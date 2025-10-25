A közép-európai Allegro-dráma: Lengyelország legnagyobb online piactere meghajlította a magyar piac terét is
Európa egyik legnagyobb, lengyel alapítású online piactere 2024 őszén hivatalosan is megnyitotta magyarországi szárnyát, azonban nem minden területen sikerült jelentős áttörést elérnie. Az Allegro e-commerce szemmel láthatóan le van maradva a magyar piacon versenytársaitól (eMag, Alza) a vásárlói szokások és a logisztikai infrastruktúra különbségei miatt.
Integrált közép-európai Allegro-piac és tehetetlenség
A csehországi és szlovákiai terjeszkedés sikerére építve az Allegro nagyobb, integrált közép-európai piacot akar építeni, amely a helyi vevők és eladók találkozóterepe lehet.
Az Allegro tudatosan pozicionálja magát európai alternatívaként az ázsiai szereplőkkel szemben: növeli a helyi kínálat arányát, és eltávolítja a hosszú szállítási idővel érkező áruajánlatokat, hogy gyorsabb, megbízhatóbb ügyfélélményt nyújtson.
Ez a lokalizációs törekvés több szempontból is előnyös: csökkenti a visszaküldési és vámkockázatot és erősíti a fogyasztói bizalmat.
A lengyel Amazon döcög a magyar jog macskakövein
Az Allegro az online piactér mellett egy logisztikai hálózatot, előfizetéses szállítási szolgáltatásokat és ajánlórendszereket hoz létre, amelyek a magyar webshopokra is hatással vannak. A lengyel központú cég várakozása szerint akár többmilliós új fogyasztói csoportot is elérhet pár éven belül, miközben eladók százai kapnak hozzáférést egy nagyobb, régiós piachoz. Ez magával hozza azt a változást, hogy számos magas minőségű lengyel termék kerül a magyar piacra tűrhetően magas fogyasztói áron.
Számos terméket a kedvezőbb lengyel áfa miatt olcsóbban, vagyis a magyar pénztárcának elfogadható áron tudnak megvásárolni a kereskedők.
A magyar kereskedők drágábban tudják megvásárolni közvetlenül a cégektől a termékeket, mint amilyen áron a fogyasztók az Allegrón hozzájuthatnak. Ez a lengyel és magyar piacon is kibillenti a korábbi erőviszonyokat, ami miatt a nagyobb lengyel forgalmazók már külön jogi változtatásokra kényszerülnek.
Az uniós omnibusz-irányelv szigorítja az online kereskedelemre vonatkozó információs követeléseit. Eszerint az eladók kötelesek feltüntetni az áruk árának összetevőit, ami növeli a piaci átláthatóságot és a tisztességes versenyt. Az Allegróval együttműködő lengyel cégeknek is be kell tartaniuk ezeket a szabályokat a közép-európai piacon való megmaradáshoz.
Logisztika és olcsóbb szolgáltatások
Ahogy korábban megírtuk, a lengyel Amazonnak is aposztrofált Allegro a Temu szorításában is egyre jobb eredményeket tud felmutatni, és nyereségtermelő képessége is számottevően javult az idei első fél évben. A társaság 5,594 milliárd zlotys bevételt ért el, ez 8,2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A bevétel 90 százaléka a hazai piacáról származott, ahol 16,6 százalékos éves növekedést tudott felmutatni. A nemzetközi piacán, amely
- Magyarországot,
- Szlovákiát,
- Csehországot
- és Horvátországot
foglalja magában, 456 millió zlotys bevételt ért el, ez 41 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, és a terjeszkedési gondokkal, a piacszerzéssel kapcsolatos kiadásokkal függ össze. Az Allegro csoport üzemi eredménye így is 16,6 százalékkal, 1,084 milliárd zlotyra ugrott, nettó nyeresége pedig 15,9 százalékkal, 682 millió zlotyra nőtt. Az első negyedévet 296 milliós tiszta profittal zárta, tehát ezen a soron is javítani tudott.