Vége a két évtizedes dominanciának: trónfosztás a keskenytörzsűek versenyében – új királyt koronáztak a Boeing után

A keskeny törzsű utasszállítók versenyében is átadni kényszerült az elsőséget a Boeing, miután hétfőn leszállították szaúdi megrendelőjének az Airbus A320-as család legújabb példányát. A Boeing csak magára vethet, hogy két évtizedes dominanciáját elpackázta.
Kriván Bence
2025.10.07., 16:52

Az Airbus újabb területen utasította maga mögé amerikai riválisát, a Boeinget azzal, hogy az éjjel leszállította legújabb Airbus A320-asát a szaúdi Flynas légitársaság számára. Ezzel 12 260-ra emelkedett a keskeny törzsű modellcsalád 1988-as sorozatgyártása óta a légitársaságoknak átadott utasszállítók száma. 

Airbus Boeing párbaj
Levegőbe emelkedik a China Eastern Airbus A320neo gépe. A Boeing búcsút intett az elsőségének. / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit Cirium iparági tanácsadó cég adatai szerint ezzel eggyel megelőzte a legnagyobb ellenfél, a Boeinget hasonló kategóriájú 737-es gépcsaládját, amelynek első, menetrend szerint járatot teljesítő példánya 1968 februárjában, a Lufthansa kötelékében szállított utasokat.

Az Airbus-Boeing rivalizálás sosem ér véget

Ez a rivalizálás még jó ideig eltarthat a két óriáscég között, ugyanis jelenleg egyikük középtávú programjában sem szerepel az ezeket leváltó újabb modellcsalád tervezése. Pontosabban mindkét repülőgépgyártó óriás a következő évtizedre ígérte az új modelleket bevezetését, de a Reuters tudósítása szerint mindketten hétfőn a prágai ISTAT konferencián azt mondták, hogy valószínűleg egyhamar nem kezdik meg a fejlesztést, inkább megvárják, míg a motortechnológia magasabb fejlettségi szintre jut. Eredetileg mind

  • a Boeing 737
  • és az Airbus 320

modellcsaládot a nagy légügyi csomópontok kiszolgálására terveztek, innen tolódott el a kereslet a diszkont légitársaságok irányába, a fapadosok között gyakorlatilag tarol ez a két típus. 

A terrortámadás és a pandémia megváltoztatta az erőviszonyokat 

Vízválasztó volt a versenyükben az Al-Kaida amerikai célpontok ellen végrehajtott 2001. szeptember 11-i repülőgépes terrortámadása, melynek következtében a Boeing a bekövetkezett keresletcsökkenésre reagálva lassította a szállításait, miközben az Airbus "rárepült" a fapadosokra. 

Diverse aircraft on the takeoff runway
A nagy testvér árnyékában a vékony törzsű Boeing 737 MAX. A Ryanair a flottáját a Boeingekre építette. / Fotó: NurPhoto via AFP

A franciaországi Toulouse-ban található Airbus gyártó- és fejlesztőbázisban a páneurópai cég mérnökei adaptálták a a fly-by-wire számítógépes vezérlést a hagyományos utasszállító repülőgépeikre, az úttörő technológia később széles körben elfogadottá vált és versenyelőnyt jelentett számukra.

Tragédiák, mulasztások sorozata a Boeingnél

A 737 MAX családjának debütálását követően felzárkózhatott volna a Boeing, de a malajziai Lion Air gépének 2018-as, majd az Ethiopian Airlines repülőjének 2019-es lezuhanása kapcsán kiderült, hogy a Boeing katasztrofális következményekkel járó tervezési hibákat követett (és hallgatott) el. 

Az amerikai vállalat Boeing MAX 8-as gépeit a földre parancsolták, 

s a hibák kijavítása után szállíthattak csak újra utasokat, a repülésbiztonsági hatóságok hozzájárulása után. A felügyeletek nem siették el az engedélyek kiadását, két év helyben járás után futhatott fel ismét a MAX-ok gyártása, pontosabban addig raktárkészleteiket tölthették fel az amerikaiak. Utolsóként, a zárlat után három évvel az egyik legnagyobb vásárló, Kína engedte vissza légterébe a MAX-okat.

Az Airbust is súlyosan érintette a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet és keresletcsökkenés, de hamarabb lépett túl rajta, mint a Boeing, így máig kényelmesen megőrizhette a múlt évtized végén megszerzett, a világ legnagyobb repülőgépgyártójának járó címet.

Minden további erőfeszítés nélkül, hiszen tavaly januárban az Alaska Airlines Boeingjének repülés közben kiszakadt vészkijárati ajtaja világított rá, hogy rengeteg teendő van még a típus tervezésénél és a gyártási hibák kijavításában. Ezek még mindig folynak, a szigorú felügyelet mellett történő összeszerelést azonban nem hátráltatják.

A fekete mérleg az Airbus javára szól

A két típus baleseti statisztikája is az Airbus javára szól, igaz a Boeingek két évtizeddel több időt tölthettek a levegőben. Az Airbusok A320-asok körében regisztrált 180 eseményből 38 olyan baleset-tragédia volt, amely vagy a gép teljes megsemmisülésével, vagy gazdasági totálkárral járt. A Boeing 737-eseknél 529 esemény történt, melyek során 234 utasszállító vált használhatatlanná.


 

