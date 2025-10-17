Deviza
Budapest legújabb focistadionjában jelentették be: újabb nagy amerikai beruházásról döntöttek Magyarországon – ennyit ér, hogy Trump az elnök

Trump beiktatása óta nyolc nagy amerikai beruházás jött Magyarországra, és további három-négy újabb érkezik még az idén. A Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését.
VG
2025.10.17, 12:01

„A Citibank immár negyven éve van jelen Magyarországon és járul hozzá a magyar gazdaság teljesítményének növeléséhez. Több mint háromezer munkavállalóval az egyik legnagyobb külföldi befektetőnek számít a banki világban” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter azt is írta, hogy a Citibank önmagán túlmutató jelentőségét adja az a hatalmas technológiai és üzleti szolgáltató központ, mely 95 országban nyújt szolgáltatásokat a bank működéséhez, továbbá a pénzügyi és informatikai funkciók mellett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokat is ellátja.

Ma a vállalatcsoport vezérigazgatójával abban állapotunk meg, hogy a kormány támogatásával a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, és újabb magas hozzáadott értékű munkahelyeket hoz létre.

– közölte a miniszter. 

Hozzátette, hogy ez már a kilencedik új amerikai beruházás Magyarországon, amely Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta Magyarországra érkezett.

A tárcavezető többször beszélt arról is, hogy az országba érkező amerikai beruházások segítenek enyhíteni a vámháború negatív hatásait is, köszönhetően az aranykorukat élő amerikai–magyar kapcsolatoknak. „Az America first és a Hungary first elvek lehetőséget adnak nekünk arra, hogy barátságunkat olyan szintre emeljük, ahol a határ a csillagos ég” – fogalmazott korábban.

Orbán Viktor egy interjúban konkrétumokról is beszámolt: elárulta, hogy

nyolc nagy amerikai beruházás jött Magyarországra, és további három-négy újabb beruházás érkezik még az idén.

A kormányfő emlékeztetett, hogy azért is biztosíthatta őt Donald Trump a támogatásáról, mert „az amerikai elnököt legalább egyszer mindenki elárulta, az egyetlen kivétel Magyarország”. 

„A magyar egy lojális fajta, tehát egyszer barát mindig barát mindaddig, amíg a másik fél el nem rontja a barátságot. Mi mindig kitartunk a barátaink mellett. Mi ott maradtunk Trump elnök oldalán akkor, amikor ő ellenzékben volt, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz vele” – mondta.
 

