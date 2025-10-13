Sziget: bombaüzletet köthet Gerendai Károly – a jelenlegi tulaj már csak kockázatot lát a fesztiválban

Komoly veszteségeket hozott össze a Sziget Fesztivál az elmúlt években, a koronavírus-járványt követő újranyitás egyértelműen nem hozta el a nagy visszatérését a fesztiválnak.

Sziget: bombaüzletet köthet ismét Gerendai Károly / Fotó: AFP

Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását. A politikus azt írta, hogy ezáltal bizonytalan lett a fesztivál jövője.

A Sziget Fesztivál később megerősítette a hírt, a szervezők közlése szerint a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy

a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon.

Óriási üzletet kötöttek a Sziget Fesztivállal, de jött a Covid

A Providence Equity Partners globális tőkealap leányvállalata, a Superstruct Entertainment még 2017-ben megszerezte a Sziget üzletrészének 70 százalékát, de az irányítás továbbra is a kisebbségi tulajdonosok kezében maradt.

Gerendai Károly, a cég korábbi tulajdonos-ügyvezetője akkor még elképzelhetőnek tartotta, hogy a magyar fesztiválpiac legalább 50 százalékát lefedő Sziget ezzel a márkanévvel jelenik meg külföldön.

A Világgazdaság kérdésére korábban azt mondta, hogy az új tulajdonosnak vannak profitelvárásai, a mértéke azonban töredéke az elmúlt években elértnek. Gerendai Károly 2017-ben, 25 év szervezőmunka után adta át a cég vezetését Kádár Tamásnak, és visszavonult a fesztiválszervezéstől.

A koronavírusjárvány azonban minden üzleti tervet felülírt: 2020-ban és 2021-ben egyetlenegy fesztivál sem fogadhatott vendégeket.

A kimaradt két év több mint kétmilliárd forint veszteséget jelentett a Sziget Zrt.-nek, majd a visszatérő fesztivál 400 millió forintot tudott ezen javítani. A válság idején a Szigetre 4 millió euró (1,4 milliárd forint) hitelt vettek fel.

Kádár Tamás úgy fogalmazott, hogy a 2023-as évben visszatér az igazi Sziget. A beruházások, az infláció és a gyengélkedő forint miatt végül veszteséges lett akkor a fesztivál: összesen 1,8 milliárdos veszteséget könyvelhetett el. A főszervező azonban úgy látta, hogy nem egyes években, hanem hosszú távon kell gondolkodni.