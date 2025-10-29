Gerendai Károly közölte a tényeket: jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, erről nem is kell szavazni
„Szeretnék nagyon helyre tenni valamit, mert úgy látom, hogy ez többször is előjött, és ebben még mindig van egy tévedés: jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, erről nem is kell, hogy szavazzanak, mert nem lesz” – jelentette ki Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója a Fővárosi Közgyűlés előtt szerdán.
Emlékeztetett, hogy a Sziget mögött álló cég korábban már bejelentette, hogy nem kívánja folytatni a fesztivál működtetését. Innentől azt érdemes mérlegelnie fővárosnak, hogy lehet a korábbi amerikai tulajtól kiperelni a 210 millió körüli területfoglalásról szóló összeget, de ez az önkormányzat dolga. Azt is mondta, hogy a fesztivál ettől még nem lesz, így az adóbevételek, a helyi vállalkozások bevételei mindenképp kiesnek. Hangsúlyozta, most a közgyűlésnek azt kell mérlegelnie, hogy lesz-e bármilyen bevételi forrása majd a Hajógyári-sziget területéről.
Ha most segítőleg meg is szavazzák azt, hogy esélyt annak arra, hogy legyen Sziget, akkor sem mindegy, hogy ez mennyi idő alatt tud majd megtörténni
– fogalmazott. Kiemelte, hogy már le kellett volna kötni a fellépőket, és megkezdeni a jegyárusítást, így minden további nap számít.
„Bár eszem ágában nem volt még másfél hónappal ezelőtt a Szigeten gondolkodni, visszajövök, és megpróbálok erre összerakni egy befektetői kört, és próbálom valahogy jobban csinálni, és kihúzni a csávából a Szigetet. De ennél többet nem tudok vállalni. Értsék meg, nekem most arra kéne koncentrálni, hogy valahogy meg tudom-e oldani nagyon rövid időn belül” – fogalmazott.
„Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója részéről, akkor én tiszta lelkiismerettel azt tudom majd mondani, hogy akkor én nem próbálkozom tovább.
Nagyon sajnálom, ha kampánytémaként elvérzik itt most ez a lehetőség, de én mégis arra kérném önöket, hogy most mutassák meg azt, hogy ebben legalább egyet tudnak érteni” – zárta felszólalását Gerendai Károly.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán szavaz a jelenlegi üzemeltető bérleti szerződésének felmondásáról. Gerendai Károly és Kádár Tamás, a Sziget vezérigazgatója kedden úgy fogalmazott, ha látják azt az ütemtervet, amelynek végén rövid időn belül lehetőségük lesz jegyet értékesíteni, akkor nem hátrálnak ki a Sziget átvétele mögül.
Kádár legkésőbb november közepére szeretne eljutni a jegyértékesítési fázisig, különben már nem lesz értelme a 2026-os Sziget Fesztiválon gondolkodni.
A Sziget megmentésére csak hetek maradtak hátra
A koronavírus-járvány két éve alatt egyetlenegy fesztivál sem fogadhatott vendégeket. A legnagyobb magyar fesztiválnak ezek az évek több mint kétmilliárd forint veszteséget okoztak, a járvány idejére a Sziget Fesztiválra mintegy 1,4 milliárd forintnyi hitelt kellett felvenni.
2022-ben ismét kinyithatott a Sziget, akkor 355 millió forintnyi profitot produkált, azonban
2023-ban 1,8 milliárdos, majd 2024-ben már 3,8 milliárd forintos rekordveszteséggel zárt.
Az újranyitást követően másik két nagyfesztivál is bezárt: több mint két évtized után a VOLT Fesztivál 2022-ben szűnt meg, a Balaton Soundot 2024-ben tartották meg utoljára.
A negatív tendenciát érzékelve a Sziget külföldi tulaja kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. Így Magyarország legnagyobb fesztiváljának napjai meg lettek számlálva. Ha a legnagyobb magyar fesztivál 2026-ban elmaradna, az az elemzések szerint több tízmilliárd forintos gazdasági sokkot idézne elő itthon.
A Sziget Fesztivált 1993-ban rendezték meg először, a koronavírus-járvány két évét leszámítva minden évben meg volt tartva.
Pár napja már második alkalommal sem ment át a főváros tulajdonosi bizottságában az a javaslat, amellyel megszüntették volna a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást. Ez azt jelenti, hogy továbbra is bizonytalan a fesztivál jövője.