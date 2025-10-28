Délen terjeszkedik a német hadiipari óriás: Ukrajnától egy kőhajításnyira épül a NATO legújabb lőszergyára
Bulgária és a Rheinmetall egymilliárd eurós közös projektben épít tüzérségi lövedékeket és lőport előállító gyárat. A beruházás NATO-szabványú termeléssel, ezer új munkahellyel és gyors kivitelezéssel erősíti Európa védelmi kapacitását.
Délen terjeszkedik a Rheinmetall
Németország legnagyobb hadiipari cége és a bolgár VMZ vállalat kedden írt alá megállapodást egy új lőport és 155 milliméteres tüzérségi lövedékeket gyártó üzem létrehozásáról. A projekt értéke mintegy egymilliárd euró, a német vállalat 51 százalékos részesedést szerez, a fennmaradó 49 százalék a bolgár állami hadiipari cég kezében marad, amelyet a SAFE uniós mechanizmus keretében felvett kölcsönből finanszíroznak.
Az új gyár a közép-bulgáriai Szopot mellett épül, és évente 100 ezer darab NATO-szabványú tüzérségi lövedéket állítana elő. A beruházás 14 hónapon belül elkészülhet, és a helyi munkaerőpiac számára mintegy ezer új munkahelyet teremt.
Hatalmas termelési kapacitást fogunk felépíteni. Az Európai Uniónak és a NATO-nak millió lövedékre van szüksége, és az új üzem kulcsszerepet játszik majd a kontinens fegyverellátásában
– mondta Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója.
A beruházás egyszerre erősíti Bulgária hadiipari pozícióját és az európai védelmi önállóságot, miközben a német–bolgár partnerség a régióban stratégiai jelentőségű ipari projektként írható be a NATO ellátási láncába.
Gigantikus megrendelést kapott a Rheinmetall, kilőtt az árfolyam
Felpattantak a német védelmi ipari részvények. A Rheinmetall leányához befutott óriási megrendelés adta meg az alaphangot.