Deviza
EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF331.35 -0.27% GBP/HUF447.03 +0.09% CHF/HUF415.45 -0.42% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.55 -0.21% CZK/HUF16.04 +0.1% EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF331.35 -0.27% GBP/HUF447.03 +0.09% CHF/HUF415.45 -0.42% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.55 -0.21% CZK/HUF16.04 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,234.17 +0.37% MTELEKOM1,806 +1.77% MOL2,722 +0.88% OTP29,040 +1.21% RICHTER9,905 -2.07% OPUS555 -1.26% ANY7,440 -1.61% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,950 +2.22% BUMIX9,297.97 -0.69% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,178.86 +0.99% BUX99,234.17 +0.37% MTELEKOM1,806 +1.77% MOL2,722 +0.88% OTP29,040 +1.21% RICHTER9,905 -2.07% OPUS555 -1.26% ANY7,440 -1.61% AUTOWALLIS160 -1.88% WABERERS4,950 +2.22% BUMIX9,297.97 -0.69% CETOP3,451.23 -0.61% CETOP NTR2,178.86 +0.99%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
BYD Co
Warren Bufett
Kína
export

Warren Buffett megszimatolhatott valamit, tovább húzódik a BYD vesszőfutása

Lehet, hogy a Berkshire Hathaway befektetési guruja megérzett valamit, amikor apránként eladta összes, a kínai BYD-ben lévő részvényét, holott Warren Buffett a legnehezebb időkben is kitartott a cég mellett. A BYD azonban letért a növekedési pályáról, amint azt a hozzá képest gyászos szeptemberi értékesítési statisztika is jelzi.
Kriván Bence
2025.10.01, 16:12
Frissítve: 2025.10.01, 16:32

A BYD egy erős szeptemberrel még meg tudta volna menteni a harmadik negyedév értékesítési statisztikáját, de nem tette. A most zárult hónapban a világelső új generációs autógyártó ismét enervált teljesítményt nyújtott: összesen 396 270 darab autót adott el (ebből 3210 elektromos haszonjárművet), ez 5,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, de legalább az augusztusit felülmúlja 6 kerek százalékkal.

BYD
A BYD a nyarat még letudta valahogy, de szeptemberben már nem bírta tartani a maga által diktált tempót / Fotó: Vémi Zoltán

Az autógyártó gondjai azonban korábbról datálódnak. A szeptembert megelőző két hónapot még minimális, statisztikailag kimutatható, 1 százalékon belüli éves összevetésű növekedéssel letudta, a múlt hónapot azonban már nem úszta meg mínusz nélkül, ilyenre legutóbb másfél évvel ezelőtt volt példa.

A trendváltás a BYD értékesítésén is nyomot hagyott 

A visszaesésért a trendszerűen megváltozó kínai vásárlói szokások tehetők felelőssé, a világ legnagyobb autópiacán ugyanis kihűlni látszik a tölthető (plug-in) hibridek iránti kereslet, miközben az elektromos autók iránti igény nő, mivel a cégek egyre nagyobb teljesítményű és hatótávolságú modelleket dobnak a piacra. 

A BYD szerencséjére épp e két hajtásláncot preferálja, a benzines autók gyártásával már 2022 márciusában felhagyott. Az átrendeződés visszaköszön a személyautók eladási adataiban, a BYD szeptemberben

  • 205 050 darab elektromos autót (plusz 24,3 százalék éves alapon) és
  • 188 010 darab tölthető hibridedet (mínusz 25,6 százalék éves alapon)

értékesített. Egy éve még fordított volt az arány, a plug-in hibridek részesedése 60 százalék körül mozgott a teljes forgalmon belül. A hibridek eladásának éves alapú visszaesése így immár hatodik hónapja tart.

BYD Pure Car Truck Carrier
A BYD autószállító hajóflottája nyolctagúra bővült a napokban / Fotó: Cfoto via AFP

A kínai piac túltelítettségével párhuzamosan a Szegeden autógyárat építő BYD hatalmas lépéseket tesz az exportpiacok felkutatásában és behálózására. A múlt héten állította szolgálatba autószállító flottájának a nyolcadik, jelen állás szerint utolsó tagját is, a BYD Jinant. 

A flotta első tagjaként tavaly januárban a BYD Explorer 1. született meg, ez 4 ezer autót képes szállítani egy fuvarral, az őt követő tengerjárók közül négyen 7-7 ezer, három pedig 9200 darab autót tud elnyelni a gyomrában. 

Azaz közel 60 ezer BYD-autó lehet egyszerre a tengeren, ha mind a nyolcan úton vannak.

A flottabővítéssel a BYD egyértelmű célja az export logisztikai feltételeinek megteremtése volt, a kivitelnek 2030-ra el kell(ene) érnie a teljes termelés felét. Ez az arány még messze van, szeptemberben például a 71 256 darabos teljes export 17,9 százalékos részarányt képviselt. Éves összevetésben 116 százalékos volt a bővülés, míg augusztushoz képest 12 százalékos visszaesést mutattak ki.

A tőzsdeguru megszimatolt valamit, és kiszállt

Lehet, hogy Warren Buffett tőzsdeguru kiszimatolt valamint, amikor úgy döntött, kiszáll egyik legrégebbi befektetéséből, hiszen vagyonkezelő holdingja, a Berkshire Hathaway már ott bábáskodott a BYD születésénél. 

Buffették 4500 százalékot kerestek a BYD-részvényeken, amelyeket több mint 15 éven át tartottak, s a pakett leépítését csak 2022 augusztusában kezdték meg. A vállalat szóvivője megerősítette a CNBC-nek, hogy március végével felszámolták a teljes portfóliót. Ezt azonban nem tartották fontosnak azon nyomban bejelenteni.

BYD: elsődleges fontosságú a szegedi üzem mielőbbi megnyitása, de akkugyárat is hoznának

Saját európai akkumulátorgyártás beindítása is a BYD tervei között szerepel, de a vállalatnál egyelőre a folyamatban lévő szegedi és isztambuli gyárépítésre fókuszálnak. A BYD egyik illetékese szerint annyi autót fognak itt gyártani, hogy a költségek csaknem felét kitevő akkumulátoroknál is érdemes lesz a helyi ellátásra áttérni. Hacsak nem történik áttörés és békekötés a vámháborúban.


 


 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu