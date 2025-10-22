A BYD még alább adja: a miniautók kategóriájában is meglátta a piaci rést
Október 30. mérföldkő lehet a BYD számára a japán piacon tervezett és eddig minimális eredményeket felmutató terjeszkedésében. Az aznap nyíló Japán Mobility Show-n mutatják be ugyanis az eddig jól titkolt projektjük materializált eredményét, a BYD kei carját (kei-jidousya, K-car).
A speciálisan a keskeny japán utakra kitalált, a mininél is minibb négyszemélyes kisautók piacán kevés a szabad hely, a szegmenst hagyományosan a legnagyobb helyi márkák „apróságai uralják”,
- a Toyota,
- a Honda,
- a Nissan,
- a Suzuki,
- a Mitsubishi,
- a Daihatsu
- és a Mazda
is jelen van ebben a kategóriában, de ők jellemzően benzinmotoros változatokkal, így a BYD valós keresletet elégíthet ki az elektromos minijével. A kei carok igen fontos szereplői a világ harmadik legnagyobb, éves szinten közel ötmillió gépkocsit felszívó autópiacának, a teljes értékesítés 36-40 százalékát adja a minikategória.
A BYD szigorúan szabályozott szegmenst nézett ki magának
Ezeket a szigorú méretekhez kötött kisautókat a japán családok jellemzően második városi autónak vásárolják alacsony fogyasztásuk, minimális helyigényük és alacsony üzemeltetési költségük miatt. A legfeljebb 3,40 méter hosszú, 1,48 méter széles és maximum 2,00 méter magas kei carok motorja legfeljebb 660 köbcentis lehet, teljesítménye pedig nem haladhatja meg a 64 lóerőt.
Ezeknek a miniautóknak a vásárlását az állam jelentős adókedvezményekkel támogatja.
Az éves gépjárműadó csak 72 dollár, szemben az ezer köbcentis, normál kisautó 197 dolláros közterhével, a súlyadó évi 44 dolláros tételénél pedig csaknem négyszeres a különbség. A biztosítás 10-20 százalékkal olcsóbb, és a parkolási, sztrádahasználati kedvezmények is a kei carok vásárlása mellett szólnak.
Tavaly a kei carok értékesítése 10,4 százalékkal maradt el az előző évitől, összesen 1 202 050 darabot regisztráltak Japánban. Az erős visszaesésben kulcsszerepet játszott a Daihatsu botránya, a Toyota csoporthoz tartozó márka modelljeinél ugyanis manipulálták a törésteszteredményeket, bizalmi válságot okozva ezen a piacon.
A Daihatsu botránya betett a piacnak
A botrányból a Suzuki jött ki a legjobban, amely (a Hondával egyetemben) maga mögé utasította az addigi éllovas Daihatsut, amelynek 45 százalékkal zuhantak az eladásai. A Suzuki mind az apró furgonokat is tartalmazó minikategóriában, mind a kei car kategóriában az élre tudott állni. Utóbbiak 2024-es toplistája a következőképpen fest:
- Suzuki 466 641 (plusz 16 százalék)
- Honda 257 643 (mínusz 10,8 százalék)
- Daihatsu 219 497 (mínusz 45,2 százalék)
- Nissan 150 251 (mínusz 1,1 százalék)
- Mitsubishi 62 956 (plusz 30,8 százalék)
- Mazda 31 481 (plusz 11,1 százalék)
- Toyota 7200 (mínusz 42,9 százalék)
- Subaru 6363 (mínusz 27,9 százalék)
Érdekesség, hogy a legnépszerűbb modell a Honda N-Box, ebből 206 272 darab kelt el tavaly, negyvenezerrel alacsonyabb darabszámmal követi a Suzuki Spacia, míg a bronzérmes Daihatsu Tantóból csak 93 ezer fogyott. A Honda N-Box ára felszereltségtől függően 14–18 ezer dollár közötti, azaz átszámolva 4,7 millió forintról indul.
A BYD kei carjáról nem sokat tud még a kínai szaksajtó sem, az elcsípett kémfotók is jól leplezik a lényeget. Közösségi forrásokból is csak annyi szedhető össze, hogy a BYD járművét 20 kilowattórás akkumulátor láthatja el energiával, s egy feltöltéssel nagyjából 180 kilométer megtételére képes a jármű, amelynek értékesítését jövő év második felében kezdhetik meg Japánban.
A BYD 2022 júliusában szállt partra Japánban, ahol a következő év januárjában kezdte meg első elektromos SUV-jának, az Atto 3-nak a forgalmazását. Nem haladnak öles léptekkel a világ egyik legzártabb piacán, de a májusban eladott 416 darabos mennyiséggel fel tudtak kerülni a legnagyobb forgalmú importautók top 10-es listájára. A kínai cég idei eladásai augusztusra meghaladták az 5 ezer darabot.
Ebbe beletörhet a BYD bicskája: gyászos a statisztika, közönyös a fogadtatás
A világ legnagyobb autógyártóját, a Toyotát adó Japánban kínaiként piacot szerezni merész vállalkozás, bár nem reménytelen. Az elektromos autóival debütáló BYD eddig besült a terveivel, most tölthető hibridjeinek bevezetésével próbál szerencsét a szigetország meglehetősen zárt piacán.