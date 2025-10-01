Warren Buffett megszimatolhatott valamit, tovább húzódik a BYD vesszőfutása

A BYD egy erős szeptemberrel még meg tudta volna menteni a harmadik negyedév értékesítési statisztikáját, de nem tette. A most zárult hónapban a világelső új generációs autógyártó ismét enervált teljesítményt nyújtott: összesen 396 270 darab autót adott el (ebből 3210 elektromos haszonjárművet), ez 5,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, de legalább az augusztusit felülmúlja 6 kerek százalékkal.
Az autógyártó gondjai azonban korábbról datálódnak. A szeptembert megelőző két hónapot még minimális, statisztikailag kimutatható, 1 százalékon belüli éves összevetésű növekedéssel letudta, a múlt hónapot azonban már nem úszta meg mínusz nélkül, ilyenre legutóbb másfél évvel ezelőtt volt példa.
A visszaesésért a trendszerűen megváltozó kínai vásárlói szokások tehetők felelőssé, a világ legnagyobb autópiacán ugyanis kihűlni látszik a tölthető (plug-in) hibridek iránti kereslet, miközben az elektromos autók iránti igény nő, mivel a cégek egyre nagyobb teljesítményű és hatótávolságú modelleket dobnak a piacra.
A BYD szerencséjére épp e két hajtásláncot preferálja, a benzines autók gyártásával már 2022 márciusában felhagyott. Az átrendeződés visszaköszön a személyautók eladási adataiban, a BYD szeptemberben
értékesített. Egy éve még fordított volt az arány, a plug-in hibridek részesedése 60 százalék körül mozgott a teljes forgalmon belül. A hibridek eladásának éves alapú visszaesése így immár hatodik hónapja tart.
A kínai piac túltelítettségével párhuzamosan a Szegeden autógyárat építő BYD hatalmas lépéseket tesz az exportpiacok felkutatásában és behálózására. A múlt héten állította szolgálatba autószállító flottájának a nyolcadik, jelen állás szerint utolsó tagját is, a BYD Jinant.
A flotta első tagjaként tavaly januárban a BYD Explorer 1. született meg, ez 4 ezer autót képes szállítani egy fuvarral, az őt követő tengerjárók közül négyen 7-7 ezer, három pedig 9200 darab autót tud elnyelni a gyomrában.
Azaz közel 60 ezer BYD-autó lehet egyszerre a tengeren, ha mind a nyolcan úton vannak.
A flottabővítéssel a BYD egyértelmű célja az export logisztikai feltételeinek megteremtése volt, a kivitelnek 2030-ra el kell(ene) érnie a teljes termelés felét. Ez az arány még messze van, szeptemberben például a 71 256 darabos teljes export 17,9 százalékos részarányt képviselt. Éves összevetésben 116 százalékos volt a bővülés, míg augusztushoz képest 12 százalékos visszaesést mutattak ki.
Lehet, hogy Warren Buffett tőzsdeguru kiszimatolt valamint, amikor úgy döntött, kiszáll egyik legrégebbi befektetéséből, hiszen vagyonkezelő holdingja, a Berkshire Hathaway már ott bábáskodott a BYD születésénél.
Buffették 4500 százalékot kerestek a BYD-részvényeken, amelyeket több mint 15 éven át tartottak, s a pakett leépítését csak 2022 augusztusában kezdték meg. A vállalat szóvivője megerősítette a CNBC-nek, hogy március végével felszámolták a teljes portfóliót. Ezt azonban nem tartották fontosnak azon nyomban bejelenteni.
BYD: elsődleges fontosságú a szegedi üzem mielőbbi megnyitása, de akkugyárat is hoznának
Saját európai akkumulátorgyártás beindítása is a BYD tervei között szerepel, de a vállalatnál egyelőre a folyamatban lévő szegedi és isztambuli gyárépítésre fókuszálnak. A BYD egyik illetékese szerint annyi autót fognak itt gyártani, hogy a költségek csaknem felét kitevő akkumulátoroknál is érdemes lesz a helyi ellátásra áttérni. Hacsak nem történik áttörés és békekötés a vámháborúban.
