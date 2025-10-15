Deviza
Opus Global Nyrt.
sajátrészvény-vásárlás

Nagy napra készül az Opus: óriási részvény-visszavásárlás lesz télen – egymilliárd forint a tét

A pontos részleteket később hozzák nyilvánosságra. Az Opus Global legalább egymilliárd forint értékű sajátrészvény-visszavásárlást tervez, fix ügyletek formájában, a téli hónapokban.
VG
2025.10.15., 16:58

Az Opus Global újabb lépést tesz befektetői értékének növelése felé: a társaság bejelentette, hogy fix ügyletek keretében legalább egymilliárd forint értékben indít részvény-visszavásárlást, ám a tranzakció pontos időpontját és részleteit december és január között határozzák meg.

Opus GLobal
Az Opus Global legalább egymilliárd forint értékű sajátrészvény-visszavásárlást tervez, fix ügyletek formájában, a téli hónapokban / Fotó: Dömötör Csaba

Opus Global: a pontos időpontra még várni kell

A vállalat szerdai közleményében arról tájékoztatta a befektetőket, hogy 2025. december 15. és 2026. január 31. között – egy később meghatározott napon – részvény-visszavásárlást tervez legalább egymilliárd forint értékben. A visszavásárlás úgynevezett FIX ügyletek formájában történik, vagyis nem a Budapesti Értéktőzsde napi kereskedése során bonyolítják le, hanem előre rögzített feltételek mellett.

A társaság hangsúlyozta, hogy a visszavásárlás a korábban, az áprilisi közgyűlésen elfogadott 8/2025 (IV. 30.) számú határozat keretein belül zajlik majd. Ennek értelmében az Opus meghatározott feltételek szerint, a piaci és szabályozási előírásoknak megfelelően hajthat végre ilyen tranzakciókat.

Az Opus Global az utóbbi hónapokban igyekezett stabilizálni a portfólióját, miközben több ágazatban is átszervezéseket hajtott végre. A mostani bejelentés újabb jelzés lehet arra, hogy a társaság hosszú távon bízik saját kilátásaiban, és hajlandó tőkét fordítani részvényeinek felértékelésére.

Újabb magasságokban az Opus profitja, kiválóan teljesített az energetika

Főként hatékony költséggazdálkodásával javította eredményeit a holding. Az Opus Global minden eddiginél magasabb, 21,2 milliárd forintos nettó féléves profitot ért el.

 

 

