Nem elég az autógyár: sorra nyitja meg magyarországi márkakereskedéseit a kínai óriás – több vidéki városban is megvetik a lábukat

Lendületesen bővíti hálózatát a BYD Hungary: Pécsen megnyílt az első, új arculatú vidéki márkakereskedés, miközben Kecskeméten, Nyíregyházán és Budapesten is új értékesítési pontok kezdtek működni. A gyártó célja, hogy még idén országos lefedettséget építsen ki – és jövőre már magyar gyárból gurulhatnak le az első elektromos autók.

A BYD Hungary gőzerővel bővíti a hálózatát: Pécsen új arculattal nyitott, Budapesten, Kecskeméten és Nyíregyházán pedig új értékesítési pontokkal erősít / Fotó: Cfoto via AFP

A kínai BYD alig másfél éve lépett be a magyar piacra, de már most az egyik legdinamikusabban növekvő elektromosautó-márka: 2024 első nyolc hónapjában 1180 autót adott el, és ezzel közel 14 százalékos részesedést ért el a hazai elektromos járművek piacán.

Új márkakereskedésekkel terjeszkedik a BYD Hungary

A vállalat keddi közleménye szerint a napokban négy új értékesítési pont is megnyitotta kapuit, köztük Pécsen a Schneider Autóház beruházásában, amely az első vidéki szalon az új BYD-arculattal. Emellett a Schiller Autó Család budapesti egysége, valamint a JP Autó kecskeméti és nyíregyházi pontjai is megkezdték a működést.

A BYD Hungary azt közölte, hogy az új partnerek támogatást kapnak az importőrtől a szalonok kialakításához, hogy minden értékesítési helyszín a márka modern, fenntarthatóságra építő koncepcióját tükrözze. A cél, hogy az év végéig legalább tíz helyszínen legyen elérhető a BYD Magyarországon.

A kínai gyártó középtávú tervei azonban ennél jóval nagyobbak: a vállalat Szegeden építi első európai autógyárát, ahol a Dolphin modell gyártása várhatóan már 2025-ben elindul.

A projekt több milliárd dolláros beruházás, amely stratégiai lépés a BYD számára az európai piac meghódításában, miközben a magyar gazdaságot is erősíti.

A magyarországi autópiac közben gyorsan változik: az elektromos járművek részesedése már meghaladta a 10 százalékot, ami új növekedési lehetőségeket nyit a tisztán elektromos modellek gyártói előtt. A BYD így nemcsak importőrként, hanem hamarosan gyártóként is meghatározó szereplő lehet a hazai autóiparban.

A pécsi és a többi új szalon megnyitása azt jelzi, hogy a kínai márka nem csupán jelen akar lenni Magyarországon, hanem aktívan részt vesz a helyi gazdaságban is – a szegedi üzem elindulása pedig új szintre emelheti ezt a kapcsolatot.