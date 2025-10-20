Deviza
Csehország
európai autóipar
Keresletcsökkenés
gyárbezárás
Hyundai

Hivatalos döntés: újabb nagy autógyár áll le a jövő héten Európában, ez már közel van Magyarországhoz – senkinek se kell a modellje

A szakszervezet szerint a munkavállalókat nem megfelelően tájékoztatták, miközben a cég a keresletcsökkenést okolja. A Hyundai nosovicei gyára ismét leáll a következő héten, jelezve a járműpiac lassulását Európában.
VG
2025.10.20., 19:47
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

A Hyundai a csehországi nosovicei üzemében a következő héten ismét leállítja termelését: a sorok csak szerdán működnek, kedden ünnepnap miatt nem lesz munka, és csütörtöktől péntekig kötelező leállás következik.

Almaty,,Kazakhstan,-,02.15.2022,:,The,Worker,Installs,The,Wheels hyundai
A Hyundai nosovicei gyára ismét leáll a következő héten, jelezve a járműpiac lassulását Európában / Fotó: Vladimir Tretyakov / Shutterstock (illusztráció)

„Ahogy a korábbi leállások esetében is, ez a jelenlegi piaci helyzetre és a járművek iránti keresletre adott válasz” – nyilatkozta Jan Rodek, a vállalat szóvivője.

Ismét leáll a Hyundai csehországi gyára

Ez lesz az év hetedik leállása a Frydek-Místek régióban található nosovicei gyárban. A szakszervezet közlése szerint a munkavállalók egy részét hazaküldik, és a kollektív szerződés értelmében a leállás idejére a fizetésük 70 százalékát kapják. A szakszervezet kifogásolta, hogy ezúttal nem megfelelően egyeztettek a kényszerleállásról. A szóvivő szerint a cégnél minden leállásról tájékoztatják a szakszervezeteket, így ezúttal is megtörtént a kommunikáció.

A Hyundai nosovicei gyára tavaly 330 890 autót gyártott, ami 9610-rel kevesebb, mint 2023-ban. A gyártás több mint 70 százalékát az európai bestseller Hyundai Tucson adja. Az idei évre a tervezett termelés körülbelül 295 ezer autó. 

A nosovicei üzem az egyetlen Hyundai-gyár az Európai Unióban, 3100 főt foglalkoztat közvetlenül, további 8700 fő pedig a beszállítóknál dolgozik.

A gyártásleállások sora jól mutatja, hogy a koreai autógyártó a változó európai kereslethez igazítja termelését. A közeljövőben a piac kilátásai továbbra is bizonytalanok, és a nosovicei üzem szerepe kulcsfontosságú lesz a Hyundai európai stratégiájában.

Most jelentették be: Magyarországot választotta egy hatalmas ázsiai autógyártó, de ezúttal nem kínai – indul a közlekedési projekt

Ez az első, hogy a távol-keleti országon kívül próbálják ki a platformot. Magyarországot választotta a Hyundai, hogy hozzájáruljon a fenntartható közlekedéshez.

 

 

