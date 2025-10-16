Vége a Depressónak: bezárta kapuit Csernus Imre étterme – a helyén azonban már készül valami új

Végleg bezárt a Dobó tér egyik legismertebb vendéglátóhelye, Csernus Imre egykori Depresso étterme. A helyén azonban már készül valami új: az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai novemberben megnyitják a SIGNO Bistro&Bart, amely a hagyomány és a modern egri életérzés találkozását ígéri – írta a Heol.

Csernus Imre egykori Depresso étterme végleg bezárt, de hamarosan új élet költözik a helyére / Fotó: Huszár Márk / Heol

Egy korszak zárult le Eger belvárosában: bezárt Csernus Imre pszichiáter híres kávézó-étterme, a Depresso. A Dobó tér egyik legszebb épületében működő hely hosszú ideje üresen állt, de most új fejezet kezdődik – és nem is akármilyen. Az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai, Soltész Gergő és felesége, Tarnay Éva álma válik valóra: megnyitják a SIGNO Bistro&Bart, amely egyszerre lesz hangulatos, laza és a velejéig egri.

Amikor több mint tíz éve ideköltöztünk, a Dobó téren sétálva néztük ezt az épületet, és azt mondtuk: ha egyszer éttermet nyitunk, az itt lesz. Azzal, hogy a Depresso bezárt, a sors elénk sodorta a lehetőséget, amibe gondolkodás nélkül belevágtunk

– nyilatkozta a lapnak Soltészné Tarnay Éva.

Az új bisztróban minden részletet átgondoltak – a belső tér Ipacs Géza tervei alapján teljesen megújul, miközben megtartja az épület műemléki karakterét. A tulajdonosok célja, hogy a SIGNO a Dobó tér egyik legnyüzsgőbb pontjává váljon: egy hely, ahol a helyiek és a turisták egyaránt otthon érezhetik magukat.

A koncepció középpontjában a bor és az egri konyha áll. A Soltész család borai referenciapontként jelennek majd meg a kínálatban, az étlap pedig helyi alapanyagokra és szezonalitásra épít. Két neves séf vezeti majd a konyhát – ez szokatlan felállás, de a borászatnál már bevált a „kettős modell”, így most a gasztronómiában is kipróbálják.

„Olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahová mi is szívesen beülünk” – mondja Éva. Egy bisztrót, ami „kötetlen, mégis igényes, ahol minden részlet számít, de senki nem érzi magát feszélyezve”.

Méltó utódja lesz a Depressónak

A SIGNO nappal kifinomult bisztróként működik majd, este pedig bárhangulatot hoz a térre – finom borokkal, bárételekkel és hosszabb nyitvatartással. A cél: egy olyan egri hely megteremtése, ami egyszerre őrzi a hagyományt és hoz új lendületet a város szívébe.