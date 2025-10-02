Csapás érte a német diszkontokat: a fő versenytársuk olyat húzott, aminek a csodájára járnak

Oldódtak az inflációs aggodalmak, így a britek megnyitották végre a pénztárcájukat, és ennek különösképp örültek a diszkontokkal őrült versenyt vívó Tescónál, rögvest feljebb is srófolták a teljes üzleti évre vonatkozó profitvárakozásukat.

A diszkontok elbújhatnak a Tesco mellett, Ken Murphy vezérigazgató árstratégiája fényes sikert hozott / Fotó: AFP

Európa legnagyobb kiskereskedelmi láncának forgalma a 2025–2026-os üzleti évének első, augusztussal zárult felében 5,1 százalékkal, 36,04 milliárd fontra növekedett, ami megsüvegelendő teljesítmény, s a cégvezetés szerint elsősorban a folyamatos és egyre sokrétűbb, célzott akciózásoknak köszönhető.

Diszkontok kontra Tesco

A vásárlók ráhangolódtak az akciókra de áttételesen a vártnál tovább kitartó jó idő is növelte a forgalmukat, például a strandcikkek révén. A Clubcard törzsvásárlói rendszerüknek köszönhetően a vásárlóik átlagosan évente 375 fontot (168 ezer forint) takaríthatnak meg.

A Tesco legnagyobb sikere mégsem a bevételbővülésben rejlik, hanem abban, hogy 77 bázisponttal, 28,4 százalékosra tudta növelni részesedését a brit kiskereskedelmi piacon, ami azt a jelzi, hogy a német diszkontok így

a Lidl

és az Aldi

által diktált, egyre intenzívebbé váló árversenyben sikerült helytállniuk, sőt túlteljesíteniük. Ken Murphy vezérigazgató a csütörtökön publikált gyorsjelentésben kifejtette, hogy továbbra is mindent tőlük telhetőt megtesznek az árak leszorításáért, a minőségi termékpaletta és a kiszolgálás garantálásáért, s erre a megtakarításaikból pluszban 500 millió fontot fordítanak.

A részvényesek is elégedettek lehetnek

De nemcsak a vásárlók, hanem a befektetőik felé is elkötelezettek, ezt jelzi, hogy a 2025–2026-os üzleti évükre tervezett 2,7–3,0 milliárd fontos üzemi nyereségvárakozásukat feljebb srófolták a 2,9–3,1 milliárd fontos tartományba. Ezze némi örömet szereztek számukra, ami a Tesco londoni tőzsdén jegyzett részvényárfolyamának 1,7 százalékos erősödésében azonnal manifesztálódott.

A részvényárfolyam ennek tízszeresével emelkedett az idén. Megjegyzendő, hogy nagy előrelépést a prognózis feljavítása nem jelent, hiszen az előző üzleti évben 3,13 milliárd fontos üzemi eredményt mutattak ki.