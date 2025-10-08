Gyülekeznek a gondok Kína egyik vezető autógyártójánál: megszólalt a vészcsengő az MG-nél - de valahogy nem akarják meghallani

Gyülekeznek a baljós jelek Kína egyik vezető autógyártójánál, az MG márkájáról Magyarországon is ismert SAIC-nál, amely úgy vitt véghez egy 15 százalékos tőzsdei ralit, hogy annak gyakorlatilag nem volt megalapozott háttere, sőt az állami kézben lévő vállalatnál inkább a rossz hírek dominálnak az utóbbi időben.

Az MG modellpalettájának jelentős részét már Magyarországon is árulja / Fotó: CFOTO via AFP

Ennek ellenére a sanghaji tőzsdén jegyzett SAIC Motor értékeltsége messze meghaladja a riválisokét – derül ki a Visible Alpha adataiból, s mindez nem sok jóval kecsegtet.

Az MG anyacégét erősen túlértékeltnek tartják a befektetők

A SAIC részvényárfolyama és az egy részvényre eső várható nyereségének (EPS) hányadosaként kapott P/E mutató 16-szoros értékeltséget mutat, ezzel szemben a rivális Geely Auto papírjaival az előretekintő profit 11-szeresén, a Great Wall Motor részvényeivel pedig 10-szeresén kereskednek a börzén, holott utóbbiak teljesítménye és kilátásai lényegesen jobbak a SAIC-énál.

Az éves nettó haszonkulcsuk például a duplája lesz a SAIC-ra prognosztizált 1,9 százaléknak. A Reuters elemzői szerint semmi sem indokolja az értékeltségben megmutatkozó nagy különbségeket, s

erről a tényről az MG Motor anyacégének befektetői valahogy nem hajlandóak tudomást venni.

Mentségükre azt tudják csak felhozni, hogy a jelenleg 28 milliárd dollárra értékelt SAIC állami védernyő alatt működik, így ha valós és gyors cselekvést igénylő problémakezelésre lenne szükség, azt Peking majd úgyis megoldja.

Gondokból és rózsaszín álmokból persze így is van elég, de közbelépést még nem igényelt az egyre szerényebb mutatókkal rendelkező vállalat, amely Peking mellett bástyaként támaszkodhat még a vele közös kínai vegyesvállalatokat üzemeltető Volkswagen csoportra. Ketten együtt öt gyárat visznek, melyekben a kínai piacra és exportra szánt

Volkswagen

és Skoda

márkájú gépkocsikat szerelnek össze. A SAIC-nak egyébként a VW csoporthoz tartozó luxusautó-márkával is van közös vállalata, a SAIC-Audi épp most fejezte be új antingi gyárának építését, ahol évi 360 ezer Audit szerelnek majd össze.