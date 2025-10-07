Felhagyott egy fontos projekttel, brutális veszteséget szenvedhet el a Shell – a visszavont ígéret akár 1,4 milliárd dollár kiesést jelenthet

A harmadik negyedévben a Shell 600 millió dolláros veszteségre számít, miután felhagyott a rotterdami bioüzemanyag-projektjével, így a vállalkozáshoz kapcsolódó teljes értékvesztés és céltartalék összege eléri az 1,4 milliárd dollárt.

Brutális veszteséget szenvedhet el a Shell / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Az olajipari vállalat 2021-ben jóváhagyta a 820 ezer tonna/év kapacitású bioüzemanyag-gyár fejlesztését, de tavaly leállította az építkezést, és szeptember elején teljesen lemondta a projektet, mert az nem lett volna versenyképes. A Reuters cikke szerint a projektből való kilépésről szóló döntés a legújabb a fosszilis tüzelőanyag-termelők által tett lépések sorozatában, amelyek visszavonják korábbi ígéreteiket a tisztább energia bővítésére.

Februárban a BP bejelentette, hogy jelentősen csökkenti megújuló energiaforrásokba történő befektetéseit, míg az Equinor közölte, hogy csökkenti megújuló energiával kapcsolatos ambícióit.

A Shell a negyedéves kereskedelmi jelentésében közölte, hogy a cseppfolyósított földgáz üzletágában is erősebb teljesítményt nyújtott, a harmadik negyedéves termelési előrejelzését 7 és 7,4 millió tonna közé emelve. A vállalat korábban mintegy 6,7-7,3 millió tonna LNG-termelést prognosztizált – közölte az olajóriás júliusban –, szemben a második negyedévi 6,7 millió tonnával.

Az energiaipari nagyvállalatok jellemzően soha nem hozzák nyilvánosságra kereskedelmi részlegeik részletes eredményeit, azt állítva, hogy az ilyen részletek nyilvánosságra hozatala csökkentené versenyelőnyüket.

A Shell azt is közölte, hogy a finomítói árrésének indikatív emelkedésére számít a harmadik negyedévben, ami hordónként 11,6 dollárra emelkedik az előző három hónapban mért 8,9 dollárról.

A Brent nyersolaj globális referenciaára átlagosan hordónként 68 dollár körül mozgott a júliustól szeptemberig tartó negyedévben, szemben a második negyedévi 67 dollárral és a tavalyi év azonos időszakában mért 79 dollárral.

A Shell közölte, hogy vegyipari részlege várhatóan veszteséget fog elkönyvelni a negyedévben.

A Shell amerikai vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy a Trump-adminisztráció döntése, miszerint leállítja a már engedélyezett tengeri szélenergia-projekteket, „nagyon káros” a beruházásokra, és kiszámíthatóbb szabályozást sürgetett.