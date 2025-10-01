Deviza
autóipar
Giorgia Meloni
pirelli
gumiabroncsgyártás
Kína
aranyrészvény

Végéhez közelít a Pirelli függetlenségi háborúja, elkulloghatnak a kínai tulajdonosok

Az olasz kormány a kínai befektetőket elriasztó aranyrészvény-törvény alkalmazásával gyakorlatilag ajtót mutatott a Pirelli csoport főtulajdonosának, a Sinochemnek, amely szimpla csendestársként aligha marad a gumiabroncs-gyártónál. Róma számára most az a kérdés, hogy mi ér többet: a Trumpnak való megfelelés vagy a kínai működőtőke bevonzása?
Kriván Bence
2025.10.01, 14:35

Tisztázta a gyanú alól és gyakorlatilag szabad elvonulást ígért a római kormány a Pirelli kínai résztulajdonosának, a Sinochemnek, amely 37 százalékkal jelenleg is főrészvényes a patinás olasz gumiabroncsgyártó vállalatban. 

Pirelli kínai tulajdonos
A Pirelli a Forma-1 hivatalos abroncsszállítójaként is ismert, a kínai főrészvényes ezt is felszámítja majd, ha mennie kell / Fotó: AFP

Az olasz kormány az idők során csaknem 700 olasz vállalatba tulajdonosként "beépülő" kínai befektetők visszaszorítása érdekében pár évvel ezelőtt bevezette az aranyrészvény intézményét, amellyel lehetővé tette, hogy a stratégiai fontosságú vállalatoknál az irányítási pozíciókra az olasz tulajdonos tehessen javaslatot, az ő emberei vezessék a céget, függetlenül a kínai tulajdonrész nagyságától. 

Kínai cég nem kaphat stratégiai szerepet

Ez természetesen éles feszültséget szült nem egy olasz vállalatnál, de a legismertebb eset a nemzeti ikonként kezelt Pirellié volt, ahol a céget a tulajdonosi struktúrában lévő erős kínai jelenlét gyakorlatilag kiszorította az Egyesült Államok piacáról, legalábbis kérdésessé tette ottani jelenlétét a Washington által a kínaiak ellen elrendelt szankciók miatt. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megpróbált ügyesen lavírozni Washington és Peking között, mert tudja, hogy országának szüksége van mind a kínai működő tőkére, mind a gigantikus amerikai felvevőpiacra. 

Ennek jegyében próbálta a békebíró szerepét eljátszani a Pirellinél zajló vitában, ami a Sinochem és a legnagyobb, 27,4 százalékkal rendelkező olasz tulajdonos, a Marco Tronchetti Provera üzletember érdekeltségébe tartozó Camfin befektetési társaság között zajlott. 

US President Donald Trump meets Italian Prime Minister Giorgia Meloni
Meloni és Trump áprilisban egyeztetett Washingtonban. A kínaiakra céloztak. / Fotó: AFP

Tronchetti Provera egyébként 1992 óta van a cégnél, a 2015 óta vezérigazgató volt egészen 2023-ig, amikor is átadta a kormányrudat bizalmasának, Andrea Casalucinak, ő maga pedig ügyvezető alelnökként ma aktívan részt vett a cég irányításában. A kínaiak megpróbálták ugyan irányításuk alá vonni a Pirellit, de kísérletük Tronchetti Provera és Róma ellenállásán megbukott

Most a kormány egy vizsgálat keretében gyakorlatilag tisztázta a Sinochemet, mondván nem sértette meg a gumiabroncsgyártó autonómiájának védelmét szolgáló aranyrészvény-törvényt, 

s ezzel a békés elvonulásukhoz adtak menlevelet, annak a lehetőségét megteremtve.

A Reuters információ szerint a Pirellit hosszú távú befektetésükként kezelő kínaiak ennek a kimondására vártak, majd cég közeli források szerint finoman jelezték, hogy készen állnak a távozásra – amennyiben persze a részesedésükért megfelelő mértékű prémiumot kapnak az esetleges vevőtől. 

Befuccsolhat a nagy amerikai üzlet?

Hogy ki lenne az, azt egyelőre homály fedi, a kivonulási szándék megpedzése mindenesetre megnyitja az utat a potenciális érdeklődők előtt. Szó lehet részleges részvényeladásról is, bár azzal maradna a kínai tulajdon, ami vörös posztó a sinofób Donald Trump szemében, s nem hagyná nyitva az amerikai piacot a Pirelli számára.

A Pirelli bevételeinek egynegyedét Észak-Amerikából szerzi / Fotó: AFP

Washington ugyanis fokozatosan szigorítja a kínai technológiára vonatkozó korlátozásait, s ennek értelmében nem lehet majd árulni a Pirelli intelligens csipjeivel felszerelt abroncsait az Egyesült Államokban, mert azok információkat küldenek a járművek vezérlő egységéhez, s "elképzelhető", hogy 

az összegyűjtött adatok végül a pekingi hírszerzésnél kötnek ki, azaz a gumik nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

A Biden-adminisztráció tavaly nyáron átvitte azt a törvényt, amellyel 2029-től kitilthatók a kínai irányítású vállalatok által szállított és valós idejű adatokat továbbító hardvereszközök az Egyesült Államok útjain futó járművekből. Az ilyen idegen szoftverek alkalmazásának betiltását már 2027-től rendelték el a törvényalkotók.

Az okos gumik nélkül viszont a Pirelli béna kacsa az amerikai piacon, ahol akár új gyárat is építenének a helyi igények kiszolgálására, elkerülendő a Trump-féle megemelt vámokat. Márpedig az olasz gumiabroncsgyártó bevételének mintegy 25 százalékát az észak-amerikai piacról szerzi, azaz rengeteg pénz forog kockán. Az Egyesült Államokat elsősorban

  • mexikói,
  • dél-amerikai
  • és európai gyáraiból

látja el gumiabroncsokkal, de egy kisebb, Georgia állambeli üzeme is besegít ebbe. Ez persze mellékes lenne, ha a konszernt eleve a kínaiak dirigálják.

