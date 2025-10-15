Fordulat a Signa-botrányban: rács mögé kerül az osztrák ingatlanmogul – a hitelezők egyhamar nem hagyják ott a bíróságot

Az osztrák ingatlanmilliárdos, Rene Benko két év börtönt kapott egy innsbrucki bíróságon, miután bűnösnek találták fizetésképtelenségi csalásban, miközben egy mintegy 360 ezer eurós előleggel kapcsolatos vád alól felmentették. Az ítélet az első jelentős előrelépés a Signa-botrányban.

Az osztrák bíróság két év börtönre ítélte Rene Benkót, miután 2023-ban 300 ezer eurót adott anyjának a fizetésképtelenné válása előtt / Fotó: AFP

A bíróság megállapította, hogy Benko 2023-ban szándékosan juttatott át 300 ezer eurót egy általa közvetve ellenőrzött cégnek, majd további pénzt adott anyjának, mindezt személyes csődjének bejelentése előtt. A vádirat szerint ezzel az összeget a hitelezők elől próbálta elrejteni.

Rene Benko ítélete közel sem zárja le a Signa-ügyet

A Signa csoport 2023 végén omlott össze. A vállalat egy évtized alatt Európa egyik legnagyobb ingatlanjátékosává nőtte ki magát, hitelezői között pedig a világ legnagyobb állami vagyonalapjai és Európa leggazdagabb milliárdosai szerepeltek. Benko adósságvezérelt felvásárlási sorozata és a bonyolult, átláthatatlan cégstruktúra azonban kiszolgáltatottá tette a céget a kamatemelkedésnek és az ingatlanpiaci visszaesésnek.

A Signa összeomlása komoly hatással volt egész Európára, és többek között a svájci Julius Baer Group Ltd. vezetésének bukását is előidézte. A Bloomberg szerint Benko védője a tárgyaláson „hamis” vádnak minősítette az ügyet, ám az első ítélet már megszületett a többtucatnyi elindított bűnügyi nyomozás közül.