autópályája
Strabag
Lázár János

Magyarország legrosszabb autópályája: újabb mélypont következett be, a Strabag megszegte az ígéretét, Lázár minisztériuma kiakadt

VG
2025.10.17, 11:10
Frissítve: 2025.10.17, 11:31

„A Strabag munkája szégyen: amit épített, az megsüllyed, amit ígért, az csak üres szó maradt – ideje lenne, hogy felelősséget vállaljanak a totális kudarcukért, mert ez az ország nem a kísérletező kontárok terepe ” – közölte az építési és közlekedési minisztérium pénteken.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI (illusztráció)

A minisztérium feltöltött videójában Nagy Bálint elmondta, hogy a cég nem tudja tartani az általa vállalt határidőt. A közlekedésért felelős államtitkár megfogalmazása szerint az M30-as szakaszát már rég le kellett zárni, hiszen a tervezési és kivitelezései problémák merültek fel.

„A Strabag azt vállalta, hogy garanciálisan kijavítja ezeket a hibákat október végéig. Azonban ma már egyértelműen láthatjuk, hogy e hónap végéig a munkával nem fog tudni elkészülni, ami szégyen és gyalázat” – jelentette ki a politikus.

Hangsúlyozta, hogy 

ez nem maradhat következmények nélkül, a minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a közlekedők minél előbb újra használatba vehessék az utat.

