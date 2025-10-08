Deviza
EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF337.95 +0.2% GBP/HUF453.1 +0.09% CHF/HUF421.76 -0.13% PLN/HUF92.22 -0.22% RON/HUF77.02 -0.09% CZK/HUF16.11 -0.05% EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF337.95 +0.2% GBP/HUF453.1 +0.09% CHF/HUF421.76 -0.13% PLN/HUF92.22 -0.22% RON/HUF77.02 -0.09% CZK/HUF16.11 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,574.37 +0.23% MTELEKOM1,816 +0.77% MOL2,780 0% OTP29,720 +0.24% RICHTER10,250 +0.1% OPUS547 0% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS157.5 0% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,502.53 +0.44% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.45 0% BUX101,574.37 +0.23% MTELEKOM1,816 +0.77% MOL2,780 0% OTP29,720 +0.24% RICHTER10,250 +0.1% OPUS547 0% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS157.5 0% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,502.53 +0.44% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.45 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
XAI
Elon Musk
Dell
adatközpont
profitnövekedés
mesterséges intelligencia
felhőszolgáltatás

Feltámadt az amerikai tech óriás: pénzesőre számítanak a következő években – Elon Musk is hozzájuk jár MI-t fejleszteni

A cég már Elon Musk xAI-projektjének is szállít, és az MI-lázból úgy tűnik, hosszú távon is profitálhat. A Dell Technologies a következő négy évre majdnem megduplázta nyereségnövekedési célját, miután az MI-szerverek iránti robbanásszerű kereslet új szintre emelte a vállalat kilátásait.
VG
2025.10.08, 08:30
Frissítve: 2025.10.08, 08:46

A Dell Technologies kedden közölte, hogy a következő négy évre vonatkozó éves, korrigált részvényenkénti eredménynövekedési célját legalább 15 százalékra emeli a korábbi 8 százalékról, a vállalat a mesterséges intelligencia (MI) iránti keresletnek köszönhetően a bevételnövekedési előrejelzését is javította: mostantól 7–9 százalékos éves ütemmel számol, szemben a korábbi 3–4 százalékkal.

Company Logos Dell Technologies
A Dell Technologies a következő négy évre majdnem megduplázta nyereségnövekedési célját, miután az MI-szerverek iránti robbanásszerű kereslet új szintre emelte a vállalat kilátásait / Fotó: NurPhoto via AFP

A döntés hátterében az MI-szerverek iránti, szinte kielégíthetetlen kereslet áll. A generatív MI-alkalmazások, például a ChatGPT működtetéséhez hatalmas számítási kapacitás szükséges, és ez a hullám most a Dell egyik legerősebb növekedési motorjává vált.

A Dell Technologies összefogott az MI-szektor legnagyobb játékosaival

A vállalat már olyan ügyfeleknek is szállít, mint Elon Musk MI-startupja, az xAI, valamint a felhőalapú számítási kapacitásokat bérbe adó CoreWeave. Michael Dell vezérigazgató szerint a vállalat „még mindig az MI-elfogadás korai szakaszában jár”, annak ellenére, hogy az elmúlt két évben robusztus növekedést ért el ezen a területen.

Az optimista előrejelzés egyben megnyugtathatja a befektetőket is, akik eddig a szektoron belüli árverseny és a szervergyártás magas költségei miatt aggódtak.

A Dellnek méretéből, beszállítói kapcsolataiból és nagyvásárlói hálózatából adódóan volumenelőnye van a riválisokhoz, például a Super Micróhoz képest

– mondta Jacob Bourne, az Emarketer elemzője a Reutersnek.

A Dell megerősítette az idei harmadik negyedévre és a teljes pénzügyi évre vonatkozó kilátásait. Augusztusban a cég már húszmilliárd dollárra emelte a 2026-os pénzügyi évre várt MI-szerver-szállítási értékét.

A vállalat infrastruktúra-megoldásokat kínáló üzletága – amelyhez a szerverek, adattárolók és szoftverek tartoznak – a jövőben évi 11–14 százalékos bevételnövekedést célozna meg, ami jóval meghaladja a korábbi, 6–8 százalékos várakozást. A személyi számítógépes divízió ezzel szemben visszafogottabb, évi 2–3 százalékos növekedéssel számol, miután a fogyasztói piacon továbbra is erős a verseny, még ha a vállalati ügyfelek körében stabil is a Dell pozíciója.

A nagy AI-sztori: amikor a gép már jobban ért minket, mint mi egymást

A mesterséges intelligencia nemcsak válaszol, hanem érzelmeket is kivált – olykor jobban, mint egy ember. Miért adunk személyiséget egy gépnek, és miért kezdünk el kötődni hozzá, mintha barát lenne? A nagy AI-sztori legújabb részében dr. Veszelszki Ágnes kommunikációkutatóval, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző karának dékánjával arról beszélgettünk, hogyan változtatja meg az MI az emberi kapcsolatokat, az oktatást és a valóságról alkotott képünket.

 

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
808 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu