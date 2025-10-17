Deviza
munka
CATL
WHB
akkumulátorgyár

Kiderült, hol tart a kínai akkumulátorgyár-óriás megépítése Debrecenben: van egy különös nehézség – videón a CATL-üzem kivitelezése

2025.10.17., 06:50
Fotó: AFP

Továbbra is jó ütemben halad a CATL debreceni óriásberuházása, ahol – az eddigi egyik legnagyobb hazai fejlesztésben – a WHB az akkumulátorgyár központi épületén és annak kiegészítő épületén végez shell & core építészeti és gépész-elektromos alapszerelési munkákat.

Debreceni kínai akkumulátorgyár CATL
Fotó: AFP

A WHB Group közlése szerint a projekt már 87 százalékos készültségi szinten tart, a Cell épületben elkészültek a másodlagos acélszerkezetek, előrehaladott állapotban van a műgyanta ipari padló kivitelezése, zajlanak a szárazépítési és hidegburkolási munkák, valamint a belső építőmesteri feladatok.


A külső kapuk és nyílászárók szinte teljesen beépítésre kerültek, és a belső ajtók szerelése is ütemesen halad. A kivitelezési munkákkal párhuzamosan épül ki technológia, ami kissé megnehezíti az egyéb befejező munkákat, és nagyon pontos organizációt és logisztikát igényel.
A pótmunka megrendelésből fakadó épület körüli melléképületeket kivitelezése is megkezdődött, ez a megbízás sprinklerházakat, két lépcsőházat és egy liftaknát tartalmaz. 
A kívánt megrendelői elégedettséget a napi helyszíni kooperációkkal, a CATL projektvezetésével való szoros együttműködéssel és a helyszíni csapatunk a fáradhatatlan munkájával és kitartásával tudjuk elérni.

 

 

 

 

 

