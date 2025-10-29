Megszületett a legkisebb BYD, de nem lesz könnyű boldogulnia a túlzsúfolt piacon
A héten kezdődött Japan Mobility Show egyik legnagyobb érdeklődéssel várt attrakciója a BYD szupermini autójának, a japán kei car kategória paramétereinek megfelelő Racco „leleplezése” volt. A világ legnagyobb újgenerációs autógyártójának eddigi bő kétéves japán múltja eddig nem volt kimondottan sikertörténet, a Racco viszont fordíthat a szerencséjén.
A négyszemélyes, négyajtós bumfordi elektromos kisautó jövő nyártól lesz kapható Japánban, a típust kifejezetten erre a piacra fejlesztették. A kei car rendkívül népszerű járműkategória a helyi piacon, az eladások közel 40 százalékát ezek az alacsony fenntartási költséggel jellemzett kisautók adják, elterjedésüket az állam adókedvezményekkel és más módon is támogatja. Ezeket a szigorú méretekhez kötött kisautókat a japán családok jellemzően második városi autónak vásárolják
- csekély fogyasztásuk,
- minimális helyigényük
- és alacsony üzemeltetési költségük miatt.
A legfeljebb 3,40 méter hosszú, 1,48 méter széles és maximum 2,00 méter magas kei carok motorja maximum 660 köbcentis lehet, teljesítménye pedig nem haladhatja meg a 64 lóerőt.
Nem lóg ki a sorból a BYD Racco sem
A BYD Racco eléri ezeket a méreteket, az első információk szerint egy 20 kWh-s akkumulátor látja el energiával az elektromotorját, s egy feltöltéssel nagyjából 180 kilométert tud megtenni városi forgalomban. Az akkukat maximum 100 kW-tal lehet tölteni, a teljesítményt 63 lóerőre korlátozták.
A hátsó ajtók nem oldalra nyílnak ki, hanem hátra csúsztathatók, megkönnyítve a ki- és beszállást szűkebb helyeken. Az induló áráról hivatalos információ nem érkezett, meg nem erősített hírek szerint a kínaiak 2,6 millió jenről, azaz 5,7 millió forintról indítják majd az alapmodellt.
A BYD felpiszkálja a japán autópiacot
A hozzá mindenben hasonló Nissan Sakura mindössze 40 ezerrel kerül ennél többe. Nagy kérdés, hogy a kínai technológiától idegenkedő japánok mennyire látják vonzónak a Raccót, a minimális árkülönbözetet látva nem maradnak-e inkább a megszokott hazai kei car márkáknál.
A BYD most négy modellel van jelen a japán piacon, a portfóliót
- az Atto 3,
- a Dolphin,
- a Seal
- és a Sealion 7
alkotja, de a lista egy friss bejelentés szerint az első tölthető hidridjükkel a Sealion 6-tal bővül, s 2027-re 7-9 tagú lesz a flotta, amelyből a jelenleg 66 japán kereskedésükben vásárolni lehet majd.
Ez is T35-ös, de nem tank, csak furgon
Szintén a tokiói show-n jelentették be, hogy jövő tavasszal megkezdik a platós és dobozos kivitelben is készülő BYD T35 nevű elektromos furgonjuk forgalmazását, amit szintén kifejezetten a japán piacra szánnak.
Nem lesz olcsó, 17,5 millió forintba kerül majd átszámolva a legolcsóbb változat. Teljesítménye 201 lóerő lesz, lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorával 280 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel.
A BYD-re egyébként eddig nem volt jellemző, hogy helyi igényekre szabott járműveket fejlesszen, az első ilyen a Mexikóban tavaly májusban debütált BYD Shark hibrid pick-up, amelyet azóta számos országban értékesítenek – kivéve Kínát.
Előbb lemérik, hogy a nemzetközi téren milyen a fogadtatás, utána döntenek arról, hogy a hazai piacon is forgalmazzák-e a típust. A Shark egyelőre tiltott gyümölcs a kínaiak számára, de egyes hírek szerint a nélkülözés nem tart már sokáig.