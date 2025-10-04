Rába-felvásárlás: a 4iG már külföldön intézkedik – okafogyottá vált a GVH engedélye

A 4iG Nyrt. kedden bejelentette, hogy a Rába Nyrt. feletti közvetlen, egyedüli irányításszerzéshez szükséges kérelmeket már benyújtotta az albán, a montenegrói és az észak-macedón versenyhatóságokhoz. A társaság ezzel a nemzetközi jóváhagyási folyamat újabb szakaszába lépett – olvasható a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közleményben.

4iG Nyrt. a Balkánon is megkezdte a jóváhagyási folyamatot a Rába Nyrt. feletti irányításszerzéshez / Fotó: Vémi Zoltán

A kormány korábban rendeletben nyilvánította nemzetstratégiai jelentőségűvé a Rába-ügyletet, három másik tranzakcióval együtt. A döntést védelmi ipari és ellátásbiztonsági szempontok indokolták, így a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélye már nem előfeltétele az irányításszerzésnek. Ez azt jelenti, hogy a 4iG leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. szabadon megszerezheti a közvetlen irányítást a győri központú járműipari vállalat felett.

A magyar hadiipar óriásává válik a 4iG

A közlemény szerint a 4iG-csoport más hadiipari akvizíciói is nemzetstratégiai besorolást kaptak: a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. irányítást szerezhet az N7 Defence Holding Zrt., a Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft., valamint a VAB Kft. felett is. A 4iG ezzel a magyar védelmi ipar egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válhat, miközben fokozatosan integrálja a hadiipari, informatikai és távközlési érdekeltségeit.

A Rába megszerzése a 4iG és a Rheinmetall közös hadiipari stratégiájába illeszkedik, amely az elmúlt hónapokban új szintre lépett. A felek célja egy vertikálisan integrált védelmi ipari csoport felépítése, amely a magyar és nemzetközi piacokon is önállóan versenyképes lehet – a folyamatban a Rába kulcsszerepet játszik a járműipari háttér és a logisztikai képességek révén.