Volodimir Zelenszkij
Troels Lund Poulsen
dróngyártás
ukrán hadiipar
rakétagyártás
Flamingo
Dánia

Már a NATO területén is dübörög az ukrán hadiipar: Dániában nyit rakétagyárat a Fire Point – tovább csökken a béke esélye

A Fire Point decemberben indítja be dániai üzemét, amely rakéta-üzemanyagot fog előállítani. A lépés történelmi, hiszen először működik ukrán hadiipari vállalat NATO-országban.
VG
2025.09.03., 19:31

Ukrajna történelmi lépésre szánta el magát: fegyvergyárat nyit Dániában, ami az első alkalom, hogy egy ukrán hadiipari vállalat a NATO területén kezdi meg működését. A dán védelmi miniszter, Troels Lund Poulsen szerdán közölte, hogy a Fire Point cég Vojensben állítja fel üzemét, ahol már most is fontos katonai bázis működik, a dán F–16-os vadászgépek otthonával.

Denmark. The government holds a press conference on Ukrainian defense production in Denmark ukrán hadiipari vállalat
Először telepít fegyvergyárat egy NATO-tagállamba egy ukrán hadiipari vállalat: a Fire Point Dániában indítja el rakétaüzemét / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A Politico értesülései alapján az üzem elsősorban rakéta-üzemanyagot fog előállítani, és a tervek szerint decemberre kezdi meg a működését. A Fire Point ismert arról, hogy harci drónokat és rakétákat gyárt, köztük a Flamingo FP-5 típusú robotrepülőt, amely 1150 kilogrammos robbanófejjel rendelkezik.

A NATO területére menekül az ukrán hadiipar

Poulsen szerint a kezdeményezés „segítő kéz Ukrajna biztonságáért folytatott harcában”. Hozzátette azonban, hogy számolnak azzal: a Kreml szabotázzsal vagy kémkedéssel reagálhat. „A fenyegetés természetesen nagyobb lett” – mondta a miniszter, utalva arra, hogy a lépés Moszkvában biztosan nem marad visszhang nélkül.

A dániai bejelentést egy regionális csúcstalálkozón tették, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett. 

Kijev az elmúlt hónapokban saját hadiiparának felpörgetését is zászlajára tűzte: júliusban a kormány leszögezte, hogy fél éven belül a fegyverek felét belföldön fogják előállítani.

A mostani lépés így nemcsak a nyugati támogatás új szintjét jelzi, hanem azt is, hogy Ukrajna a háború közepette mindinkább a hosszú távú túlélésre készül. A következő hónapokban kiderülhet, Moszkva hogyan reagál a NATO területén létrehozott ukrán fegyveripari kapacitásra – ami könnyen újabb feszültségeket hozhat Európában.

Épül a döbbenetes EU-erőd: térképen mutatjuk hogy rakja körbe a Rheinmetall fegyvergyárakkal Ukrajnát

Záporoznak Európában a hadiipari hírek, miközben nem akar véget érni az orosz–ukrán háború, a főszereplő a legnagyobb európai fegyvergyártó. A Rheinmetall fegyvergyárakkal rakja körbe Ukrajnát – aki nehezen igazodott volna ki a hírek szövevényében, meggyőződhet a folyamatról interaktív térképünkről. Ha békekötés születik is keleten, ez a folyamat aligha áll le, az eurómilliárdok már megmozdultak.

 

Orosz-ukrán háború
Ukrajna

Az import miatt sérülékeny a magyar gázellátás – ám jelenleg nincs veszélyben

Eddig minden kockázat hatását kezelte az ország.
Volodimir Zelenszkij

világrend

Óriási riadalmat keltett Brüsszelben a pekingi parádé, Hszit a világrend felforgatásával vádolják

Kaja Kallas szerint ezek nem riválisok, hanem felforgatók.

