Sziget: bombaüzletet köthet Gerendai Károly – a jelenlegi tulaj már csak kockázatot lát a fesztiválban

Komoly veszteségeket hozott össze a Sziget Fesztivál az elmúlt években, a koronavírus-járványt követő újranyitás egyértelműen nem hozta el a nagy visszatérését a fesztiválnak.
Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását. A politikus azt írta, hogy ezáltal bizonytalan lett a fesztivál jövője.
A Sziget Fesztivál később megerősítette a hírt, a szervezők közlése szerint a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy
a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.
A Providence Equity Partners globális tőkealap leányvállalata, a Superstruct Entertainment még 2017-ben megszerezte a Sziget üzletrészének 70 százalékát, de az irányítás továbbra is a kisebbségi tulajdonosok kezében maradt.
Gerendai Károly, a cég korábbi tulajdonos-ügyvezetője akkor még elképzelhetőnek tartotta, hogy a magyar fesztiválpiac legalább 50 százalékát lefedő Sziget ezzel a márkanévvel jelenik meg külföldön.
A Világgazdaság kérdésére korábban azt mondta, hogy az új tulajdonosnak vannak profitelvárásai, a mértéke azonban töredéke az elmúlt években elértnek. Gerendai Károly 2017-ben, 25 év szervezőmunka után adta át a cég vezetését Kádár Tamásnak, és visszavonult a fesztiválszervezéstől.
A koronavírusjárvány azonban minden üzleti tervet felülírt: 2020-ban és 2021-ben egyetlenegy fesztivál sem fogadhatott vendégeket.
A kimaradt két év több mint kétmilliárd forint veszteséget jelentett a Sziget Zrt.-nek, majd a visszatérő fesztivál 400 millió forintot tudott ezen javítani. A válság idején a Szigetre 4 millió euró (1,4 milliárd forint) hitelt vettek fel.
Kádár Tamás úgy fogalmazott, hogy a 2023-as évben visszatér az igazi Sziget. A beruházások, az infláció és a gyengélkedő forint miatt végül veszteséges lett akkor a fesztivál: összesen 1,8 milliárdos veszteséget könyvelhetett el. A főszervező azonban úgy látta, hogy nem egyes években, hanem hosszú távon kell gondolkodni.
Egy évvel később viszont szintén veszteséges volt a legnagobb magyarországi fesztivál: akkor már
3,8 milliárd forintos rekordveszteséggel zárt.
A Sziget Fesztivál a fellépő húzónevek ellenére meg sem tudta közelíteni a 2018-os rekordlátogatottságot:
idén pedig a 416 ezres számmal a fesztivál az elmúlt évtized második leggyengébb eredményét érte el. A mostani sztárfellépők közé tartozott Shawn Mendes és A$AP Rocky is.
A járvány a Sziget portfólióját is a feje tetejére állította: több mint két évtized után a VOLT fesztivál 2022-ben szűnt meg, a Balaton Soundot pedig 2024-ben tartották meg utoljára.
A cég maradék 30 százalékát is értékesítette 2022-ben a korábbi vevőknek, tavaly pedig a KKR magántőkealap vette meg a Sziget mögött is álló rendezvényszervező céget.
A vételár 1,3 milliárd font (több mint 600 milliárd forint) volt a Superstruct Entertainmentért,
amelynek rendezvényein 2023-ban mintegy 7 millió ember fordult meg.
A Sziget Zrt. hétfőn azt is bejelentette, hogy a tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.
Azt is közölték, hogy mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem osztanak meg további információkat. Gerendai a Forbesnak úgy nyilatkozott, hogy „nagyon nem így képzelte el” az elkövetkező éveit, de határozott célja az, hogy megoldást találjon a Sziget létének hosszú távú biztosítására.
„A háttérben most zajlik tárgyalás, de még nincs semmiről megegyezés. Egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy szó van arról:”
lehet, hogy nekem kell megint átvennem a Szigetet ahhoz, hogy megmaradhasson
– fogalmazott Gerendai Károly a Rádió 1 Balázsék című műsorában hétfőn reggel.
Azt is elárulta, hogy nyolc éve azért szállt ki, mert úgy gondolta, hogy ebből már kiöregedett „nem azért, mert azt gondoltam, hogy nyolc év múlva fiatalabb leszek”.
Arra a kérdésre, hogy a bajba jutott fesztivált jó áron tudná esetleg visszavásárolni, azt válaszolta, hogy „nagyjából igen”, de erről nem árulhat el konkrétumokat.
Nem az a kérdés nyilván most a jelen helyzetben, hogy mennyi pénzért kell visszavásárolni, hanem az, hogy mennyi pénzt kell adott esetben arra fordítani, hogy megmaradjon
– tette hozzá.
Arról is beszélt, hogy titoktartási nyilatkozatot írt alá már az ügyben, ezért részletekről nem tud beszélni. Hozzátette, nagyon reméli, hogy rövid időn belül már tud további fejleményekről is beszámolni.
