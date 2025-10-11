Döntött a Mol: így változtatja meg a benzinkutjait, már nem a tankolás a nagy üzlet – a kiskereskedelmi hálózata letarolja Közép-Európát

A Mol kiskereskedelmi lánca, a Fresh Corner az elmúlt tíz év alatt összesen tíz országban jelent meg, a csoport pedig folyamatosan vizsgálja az újabb lehetőségeket a régióban.

Fotó: Fresh Corner / Facebook

„A célunk egyértelmű: hogy a Fresh Corner továbbra is a régió meghatározó gasztronómiai és szolgáltatási márkája maradjon” – fogalmazott Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdaságnak.

„A Fresh Corner koncepció Magyarországról indult, így máig itt működik a legtöbb egység, de a hálózat méretében Csehország és Szlovákia követ minket ” – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy a Mol Fresh Cornerekben az Adriára tartó utazások során főleg a jeges kávék és a hot-dogok fogytak a legjobban. A régióban a legjobban keresett kávé az espresso, cappuccino és latte – a három sorrendje országonként némileg változik, Magyarországon az előbb említettek a legtöbbet vásárolt kávé típusok.

„Ez is jól mutatja, hogy a Mol a teljes közép-kelet-európai régióban meghatározó szereplő, ugyanakkor a fogyasztói szokások országonként eltérőek és ehhez igazítjuk a Fresh Corner kínálatát is”. Hozzátette, hogy a legnagyobb forgalmat 2025 első félévében Horvátországban mérték, majd Magyarország és Szlovákia követi a sorban.

Érdekességként megemlíti, hogy az üzemanyag jellegű tranzakciók tekintetében Magyarország vezet, ezt követi Szlovákia és Románia. A cég kiskereskedelmi vezetője a magyarországi piacról elmondta, hogy csoportszinten

jelenleg több mint 1300 Fresh Corner egység működik a Mol hálózatában, ebből több mint 300 található Magyarországon.

A hazai töltőállomások több mint 80 százalékán elérhető a Fresh Corner kínálata, ami gyakorlatilag országos lefedettséget jelent. A legtöbb egység a forgalmasabb, nagyobb városok és autópályák mentén található

Budapest,

Győr,

Szeged

és Debrecen környékén.

A Mol már nem a benzinben látja a jövőt

Korábban a Mol kijelentette, hogy a Shape Tomorrow stratégia részeként 2030-ig több mint 4 milliárd dollárt (több mint 1360 milliárd forint) költ fenntartható üzleti projektekre, például kényelmi termékek és szolgáltatások kialakítására: ebbe illeszkedik a kiskereskedelmi hálózat bővítése is.