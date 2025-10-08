Németország egyik legnagyobb cége kétségbeesve vallotta be: nem tudja otthagyni Oroszországot – elképesztő magyarázattal állt elő

A Knauf nem tud szabadulni Oroszországból. A családi kézben lévő német építőanyag-gyártó másfél éve próbálja eladni helyi érdekeltségét, de mostanra teljesen elakadt a folyamat: a tárgyalópartner váratlanul kiszállt. A cég kedden közölte, hogy „rendkívül nehéz környezetben” keres új lehetőségeket a kivonulásra.

Másfél év próbálkozás után is Oroszországban ragadt a Knauf, mivel a német építőanyag-óriás hiába akarta eladni helyi érdekeltségét, a vevőjelölt megszakította a tárgyalásokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Krone értesülései alapján az orosz leányvállalat szervezetileg már levált az európai irányításról, és a német anyacég semmilyen profitot nem vesz ki onnan. Export és import évek óta nincs az EU és Oroszország között, a termelés kizárólag a helyi piacra megy.

A vállalat májusban határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint oroszországi működésével a háborút vagy a fegyverkezést támogatná. A Knauf állítása szerint nem áll szerződésben a védelmi minisztériummal, és termékeit csak építőanyag-kereskedőknek adja el – akik viszont már nehezebben ellenőrizhetők.

A Knauf kálváriája nem egyedi

A nyugati vállalatok többsége a mai napig nem hagyta el Oroszországot, sőt sokan még nyereséget is termelnek ott. A St. Gallen-i Egyetem kutatása szerint az invázió óta mindössze a cégek kilenc százaléka vonult ki teljesen, miközben a maradók profitja rekordot döntött: 19,5 milliárd dollárra nőtt 2024-ben.

A külföldi vállalatok adóbefizetései is emelkedtek – 6,4 milliárd dollárra –, vagyis a nyugati tőke közvetve tovább finanszírozza az orosz költségvetést. Közben olyan szereplők, mint az OTP Bank vagy az osztrák Raiffeisen, szintén aktívak maradtak, sőt jelentős nyereséget könyveltek el a helyi piacon.

A Knauf helyzete ezért különösen kényes: miközben próbál szabadulni, az iparág többi szereplője a gyakorlatban inkább a „maradni, amíg lehet” stratégiát követi.

Ez viszont politikailag nehezen kommunikálható Nyugat-Európában, ahol egyre erősebb a társadalmi nyomás a gazdasági elszigetelésre.

A német óriás globálisan 43 500 embert foglalkoztat és 15,6 milliárd eurós árbevételt ért el 2023-ban. Egy ekkora szereplő számára az orosz kivonulás nemcsak üzleti, hanem presztízskérdés is: ha nem sikerül lezárni az ügyletet, a cég könnyen két tűz közé kerülhet – a német politikai elvárások és az orosz gazdasági realitások között.