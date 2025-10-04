Deviza
EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF337.27 +1.55% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.48 +1.14% PLN/HUF92.41 +1.07% RON/HUF77.09 +0.93% CZK/HUF16.12 +0.79% EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF337.27 +1.55% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.48 +1.14% PLN/HUF92.41 +1.07% RON/HUF77.09 +0.93% CZK/HUF16.12 +0.79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
hadiipar
Rheinmetall
Gazdasági Versenyhivatal
Rába Holding
4iG

Rába-felvásárlás: a 4iG már külföldön intézkedik – okafogyottá vált a GVH engedélye

A kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a tranzakciót, ami mentesíti a céget a magyar versenyhatósági engedélyezés alól. A 4iG Nyrt. a Balkánon is megkezdte a jóváhagyási folyamatot a Rába Nyrt. feletti irányításszerzéshez.
VG/MTI
2025.10.07., 22:03

A 4iG Nyrt. kedden bejelentette, hogy a Rába Nyrt. feletti közvetlen, egyedüli irányításszerzéshez szükséges kérelmeket már benyújtotta az albán, a montenegrói és az észak-macedón versenyhatóságokhoz. A társaság ezzel a nemzetközi jóváhagyási folyamat újabb szakaszába lépett – olvasható a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közleményben.

_VEZ5357 4ig
 4iG Nyrt. a Balkánon is megkezdte a jóváhagyási folyamatot a Rába Nyrt. feletti irányításszerzéshez / Fotó: Vémi Zoltán

A kormány korábban rendeletben nyilvánította nemzetstratégiai jelentőségűvé a Rába-ügyletet, három másik tranzakcióval együtt. A döntést védelmi ipari és ellátásbiztonsági szempontok indokolták, így a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélye már nem előfeltétele az irányításszerzésnek. Ez azt jelenti, hogy a 4iG leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. szabadon megszerezheti a közvetlen irányítást a győri központú járműipari vállalat felett.

A magyar hadiipar óriásává válik a 4iG

A közlemény szerint a 4iG-csoport más hadiipari akvizíciói is nemzetstratégiai besorolást kaptak: a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. irányítást szerezhet az N7 Defence Holding Zrt., a Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft., valamint a VAB Kft. felett is. A 4iG ezzel a magyar védelmi ipar egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válhat, miközben fokozatosan integrálja a hadiipari, informatikai és távközlési érdekeltségeit.

A Rába megszerzése a 4iG és a Rheinmetall közös hadiipari stratégiájába illeszkedik, amely az elmúlt hónapokban új szintre lépett. A felek célja egy vertikálisan integrált védelmi ipari csoport felépítése, amely a magyar és nemzetközi piacokon is önállóan versenyképes lehet – a folyamatban a Rába kulcsszerepet játszik a járműipari háttér és a logisztikai képességek révén.

Már a Rheinmetallban is ott a 4iG, átveszik az államtól, ami hadiipar

A magyar hadiipar megerősítése érdekében stratégiai jelentőségű lépést tett az állam, amivel a 4iG többségi részesedést szerez az N7 Defence-ben, teljes tulajdont a Hirtenbergerben, valamint közvetett kisebbségi tulajdont a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben. A 4iG STD összesen hat társaságban szerez közvetett vagy közvetlen tulajdonjogot. Az ügyletek zárása versenyhatósági jóváhagyásoktól függ.

 

 

Űrkutatás

Űrkutatás
99 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Rheinmetall

Rába-felvásárlás: a 4iG már külföldön intézkedik – okafogyottá vált a GVH engedélye

A kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a tranzakciót, ami mentesíti a céget a magyar versenyhatósági engedélyezés alól.
6 perc
McCormick

Trump elsózta a McCormick levesét, a fűszergyártó semlegesítené a csípős hatást

Trump belecsapott a lecsóba, és ennek nem örülnek.
2 perc
energiaválság

Oroszország segítségére siet az első ország: üzemanyaggal árasztja el, Putyin fellélegezhet – hiába lőtték szét az ukránok a finomítóikat

Az orosz kormány kénytelen volt ársapkát és exportkorlátozást is bevezetni, a fehérorosz finomítók pedig most kulcsszerepet kaptak az ellátás fenntartásában.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu