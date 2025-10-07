Deviza
EUR/HUF392 +0.82% USD/HUF336.13 +1.21% GBP/HUF450.45 +0.59% CHF/HUF420.88 +0.76% PLN/HUF92.17 +0.8% RON/HUF77.01 +0.82% CZK/HUF16.12 +0.79% EUR/HUF392 +0.82% USD/HUF336.13 +1.21% GBP/HUF450.45 +0.59% CHF/HUF420.88 +0.76% PLN/HUF92.17 +0.8% RON/HUF77.01 +0.82% CZK/HUF16.12 +0.79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,859.17 +0.94% MTELEKOM1,816 -0.22% MOL2,778 +0.86% OTP29,470 +1.76% RICHTER10,110 -0.1% OPUS545 -0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS157 -0.64% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,472.7 +0.37% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,192.12 +0.27% BUX100,859.17 +0.94% MTELEKOM1,816 -0.22% MOL2,778 +0.86% OTP29,470 +1.76% RICHTER10,110 -0.1% OPUS545 -0.18% ANY7,300 +0.55% AUTOWALLIS157 -0.64% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,472.7 +0.37% CETOP3,497.19 -0.54% CETOP NTR2,192.12 +0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
olajóriás
bioüzemanyag projekt
Shell

Felhagyott egy fontos projekttel, brutális veszteséget szenvedhet el a Shell – a visszavont ígéret akár 1,4 milliárd dollár kiesést jelenthet

Több száz millió dolláros veszteséget szenvedhet el a rotterdami bioüzemanyag-projekt elvetése miatt az egyik legnagyobb olajvállalat. A Shell korábban jóváhagyta a bioüzemanyag-gyár fejlesztését.
VG
2025.10.07., 12:38
Fotó: Shutterstock

A  harmadik negyedévben a Shell 600 millió dolláros veszteségre számít, miután felhagyott a rotterdami bioüzemanyag-projektjével, így a vállalkozáshoz kapcsolódó teljes értékvesztés és céltartalék összege eléri az 1,4 milliárd dollárt.

Shell logo at a gas station
Brutális veszteséget szenvedhet el a Shell  / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Az olajipari vállalat 2021-ben jóváhagyta a 820 ezer tonna/év kapacitású bioüzemanyag-gyár fejlesztését, de tavaly leállította az építkezést, és szeptember elején teljesen lemondta a projektet, mert az nem lett volna versenyképes. A Reuters cikke szerint a projektből való kilépésről szóló döntés a legújabb a fosszilis tüzelőanyag-termelők által tett lépések sorozatában, amelyek visszavonják korábbi ígéreteiket a tisztább energia bővítésére. 

Februárban a BP bejelentette, hogy jelentősen csökkenti megújuló energiaforrásokba történő befektetéseit, míg az Equinor közölte, hogy csökkenti megújuló energiával kapcsolatos ambícióit.

A Shell a negyedéves kereskedelmi jelentésében közölte, hogy a cseppfolyósított földgáz üzletágában is erősebb teljesítményt nyújtott, a harmadik negyedéves termelési előrejelzését 7 és 7,4 millió tonna közé emelve. A vállalat korábban mintegy 6,7-7,3 millió tonna LNG-termelést prognosztizált – közölte az olajóriás júliusban –, szemben a második negyedévi 6,7 millió tonnával.

Az energiaipari nagyvállalatok jellemzően soha nem hozzák nyilvánosságra kereskedelmi részlegeik részletes eredményeit, azt állítva, hogy az ilyen részletek nyilvánosságra hozatala csökkentené versenyelőnyüket.

A Shell azt is közölte, hogy a finomítói árrésének indikatív emelkedésére számít a harmadik negyedévben, ami hordónként 11,6 dollárra emelkedik az előző három hónapban mért 8,9 dollárról.

A Brent nyersolaj globális referenciaára átlagosan hordónként 68 dollár körül mozgott a júliustól szeptemberig tartó negyedévben, szemben a második negyedévi 67 dollárral és a tavalyi év azonos időszakában mért 79 dollárral.

A Shell közölte, hogy vegyipari részlege várhatóan veszteséget fog elkönyvelni a negyedévben.

A Shell amerikai vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy a Trump-adminisztráció döntése, miszerint leállítja a már engedélyezett tengeri szélenergia-projekteket, „nagyon káros” a beruházásokra, és kiszámíthatóbb szabályozást sürgetett. 

Colette Hirstius, a Shell USA elnöke a lapnak elmondta, hogy a már engedélyekkel rendelkező energiaprojekteket hagyni kell futni,  figyelmeztetve, hogy az amerikai „politikai inga” végül az olaj- és gázszektor ellen fordulhat. 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
neue klasse

Mit tud a BMW, amit más európai gyártók nem? - csodafegyvert hozott Magyarországra az autógyártó, belsős ember árult el részleteket

A kínai gazdaságot deflációval fenyegető gyilkos árverseny gyors kimúlását jósolta a Világgazdaságnak Milan Nedeljkovic a BMW gyártásért felelős igazgatósági tagja. Az itthon gyártott iX3 egy versenyképes modell.
8 perc
IPO-piac

Amikor Trump lábon lövi magát: India jobban vonzza a tőkét, mint valaha

Mágnesként vonzza a dollármilliárdokat az indiai tőzsde.
4 perc
m6 autópálya

Erre várt mindenki: átadták az M6-os utolsó szakaszát – a határig ér a sztráda, összekapcsolták a magyar és horvát „vérkeringést"

Az M6-os autópályán már a határig autózhatunk.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu