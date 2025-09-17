Szegedi BYD-gyár: már nem tudják hol elszállásolni a kínai vendégmunkásokat – újabb helyszínen terjeszkedne a cég

Mintegy 350 kínai munkás költözhet Algyő határába. A BYD-gyár építése csúszik, a munkásokat azonban el kell helyezni – számolt be a Délmagyar.

Ágyakat és matracokat már vittek, engedély azonban még nincs a BYD-gyár újabb munkásszállójának / Fotó: Joó István / Facebook

Molnár Áron polgármester egy lakossági fórumon hallgatta meg az algyőiek véleményét azzal kapcsolatban, hogy vendégmunkásokat szállásolna el a Jura Ipari Parkban a BYD alvállalkozója. Egyelőre a polgármester aláírása hiányzik, hogy a terv megvalósuljon.

A Jura Ipari Park többségében az Algyő Park Kft. tulajdona, 30 százalékban azonban az algyői önkormányzat a tulajdonos.

Kiderült, hogy az egyik épületre már meg is köttetett a bérleti szerződés. Sőt, már ágyakkal is elkezdték berendezni.

A polgármester szerint az már egyértelmű, hogy a BYD-gyár építése nem a tervezett ütemben halad.

Az eredeti tervek szerint két konténerváros épült volna a kínai gyár területén: az egyik 800, a másik 1000 kínai munkás elszállásolására lett volna alkalmas. Az utóbbi épült meg és jelenleg telt házzal funkcionál.

„Mivel csúszik az építkezés, az előzetesen betervezett alvállalkozói feladatokra Kínából idehozni szándékozott munkásoknak jelenleg nincs az üzem területén szállás” – foglalta össze Molnár Áron polgármester.

Az említett alvállalkozó az AE Corporation, amely közreműködött például a debreceni BMW- és a berlini Tesla-gyár építésénél is.

Szegeden már több városrészben bérbe is vettek kisebb, 30-40 fő befogadására alkalmas ingatlanokat. A kutatás során eljutottak az algyői Jura Ipari Parkba is, azonban az algyői önkormányzatot kihagyták a tárgyalásokból.

Az AE Corporation vállalta, hogy a kínai vendégmunkásokat külön buszokkal utaztatják a BYD-gyár építési területére dolgozni és vissza a szálláshelyükre. Napi három étkezést biztosítanak a munkásoknak, takarítócéggel szerződnek, továbbá a munkások leadhatják majd napi szükségleteiket, rendeléseiket pedig a parkba szállítják.

A polgármester a további, esetleges feltételek között említette a parkban biztonsági szolgálat működtetését, élelmiszer- és italbolt üzemeltetését. Arra is kitért, hogy

ragaszkodna ahhoz, hogy rossz tapasztalatok esetén a szerződés felbontható legyen, továbbá, hogy új bérleti szerződés a jövőben csak önkormányzati engedéllyel lehessen megköthető.

Elmondta, hogy az első tárgyaláson kikötötte, hogy maximum 350 kínai munkás költöztethető a Jura Ipari Parkba és egyéves, határozott időtartamú szerződés jöhet csak létre.