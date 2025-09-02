Deviza
EUR/HUF395.73 +0.12% USD/HUF339.9 +0.75% GBP/HUF455.17 -0.41% CHF/HUF422.48 +0.21% PLN/HUF92.9 +0.2% RON/HUF77.92 0% CZK/HUF16.17 -0.08% EUR/HUF395.73 +0.12% USD/HUF339.9 +0.75% GBP/HUF455.17 -0.41% CHF/HUF422.48 +0.21% PLN/HUF92.9 +0.2% RON/HUF77.92 0% CZK/HUF16.17 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,527.29 -0.18% MTELEKOM1,910 -1.47% MOL2,910 -0.82% OTP30,140 +0.73% RICHTER10,400 -0.67% OPUS568 -1.41% ANY7,700 -1.3% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,213.43 -0.74% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,122.28 -0.41% BUX103,527.29 -0.18% MTELEKOM1,910 -1.47% MOL2,910 -0.82% OTP30,140 +0.73% RICHTER10,400 -0.67% OPUS568 -1.41% ANY7,700 -1.3% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,213.43 -0.74% CETOP3,420.33 +0.11% CETOP NTR2,122.28 -0.41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
gyorsétteremlánc
Amerikai Kereskedelmi Iroda
Magyar Franchise Szövetség

Itt a lista: top külföldi franchise-ok érkeznek Magyarországra, visszatér a magyarok egyik kedvence is

Több világhírű franchise érkezik Magyarországra. Az amerikai nagykövetség napokon belül bemutatja a nagy cégeket a magyar partnereknek.
VG
2025.09.02., 13:25
Fotó: shutterstock

Magyar vállalkozók, befektetők, illetve franchise-vevők számára tett közzé felhívást a budapesti amerikai nagykövetség

Huszonhárom évvel a távozása után újra Magyarországra jönne a Wendy’s gyorsétteremlánc.
Huszonhárom évvel a távozása után újra Magyarországra jönne a Wendy’s gyorsétteremlánc / Fotó: Mahmoud Suhail / Shutterstock

A budapesti képviselet az Amerikai Kereskedelmi Irodával, a Magyar Franchise Szövetséggel és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben exkluzív szemináriumot szervez, amelyen bemutatja a legeredményesebb és legjobban felfuttatható amerikai franchise-márkákat, amelyek készen állnak a magyar piacra lépésre.

Az eseményen a következő amerikai márkák képviselőivel lehet találkozni:

  • United Franchise Group – Transworld
  • The Wendy’s Company
  • Pizza Inn
  • Blaze Pizza
  • Russo’s New York Pizzeria
  • Vocelli Pizza
  • Velvet Taco
  • Barberitos
  • Darden Restaurants – Olive Garden
  • Renue Systems
  • Mobile Outfitters

A szeptember 16-ra meghirdetett exkluzív szeminárium pontos helyszínéről később számolnak be.

Több világhírű franchise érkezik Magyarországra

Huszonhárom évvel a távozása után újra Magyarországra jönne a Wendy’s gyorsétteremlánc. A vállalat franchise-hálózatban működik, az éttermek mintegy 95 százaléka franchise-partnerek kezében van. Ez az arány a 2000-es években még 75–80 százalék között mozgott. Magyarországról 2002-ben távoztak.

Bár működő éttermeinek száma alapján a vállalat nem fért fel a legnagyobb gyorsétteremláncok top 10-es listájára 2024-ben, de nem sokkal maradt le, miközben a bevétele 14,5 milliárd dollárt ért el.

Nemrég arról is írt a Világgazdaság, hogy új gyorsétteremlánc érkezik hazánkba ősszel. Kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt. és a Popeyes. A New Orleans-i eredetű, csirkéjéről híres étteremhálózat első hazai étterme Budapesten nyílik meg hamarosan.

A Popeyes a Restaurant Brands International, Inc. leányvállalata, amely a világ egyik legnagyobb gyorsétteremlánca, több mint 40 milliárd dolláros éves hálózatszintű forgalommal és több mint 30 ezer étteremmel több mint 100 országban.

Az elmúlt hónapokban Tóth Máté és Tóth Simon több Simon’s Burgert nyitottak országszerte. A testvérpár  Szlovákiában nyitja meg az első külföldi Simon’s Burger éttermet még idén októberben.

Korábban több interjúban elmondták: ők is úgy tudják, hogy több amerikai franchise érkezhet  Magyarországra, amit már nagyon várnak, mert így többet inspirálódhatnak a konkurenciából.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
kriptodeviza

Kipukkadt a lufi? Gödörben a bitcoin és az ether - van magyarázat, de ez sokaknak nem fog tetszeni

A bitcoin és az ether sem találja a felfelé vezető utat.
2 perc
Washington

Donald Trump bejelentése: felfedték, miről beszélhet az elnök, már csak órák vannak hátra

Továbbra is leginkább az foglalkoztatja Amerikát, mi lehet az elnökkel.
7 perc
logisztika

Csomagküldés: nagy változások jönnek, átrendeződhet a piac a kínai beszerzési források szűkülése miatt

A piacvezető InPost tovább terjeszkedik Európában.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu