Így még nem zártak be gyárat: kiraktak egy fecnit a kapura, hogy ki van rúgva mindenki – 300 ember vesztette el a munkáját egy pillanat alatt

A gyár öt év működés után tűnik el a térképről, és ezzel újabb külföldi befektetés bukik meg a dél-szerbiai Vranjéban. Sokk érte a Kentaur Balkans dolgozóit Szerbiában: a dán tulajdonú textilipari üzem hétfőn egyszerűen bezárta kapuit, a munkások pedig egy gyárkapura ragasztott papírlapról tudták meg, hogy elveszítették az állásukat.
VG
2025.10.29, 21:37

Reggel még munkába indultak, délre már nem volt hova menniük. Több mint háromszáz alkalmazott állt tanácstalanul a Kentaur Balkans vranjei gyárkapujánál, miután hétfőn nem engedték be őket a munkahelyükre. A kapura kifüggesztett, aláírás és pecsét nélküli közleményben tudatták velük, hogy a dán tulajdonú cég bezárja az üzemet – írta az Szabad Magyar Szó.

China Xinjiang Textile Industry kentaur balkans
Sokk érte a Kentaur Balkans dolgozóit Szerbiában: a dán tulajdonú textilipari üzem hétfőn egyszerűen bezárta kapuit, a munkások pedig egy gyárkapura ragasztott papírlapról tudták meg, hogy elveszítették az állásukat / Fotó: NurPhoto via AFP

A papírfecni szerint a döntés „sajnálatos, de végleges”, és a bezárás felszámolási eljárás keretében történik. A levélben a menedzsment „őszinte háláját” fejezte ki a dolgozóknak, hozzátéve: minden járandóságot, beleértve az októberi bért és a ki nem vett szabadságokat is, kifizetik. A dolgozók a közlemény alapján kedden vehetik át személyes tárgyaikat, valamint ajánlólevelet is kapnak, ha új munkahelyet keresnek.

Öt év után távozik a Kentaur Balkans

A vállalat 2019-ben kezdte meg működését Vranjéban, a város szabadövezetének egyik első nagy külföldi befektetőjeként. Az üzem egészségügyi ruházatot, uniformisokat gyártott, és mintegy 350 helyi munkavállalót foglalkoztatott. A gyár bezárása újabb csapás a térség gazdaságának: korábban ugyanebben az ipari zónában zárta be kapuit az olasz Geox cipőgyár és a Top sofu is.

A mostani leépítés nemcsak munkahelyeket visz el, hanem megrendíti a helyiek bizalmát is a külföldi befektetőkben. 

A vranjei szabadövezet az elmúlt évtizedben a szerb kormány egyik mintaprojektje volt, most viszont egyre több üres csarnok jelzi, hogy a modell recseg-ropog.

A helyi sajtó szerint a dolgozók közül sokan egyelőre nem tudják, hogyan tovább. Bár a vállalat szerint jogosultak lesznek állami támogatásra a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól, a legtöbben inkább új munkahelyet szeretnének – kérdés, hogy Vranjéban lesz-e hová menniük.

