Trónfosztás után forradalmat indít a YouTube: a Disney letaszítása után új alapokra helyezné a szórakoztatóipart – összeforr a videógyártás és az MI

A YouTube, amely nemrég a Disney-t is letaszította a trónjáról az amerikai szórakoztatóiparban, vakmerő lépést tervez, hogy kőbe vésse előnyét a szektorban: a mesterséges intelligencia (MI) hamarosan a videóplatform minden részén meg fog jelenni, a tartalomgyártástól a fejlesztésig.
Két évtizeddel ezelőtt kevesen gondolták volna, hogy a YouTube egy nap az amerikai médiapiac legfontosabb szereplője lesz.
A platform azonban mára 2,7 milliárd felhasználóval rendelkezik, és az Egyesült Államokban a legnépszerűbb televíziós csatornává nőtte ki magát.
A Nielsen adatai szerint júliusban a YouTube 13,4 százalékos részesedést szerzett a teljes amerikai nézettségből, miközben a Disney 9,4 százalékon állt. Elemzők szerint a platform idei bevétele valószínűleg meghaladja a Disney közel 60 milliárd dolláros tavalyi médiabevételét.
S bár a platform tulajdonosa, az Alphabet ritkán tesz közzé külön adatokat, a YouTube hirdetési és előfizetési bevétele a 2024 szeptemberével zárult négy negyedévben meghaladta az 50 milliárd dollárt.
Az előretörését a platform óriási fejlesztésekkel akarja megünepelni, amelyben az MI kulcsszerepet fog kapni: a „Made on YouTube” éves rendezvényen a cég vezetői több mint harminc új funkciót mutattak be, amelyek többsége mesterséges intelligenciára épül. Ezek között szerepelnek
Neal Mohan vezérigazgató a Reutersnek hangsúlyozta:
A cél nem a tartalomgyártók leváltása, hanem az, hogy a videókészítés tisztességes, fenntartható karrierúttá váljon.
A YouTube idén háromszor annyi új funkciót vezetett be, mint tavaly, ami a cég szerint annak köszönhető, hogy saját munkatársai is MI-vel dolgoznak, ami felgyorsítja az ötletelést és a fejlesztést.
Az elmúlt négy évben a YouTube több mint 100 milliárd dollárt fizetett ki az alkotóknak, akik egyre professzionálisabb stúdiókat építenek, és sokszor már a hollywoodi produkciók színvonalát idézik. A platformon a 16 millió feliratkozó felett járó csatornák tulajdonosai ma már nagyobb közönséget érnek el, mint a klasszikus késő esti tévéműsorok.
A kérdés most az, hogy a Disney, a Netflix vagy más szórakoztatóipari szereplők mennyire tudnak majd lépést tartani azzal a platformmal, amely egyszerre kínál pénzt, sztárságot és az MI legújabb vívmányait. Az viszont biztos: a következő húsz évben a YouTube már nem pusztán videómegosztó lesz, hanem a globális médiaipar úttörője.
Nagy változás jön a YouTube-ra – közelegnek a hasznos MI-funkciók
Többek között tervben van a videók MI-szinkronizálása is. A YouTube arra akarja használni a mesterséges intelligenciát, hogy javítson a felhasználói élményen, és segítsen a tartalomgyártóknak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.