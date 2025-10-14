Hardverforradalom az MI-fejlesztésben: újabb történelmi megállapodást kötött az OpenAI – lassan atomerőművekre lesz szükség

Az OpenAI többéves együttműködési megállapodást írt alá a Broadcommal egy tíz gigawattos mesterségesintelligencia- (MI) adatközpont-hálózat fejlesztéséről, amely új szintre emelheti a mesterséges intelligencia hardveres infrastruktúráját, még nagyobb lendületet adva a technológiának.
Az OpenAI és a Broadcom hétfőn közösen jelentették be, hogy saját fejlesztésű csipeket és hálózati eszközöket készítenek az MI-modellek számára.
A cél: tíz gigawattnyi adatközponti kapacitás kiépítése, amelynek első elemei 2026 második felében kezdik meg a működést.
A Bloomberg értesülései szerint a teljes projekt 2029 végére zárulhat le. A hírre a Broadcom részvényei majdnem 9 százalékot ugrottak.
A Broadcom vezérigazgatója, Hock Tan már korábban utalt a készülő megállapodásra, most pedig hivatalossá vált: a csipgyártó mélyen beágyazódik a mesterségesintelligencia-beruházások növekvő ökoszisztémájába. A cég részvényei hétfőn 8,9 százalékkal erősödtek a New York-i tőzsdenyitás után, és idén eddig 40 százalékos emelkedést mutatnak.
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a vállalat immár másfél éve dolgozik együtt a Broadcommal, és a partnerség célja, hogy a szoftveres tapasztalataikat közvetlenül a hardverbe építsék be.
„Ha a csipeket a saját igényeinkre szabjuk, a teljes technológiai láncot optimalizálhatjuk – az egyes tranzisztoroktól egészen odáig, amikor valaki feltesz egy kérdést a ChatGPT-nek. Ez gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb modelleket eredményez” – mondta Altman egy friss podcastban.
A megállapodás egyébként nem tartalmaz befektetési vagy részvénykomponenst, ellentétben az OpenAI és az Nvidia között létrejött, akár százmilliárd dollár értékű infrastruktúra-fejlesztési partnerséggel. Az OpenAI az AMD-vel is külön szerződést kötött, amely 6 gigawattnyi kapacitás kiépítését célozza.
Az OpenAI saját csipeket is fejleszt, elsősorban az MI-modellek futtatásának, az úgynevezett inferenciafázisnak a hatékonyabbá tételére.
A Broadcommal való együttműködés ezt egészíti ki, Ethernet-alapú hálózati technológiát kínálva, amely az Nvidia zárt megoldásaival versenyez.
A tíz gigawattos cél hatalmas, de Greg Brockman, az OpenAI társalapítója szerint még ez is „csak csepp a tengerben” ahhoz képest, amire az általános mesterséges intelligencia (AGI) eléréséhez szükség lesz. A Broadcom egyik vezetője, Charlie Kawwas hasonlóan látja: „Az internet kiépítése harminc évig tartott, a vasúté száz évig. Ez sem fog menni öt év alatt.”
Elon Musk feje vörösödhet: a ChatGPT-s OpenAI lett a világ legértékesebb startupja, lekörözve a SpaceX-et
Sam Altman vállalata újabb mérföldkőhöz érkezett: 500 milliárd dollárra értékelték az OpenAI-t. A ChatGPT-t fejlesztő cég ezzel megelőzte Elon Musk SpaceX-ét, miközben továbbra is veszteséges, de kulcsszereplő az MI-infrastruktúra építésében. Az OpenAI így kiérdemelte a világ legértékesebb startupja címet.
