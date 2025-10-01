Végéhez közelít a Pirelli függetlenségi háborúja, elkulloghatnak a kínai tulajdonosok

Tisztázta a gyanú alól és gyakorlatilag szabad elvonulást ígért a római kormány a Pirelli kínai résztulajdonosának, a Sinochemnek, amely 37 százalékkal jelenleg is főrészvényes a patinás olasz gumiabroncsgyártó vállalatban.

A Pirelli a Forma-1 hivatalos abroncsszállítójaként is ismert, a kínai főrészvényes ezt is felszámítja majd, ha mennie kell / Fotó: AFP

Az olasz kormány az idők során csaknem 700 olasz vállalatba tulajdonosként "beépülő" kínai befektetők visszaszorítása érdekében pár évvel ezelőtt bevezette az aranyrészvény intézményét, amellyel lehetővé tette, hogy a stratégiai fontosságú vállalatoknál az irányítási pozíciókra az olasz tulajdonos tehessen javaslatot, az ő emberei vezessék a céget, függetlenül a kínai tulajdonrész nagyságától.

Kínai cég nem kaphat stratégiai szerepet

Ez természetesen éles feszültséget szült nem egy olasz vállalatnál, de a legismertebb eset a nemzeti ikonként kezelt Pirellié volt, ahol a céget a tulajdonosi struktúrában lévő erős kínai jelenlét gyakorlatilag kiszorította az Egyesült Államok piacáról, legalábbis kérdésessé tette ottani jelenlétét a Washington által a kínaiak ellen elrendelt szankciók miatt.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megpróbált ügyesen lavírozni Washington és Peking között, mert tudja, hogy országának szüksége van mind a kínai működő tőkére, mind a gigantikus amerikai felvevőpiacra.

Ennek jegyében próbálta a békebíró szerepét eljátszani a Pirellinél zajló vitában, ami a Sinochem és a legnagyobb, 27,4 százalékkal rendelkező olasz tulajdonos, a Marco Tronchetti Provera üzletember érdekeltségébe tartozó Camfin befektetési társaság között zajlott.

Meloni és Trump áprilisban egyeztetett Washingtonban. A kínaiakra céloztak. / Fotó: AFP

Tronchetti Provera egyébként 1992 óta van a cégnél, a 2015 óta vezérigazgató volt egészen 2023-ig, amikor is átadta a kormányrudat bizalmasának, Andrea Casalucinak, ő maga pedig ügyvezető alelnökként ma aktívan részt vett a cég irányításában. A kínaiak megpróbálták ugyan irányításuk alá vonni a Pirellit, de kísérletük Tronchetti Provera és Róma ellenállásán megbukott.

Most a kormány egy vizsgálat keretében gyakorlatilag tisztázta a Sinochemet, mondván nem sértette meg a gumiabroncsgyártó autonómiájának védelmét szolgáló aranyrészvény-törvényt,

s ezzel a békés elvonulásukhoz adtak menlevelet, annak a lehetőségét megteremtve.