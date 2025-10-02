Csapás érte a német diszkontokat: a fő versenytársuk olyat húzott, aminek a csodájára járnak

Oldódtak az inflációs aggodalmak, így a britek megnyitották végre a pénztárcájukat, és ennek különösképp örültek a diszkontokkal őrült versenyt vívó Tescónál, rögvest feljebb is srófolták a teljes üzleti évre vonatkozó profitvárakozásukat.
Európa legnagyobb kiskereskedelmi láncának forgalma a 2025–2026-os üzleti évének első, augusztussal zárult felében 5,1 százalékkal, 36,04 milliárd fontra növekedett, ami megsüvegelendő teljesítmény, s a cégvezetés szerint elsősorban a folyamatos és egyre sokrétűbb, célzott akciózásoknak köszönhető.
A vásárlók ráhangolódtak az akciókra de áttételesen a vártnál tovább kitartó jó idő is növelte a forgalmukat, például a strandcikkek révén. A Clubcard törzsvásárlói rendszerüknek köszönhetően a vásárlóik átlagosan évente 375 fontot (168 ezer forint) takaríthatnak meg.
A Tesco legnagyobb sikere mégsem a bevételbővülésben rejlik, hanem abban, hogy 77 bázisponttal, 28,4 százalékosra tudta növelni részesedését a brit kiskereskedelmi piacon, ami azt a jelzi, hogy a német diszkontok így
által diktált, egyre intenzívebbé váló árversenyben sikerült helytállniuk, sőt túlteljesíteniük. Ken Murphy vezérigazgató a csütörtökön publikált gyorsjelentésben kifejtette, hogy továbbra is mindent tőlük telhetőt megtesznek az árak leszorításáért, a minőségi termékpaletta és a kiszolgálás garantálásáért, s erre a megtakarításaikból pluszban 500 millió fontot fordítanak.
De nemcsak a vásárlók, hanem a befektetőik felé is elkötelezettek, ezt jelzi, hogy a 2025–2026-os üzleti évükre tervezett 2,7–3,0 milliárd fontos üzemi nyereségvárakozásukat feljebb srófolták a 2,9–3,1 milliárd fontos tartományba. Ezze némi örömet szereztek számukra, ami a Tesco londoni tőzsdén jegyzett részvényárfolyamának 1,7 százalékos erősödésében azonnal manifesztálódott.
A részvényárfolyam ennek tízszeresével emelkedett az idén. Megjegyzendő, hogy nagy előrelépést a prognózis feljavítása nem jelent, hiszen az előző üzleti évben 3,13 milliárd fontos üzemi eredményt mutattak ki.
Az idei első üzleti fél év 1,5 százalékos pluszt és 1,67 milliárd fontot hozott üzemi szinten. Az adózott eredmény alakulása sem indokolt túlzott árfolyam-erősödést, a lezárt fél évben ugyanis 950 millió font szerepel ezen a soron, ahol tavaly ilyenkor még 1,051 milliárd fontot tüntettek fel. A magyarázat a költségek emelkedésében és a vásárlóknak nyújtott extra kedvezmények profiterodáló hatásában rejlik. Azaz
a forgalomnövekedés valódi ára a profitsoron csapódik le.
Igaz, erre a Tesco már áprilisban figyelmeztetett, így nagy meglepetést nem okozott. A Reutersnek nyilatkozó elemzők szerint a Clubcard rendszer megerősítése és az, hogy a Tesco 600 napi fogyasztási cikkét a diszkontokéhoz igazítja, a továbbiakban is segíti a fellendülést.
A vásárlók felé ennek az az üzenete, hogy teljesen felesleges a diszkontokba menni vásárolni, amikor náluk ugyanazt ugyanazon az áron megkapja.
A gyorsjelentés pár közép-európai adattal is szolgál. Ezek közül a számunkra legérdekesebb, hogy a magyarországi Tesco a vállalati átlag feletti mértékben, azaz 5,5 százalékkal, 744 millió fontra tudta növelni a bevételét, ez mai árfolyamon 333 milliárd forint.
Mögöttünk jön Csehország 733 millió, valamint Szlovákia 698 millió fonttal. Az előbbi 3,2, az utóbbi 1,1 százalékos növekedést mutatott fel. A magyar Tesco 198 egységével és 493 872 négyzetméteres összterületével a legnagyobb a régióban, igaz, a cseh csupán tizenöttel, a szlovák pedig tizenhéttel marad el tőle az áruházak számát illetően.
