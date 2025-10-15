Óriások fogtak össze egy giga-MI-üzletben: a BlackRock, az Nvidia, a Musk-féle xAI és a Microsoft
A világ legnagyobb befektetői és technológiai szereplői ismét egy asztalhoz ültek: a BlackRock, az Nvidia, az Elon Musk-féle xAI és a Microsoft együtt hozta létre a Mesterséges Intelligencia Infrasturktúra-szövetség (AIP) nevű konzorciumot, amely első lépésként megveszi az Aligned Data Centerst, 40 milliárd dollárért. A lépés célja egyértelmű: biztosítani a mesterségesintelligencia- (MI) modellekhez szükséges, óriási adatközpont-kapacitást, mielőtt elfogy a rendelkezésre álló infrastruktúra.
A tranzakció várhatóan 2026 első felében zárulhat le, és az AIP 30 milliárd dollárnyi saját tőkével indul, amit akár 100 milliárdig is bővíthet hitellel együtt. A konzorcium további kulcsszereplői a kuvaiti állami befektetési alap és a szingapúri Temasek – vagyis a tőke és a geopolitikai súly is globális.
Ezzel a befektetéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy megteremtsük az MI jövőjéhez szükséges infrastruktúrát
– mondta Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója és az AIP elnöke a Reutersnek.
Az Aligned jelenleg 50 adatközpontot működtet, összesen több mint 5 gigawattnyi működő és fejlesztés alatt álló kapacitással az Egyesült Államokban és Latin-Amerikában. A vállalat székhelye változatlanul Dallasban marad, és Andrew Schaap vezérigazgató irányítása alatt működik tovább.
Verseny a mesterséges intelligencia fejlesztési kapacitásáért
Az elmúlt hetekben az OpenAI is megmozdult ezen a fronton: a cég 6 gigawattos csipmegállapodást kötött az AMD-vel, és opciót kapott arra, hogy részesedést vásároljon a csipgyártóban. Néhány nappal korábban pedig az is kiderült, hogy az Nvidia akár 100 milliárd dollárt fektetne az OpenAI-ba, adatközponti rendszerekkel és legalább 10 gigawattnyi kapacitással.
A mostani AIP-üzlet így nemcsak a pénzről szól, hanem arról is, ki tudja a leggyorsabban kiépíteni az MI-modellekhez szükséges energiaéhes számítási hálózatot – miközben az egész világ a csip- és szerverhiány következményeit nyögi.
