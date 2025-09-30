Ezért költöznek Magyarországra a német autógyárak: elege lett a Volkswagennek, tisztogatásba kezdett – százával rúgja ki a munkakerülő dolgozóit

A válságban álló Volkswagen brutális munkahelyi szigorral próbálja visszaszerezni a stabilitást: világszerte több száz munkavállalót rúgtak ki azonnali hatállyal, hivatalosan igazolatlan hiányzások miatt. A döntés mögött nem csak fegyelmi, hanem komoly pénzügyi megfontolás is áll: az elmulasztott munkanapok évente mintegy egymilliárd euróba kerülnek a cégnek.
Az autóipari óriás keményebb szabályozásra váltott a munkavállalói mulasztások kezelésében. Az év első felében világszerte már 548 elbocsátást hajtottak végre, és további 2079 figyelmeztetést adtak ki, írta az osztrák Krone belső statisztikákra hivatkozva. A leggyakoribb ok az igazolatlan hiányzás volt.
Németországban a helyzet különösen éles: a VW hat németországi gyárában – Wolfsburgban, Braunschweigban, Emdenben, Hannoverben, Salzgitterben és Kasselben – több mint 300 dolgozót kellett elbocsátani, ami már közelíti a tavalyi teljes évi számot. A vállalat belső intranetjén már figyelmeztették a dolgozókat: az ismételt igazolatlan hiányzás azonnali elbocsátáshoz vezethet.
Aki indokolatlanul nem jelenik meg a munkahelyén, megszegi teljesítési kötelezettségét
– mondta Volker Fuchs, a VW csoport munkajogi vezetője.
A háttérben súlyos gazdasági megfontolások állnak: Thomas Schäfer, a VW márkavezér tavalyi belső rendezvényén elmondta, hogy az elmulasztott munkanapok évente körülbelül egymilliárd euró költséget jelentenek a vállalatnak.
A 560 ezer főt foglalkoztató cég egészét tekintve az elbocsátások aránya mindössze 0,5 százalék, mégis jól jelzi, hogy a Volkswagen a gazdaságilag feszült időkben szigorúbb vonalat képvisel. A cég nyeresége az év első felében majdnem 30 százalékkal csökkent, és további jelentős létszámcsökkentés várható: 2030-ig csak Németországban 35 ezer munkahely megszűnésére készül a vállalat.
