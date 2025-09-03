Már a NATO területén is dübörög az ukrán hadiipar: Dániában nyit rakétagyárat a Fire Point – tovább csökken a béke esélye

Ukrajna történelmi lépésre szánta el magát: fegyvergyárat nyit Dániában, ami az első alkalom, hogy egy ukrán hadiipari vállalat a NATO területén kezdi meg működését. A dán védelmi miniszter, Troels Lund Poulsen szerdán közölte, hogy a Fire Point cég Vojensben állítja fel üzemét, ahol már most is fontos katonai bázis működik, a dán F–16-os vadászgépek otthonával.

Először telepít fegyvergyárat egy NATO-tagállamba egy ukrán hadiipari vállalat: a Fire Point Dániában indítja el rakétaüzemét / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A Politico értesülései alapján az üzem elsősorban rakéta-üzemanyagot fog előállítani, és a tervek szerint decemberre kezdi meg a működését. A Fire Point ismert arról, hogy harci drónokat és rakétákat gyárt, köztük a Flamingo FP-5 típusú robotrepülőt, amely 1150 kilogrammos robbanófejjel rendelkezik.

A NATO területére menekül az ukrán hadiipar

Poulsen szerint a kezdeményezés „segítő kéz Ukrajna biztonságáért folytatott harcában”. Hozzátette azonban, hogy számolnak azzal: a Kreml szabotázzsal vagy kémkedéssel reagálhat. „A fenyegetés természetesen nagyobb lett” – mondta a miniszter, utalva arra, hogy a lépés Moszkvában biztosan nem marad visszhang nélkül.

A dániai bejelentést egy regionális csúcstalálkozón tették, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett.

Kijev az elmúlt hónapokban saját hadiiparának felpörgetését is zászlajára tűzte: júliusban a kormány leszögezte, hogy fél éven belül a fegyverek felét belföldön fogják előállítani.

A mostani lépés így nemcsak a nyugati támogatás új szintjét jelzi, hanem azt is, hogy Ukrajna a háború közepette mindinkább a hosszú távú túlélésre készül. A következő hónapokban kiderülhet, Moszkva hogyan reagál a NATO területén létrehozott ukrán fegyveripari kapacitásra – ami könnyen újabb feszültségeket hozhat Európában.