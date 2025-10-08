Deviza
EUR/HUF393.39 +0.08% USD/HUF338.64 +0.41% GBP/HUF453.51 +0.18% CHF/HUF422.83 +0.13% PLN/HUF92.47 +0.06% RON/HUF77.16 +0.08% CZK/HUF16.13 +0.07% EUR/HUF393.39 +0.08% USD/HUF338.64 +0.41% GBP/HUF453.51 +0.18% CHF/HUF422.83 +0.13% PLN/HUF92.47 +0.06% RON/HUF77.16 +0.08% CZK/HUF16.13 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Knauf
Oroszország
politikai nyomás
kivonulás
nyugati szankciók
építőipar

Németország egyik legnagyobb cége kétségbeesve vallotta be: nem tudja otthagyni Oroszországot – elképesztő magyarázattal állt elő

A helyzet különösen kényes, hiszen közben más nyugati cégek hatalmas nyereséget zsebelnek be a háborús gazdaságban. Másfél év próbálkozás után is Oroszországban ragadt a Knauf, mivel a német építőanyag-óriás hiába akarta eladni helyi érdekeltségét, a vevőjelölt megszakította a tárgyalásokat.
VG
2025.10.08., 06:20

A Knauf nem tud szabadulni Oroszországból. A családi kézben lévő német építőanyag-gyártó másfél éve próbálja eladni helyi érdekeltségét, de mostanra teljesen elakadt a folyamat: a tárgyalópartner váratlanul kiszállt. A cég kedden közölte, hogy „rendkívül nehéz környezetben” keres új lehetőségeket a kivonulásra.

Knauf Group
Másfél év próbálkozás után is Oroszországban ragadt a Knauf, mivel a német építőanyag-óriás hiába akarta eladni helyi érdekeltségét, a vevőjelölt megszakította a tárgyalásokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Krone értesülései alapján az orosz leányvállalat szervezetileg már levált az európai irányításról, és a német anyacég semmilyen profitot nem vesz ki onnan. Export és import évek óta nincs az EU és Oroszország között, a termelés kizárólag a helyi piacra megy.

A vállalat májusban határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint oroszországi működésével a háborút vagy a fegyverkezést támogatná. A Knauf állítása szerint nem áll szerződésben a védelmi minisztériummal, és termékeit csak építőanyag-kereskedőknek adja el – akik viszont már nehezebben ellenőrizhetők.

A Knauf kálváriája nem egyedi

A nyugati vállalatok többsége a mai napig nem hagyta el Oroszországot, sőt sokan még nyereséget is termelnek ott. A St. Gallen-i Egyetem kutatása szerint az invázió óta mindössze a cégek kilenc százaléka vonult ki teljesen, miközben a maradók profitja rekordot döntött: 19,5 milliárd dollárra nőtt 2024-ben.

A külföldi vállalatok adóbefizetései is emelkedtek – 6,4 milliárd dollárra –, vagyis a nyugati tőke közvetve tovább finanszírozza az orosz költségvetést. Közben olyan szereplők, mint az OTP Bank vagy az osztrák Raiffeisen, szintén aktívak maradtak, sőt jelentős nyereséget könyveltek el a helyi piacon.

A Knauf helyzete ezért különösen kényes: miközben próbál szabadulni, az iparág többi szereplője a gyakorlatban inkább a „maradni, amíg lehet” stratégiát követi. 

Ez viszont politikailag nehezen kommunikálható Nyugat-Európában, ahol egyre erősebb a társadalmi nyomás a gazdasági elszigetelésre.

A német óriás globálisan 43 500 embert foglalkoztat és 15,6 milliárd eurós árbevételt ért el 2023-ban. Egy ekkora szereplő számára az orosz kivonulás nemcsak üzleti, hanem presztízskérdés is: ha nem sikerül lezárni az ügyletet, a cég könnyen két tűz közé kerülhet – a német politikai elvárások és az orosz gazdasági realitások között.

Kudarcot vallott az osztrák bankóriás: menekülne Oroszországból, de nem engedik – milliárdok ragadtak Moszkvában

Moszkva nem engedi a kivonulást, mert a pénzintézet kulcsszereplő maradt az orosz-európai fizetési rendszerekben, különösen a gázexportban. Újabb kísérlete hiúsult meg az osztrák Raiffeisen Banknak, hogy megváljon orosz leányának egy részétől.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12120 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Oroszország

Németország egyik legnagyobb cége kétségbeesve vallotta be: nem tudja otthagyni Oroszországot – elképesztő magyarázattal állt elő

Más nyugati cégek hatalmas nyereséget zsebelnek be a háborús gazdaságban.
8 perc
cseh gazdaság

Együtt a bajban Von der Leyen és Merz, és akkor dőlhetnek hátra, ha egy magyar mutató elkezd javulni

Világos, mi az, ami csökkenthetné a politikai nyomást – ezek az adatok mindent elmondanak.
2 perc
KSH

Tűkön ül a devizapiac: szerda reggel kitálal a KSH – mit hozhat a szeptemberi inflációs adat?

A forint újra gyengülő pályára állt, miközben az elemzők a drágulás lehetséges lassulását vagy gyorsulását latolgatják.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu