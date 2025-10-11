Döntött a Mol: így változtatja meg a benzinkutjait, már nem a tankolás a nagy üzlet – a kiskereskedelmi hálózata letarolja Közép-Európát

A Mol kiskereskedelmi lánca, a Fresh Corner az elmúlt tíz év alatt összesen tíz országban jelent meg, a csoport pedig folyamatosan vizsgálja az újabb lehetőségeket a régióban.
„A célunk egyértelmű: hogy a Fresh Corner továbbra is a régió meghatározó gasztronómiai és szolgáltatási márkája maradjon” – fogalmazott Styaszny Endre, a Mol Magyarország kiskereskedelmi vezetője a Világgazdaságnak.
„A Fresh Corner koncepció Magyarországról indult, így máig itt működik a legtöbb egység, de a hálózat méretében Csehország és Szlovákia követ minket ” – tette hozzá.
Arról is beszélt, hogy a Mol Fresh Cornerekben az Adriára tartó utazások során főleg a jeges kávék és a hot-dogok fogytak a legjobban. A régióban a legjobban keresett kávé az espresso, cappuccino és latte – a három sorrendje országonként némileg változik, Magyarországon az előbb említettek a legtöbbet vásárolt kávé típusok.
„Ez is jól mutatja, hogy a Mol a teljes közép-kelet-európai régióban meghatározó szereplő, ugyanakkor a fogyasztói szokások országonként eltérőek és ehhez igazítjuk a Fresh Corner kínálatát is”. Hozzátette, hogy a legnagyobb forgalmat 2025 első félévében Horvátországban mérték, majd Magyarország és Szlovákia követi a sorban.
Érdekességként megemlíti, hogy az üzemanyag jellegű tranzakciók tekintetében Magyarország vezet, ezt követi Szlovákia és Románia. A cég kiskereskedelmi vezetője a magyarországi piacról elmondta, hogy csoportszinten
jelenleg több mint 1300 Fresh Corner egység működik a Mol hálózatában, ebből több mint 300 található Magyarországon.
A hazai töltőállomások több mint 80 százalékán elérhető a Fresh Corner kínálata, ami gyakorlatilag országos lefedettséget jelent. A legtöbb egység a forgalmasabb, nagyobb városok és autópályák mentén található
Korábban a Mol kijelentette, hogy a Shape Tomorrow stratégia részeként 2030-ig több mint 4 milliárd dollárt (több mint 1360 milliárd forint) költ fenntartható üzleti projektekre, például kényelmi termékek és szolgáltatások kialakítására: ebbe illeszkedik a kiskereskedelmi hálózat bővítése is.
A nem üzemanyag jellegű termékek és szolgáltatások aránya évről évre nő:
2024-ben a nem üzemanyag típusú vásárlások részaránya Magyarországon elérte a 40 százalékot, ami négy év alatt mintegy 5 százalékpontos növekedést jelent.
„A vásárlók már nemcsak tankolásra, hanem tudatosan gasztronómiai vagy kényelmi céllal is betérnek a Mol-töltőállomásokra. A gasztronómiai termékek forgalma 2022 óta 22 százalékkal nőtt, a teljes kiskereskedelmi árrésünk 36 százalékát pedig már a nem üzemanyag-jellegű termékek és szolgáltatások adják” – tette hozzá Styaszny Endre.
Tíz év alatt több mint 550 millió kávét és 200 millió hot-dogot adtak el kilenc országban összesen.
Az első Fresh Corner 10 évvel ezelőtt Budapesten, a Mol Campustól nem messze, a Prielle Kornélia utcában nyílt meg, azóta már számos helyszínen is megjelent már.
Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója az év elején jelentette be, hogy a Fresh Corner megjelenik a MÁV pályaudvarain. Akkor azt mondta, hogy nagyon alapos együttműködésben vannak a Mol csoporttal, és a Déli pályaudvaron válik először elérhetővé a Fresh Corner szolgáltatás júniusban.
Azóta megjelent már a Nyugati pályaudvaron is a Fresh Corner kioszk, valamint a MÁV-val közösen tesztelték a Fresh Corner bisztrókocsi szolgáltatást a balatoni és szegedi vonalakon.
„Ott vagyunk az egyetemeken, Budapesten a Corvinus két épületében is minőségi és költséghatékony étkezési és kávézási alternatívát biztosítunk, valamint Pozsonyban a reptéren is van már Fresh Corner kávézónk”. Azt is elárulta, hogy további hasonló projektek előkészítés alatt állnak, jelenleg is vizsgálják a megvalósíthatóságukat. Styaszny Endre megfogalmazása szerint a következő évek célja, hogy a Fresh Corner a tankoláson túl a mindennapi élet természetes része legyen.
„A jövő a töltőállomás újradefiniálásáról szól: egy olyan helyről, ahol az ügyfelek egyetlen megállással többféle szolgáltatást vehetnek igénybe – kávé, étel, csomagátvétel, pénzügyi szolgáltatások – a fosszilis üzemanyag, valamint a Mol Plugee-n keresztül az elektromos töltés” – mondta.
Hozzátette, hogy a digitalizáció szintén kulcsszerepet kap: a Mol Move applikáció és a mögötte működő Data Lake-rendszer segítségével valós időben lehet látni, mely termékekre, szolgáltatásokra van igény – így gyorsan tud a cég reagálni a fogyasztói trendekre. „Ennek a rendszernek ma már 5 millió aktív felhasználója van a régióban” – árulta el.
