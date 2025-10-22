Deviza
A BYD még alább adja: a miniautók kategóriájában is meglátta a piaci rést

Nem adja fel egykönnyen a BYD, az eddig hiába ostromolt japán piacra most saját fejlesztésű kei carral akar betörni, a mini-„dodzsem” kategóriát megcélozva. A japán autógyártók által uralt piaci szegmens ígéretes lehet, a teljes autóforgalom közel 40 százalékát kitevő kei carok körében ugyanis az elektromos modellek hiánycikknek számítanak – ami kedvez a BYD-nek.
Kriván Bence
2025.10.22., 13:45

Október 30. mérföldkő lehet a BYD számára a japán piacon tervezett és eddig minimális eredményeket felmutató terjeszkedésében. Az aznap nyíló Japán Mobility Show-n mutatják be ugyanis az eddig jól titkolt projektjük materializált eredményét, a BYD kei carját (kei-jidousya, K-car).

BYD kei car
A BYD kei carjának egyelőre csak a sziluettje nyilvános, a nagy leleplezésre még egy hetet várni kell / Fotó: CNEVpost

A speciálisan a keskeny japán utakra kitalált, a mininél is minibb négyszemélyes kisautók piacán kevés a szabad hely, a szegmenst hagyományosan a legnagyobb helyi márkák „apróságai uralják”,

  • a Toyota,
  • a Honda,
  • a Nissan,
  • a Suzuki,
  • a Mitsubishi,
  • a Daihatsu
  • és a Mazda

is jelen van ebben a kategóriában, de ők jellemzően benzinmotoros változatokkal, így a BYD valós keresletet elégíthet ki az elektromos minijével. A kei carok igen fontos szereplői a világ harmadik legnagyobb, éves szinten közel ötmillió gépkocsit felszívó autópiacának, a teljes értékesítés 36-40 százalékát adja a minikategória. 

A BYD szigorúan szabályozott szegmenst nézett ki magának

Ezeket a szigorú méretekhez kötött kisautókat a japán családok jellemzően második városi autónak vásárolják alacsony fogyasztásuk, minimális helyigényük és alacsony üzemeltetési költségük miatt. A legfeljebb 3,40 méter hosszú, 1,48 méter széles és maximum 2,00 méter magas kei carok motorja legfeljebb 660 köbcentis lehet, teljesítménye pedig nem haladhatja meg a 64 lóerőt. 

Ezeknek a miniautóknak a vásárlását az állam jelentős adókedvezményekkel támogatja. 

Az éves gépjárműadó csak 72 dollár, szemben az ezer köbcentis, normál kisautó 197 dolláros közterhével, a súlyadó évi 44 dolláros tételénél pedig csaknem négyszeres a különbség. A biztosítás 10-20 százalékkal olcsóbb, és a parkolási, sztrádahasználati kedvezmények is a kei carok vásárlása mellett szólnak.

Ormótlan, bumfordi, de a japánok első számú kedvence évek óta a Honda N-Box kei car  / Fotó: AFP

Tavaly a kei carok értékesítése 10,4 százalékkal maradt el az előző évitől, összesen 1 202 050 darabot regisztráltak Japánban. Az erős visszaesésben kulcsszerepet játszott a Daihatsu botránya, a Toyota csoporthoz tartozó márka modelljeinél ugyanis manipulálták a törésteszteredményeket, bizalmi válságot okozva ezen a piacon. 

A Daihatsu botránya betett a piacnak

A botrányból a Suzuki jött ki a legjobban, amely (a Hondával egyetemben) maga mögé utasította az addigi éllovas Daihatsut, amelynek 45 százalékkal zuhantak az eladásai. A Suzuki mind az apró furgonokat is tartalmazó minikategóriában, mind a kei car kategóriában az élre tudott állni. Utóbbiak 2024-es toplistája a következőképpen fest:

  1. Suzuki 466 641 (plusz 16 százalék)
  2. Honda 257 643 (mínusz 10,8 százalék)
  3. Daihatsu 219 497 (mínusz 45,2 százalék)
  4. Nissan 150 251 (mínusz 1,1 százalék)
  5. Mitsubishi 62 956 (plusz 30,8 százalék)
  6. Mazda 31 481 (plusz 11,1 százalék)
  7. Toyota 7200 (mínusz 42,9 százalék)
  8. Subaru 6363 (mínusz 27,9 százalék)

Érdekesség, hogy a legnépszerűbb modell a Honda N-Box, ebből 206 272 darab kelt el tavaly, negyvenezerrel alacsonyabb darabszámmal követi a Suzuki Spacia, míg a bronzérmes Daihatsu Tantóból csak 93 ezer fogyott. A Honda N-Box ára felszereltségtől függően 14–18 ezer dollár közötti, azaz átszámolva 4,7 millió forintról indul.

New Nissan Sakura
A Nissan Sakurának van elektromos változata is / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A BYD kei carjáról nem sokat tud még a kínai szaksajtó sem, az elcsípett kémfotók is jól leplezik a lényeget. Közösségi forrásokból is csak annyi szedhető össze, hogy a BYD járművét 20 kilowattórás akkumulátor láthatja el energiával, s egy feltöltéssel nagyjából 180 kilométer megtételére képes a jármű, amelynek értékesítését jövő év második felében kezdhetik meg Japánban.

A BYD 2022 júliusában szállt partra Japánban, ahol a következő év januárjában kezdte meg első elektromos SUV-jának, az Atto 3-nak a forgalmazását. Nem haladnak öles léptekkel a világ egyik legzártabb piacán, de a májusban eladott 416 darabos mennyiséggel fel tudtak kerülni a legnagyobb forgalmú importautók top 10-es listájára. A kínai cég idei eladásai augusztusra meghaladták az 5 ezer darabot.

Ebbe beletörhet a BYD bicskája: gyászos a statisztika, közönyös a fogadtatás

A világ legnagyobb autógyártóját, a Toyotát adó Japánban kínaiként piacot szerezni merész vállalkozás, bár nem reménytelen. Az elektromos autóival debütáló BYD eddig besült a terveivel, most tölthető hibridjeinek bevezetésével próbál szerencsét a szigetország meglehetősen zárt piacán.

elektromos autók

