkor is, ha hajlandóak többet fizetni érte.
A Ryanairnél nem fogadnak el készpénzt a beszállókapunál: ez azt jelenti, hogy még ha egy utas csak készpénzzel hajlandó fizetni a nagyobb poggyászért, ezt nem tudja megtenni.
Ha az utas táskája nem fér bele a kapunál található poggyászmérő keretbe, akkor pluszdíjat kell fizetnie a fedélzetre hozataláért, ami akár 70 eurót is jelenthet.
