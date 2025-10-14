Deviza
Gerendai Károly csak heteket adott – ha nem fognak kezet, 2026-ban elmarad a Sziget

Gerendai Károly visszatérhet a rendezvény élére, de csak akkor, ha a következő hetekben sikerül megállapodnia a külföldi tulajdonossal. A Sziget Fesztivál alapítója szerint a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, de ha nem születik gyors döntés, jövőre egyszerűen nem lesz idő megszervezni a rendezvényt.
VG
2025.10.14, 17:34

Gerendai Károly szerint most vagy soha: ha a következő hetekben nem születik megállapodás a Sziget Fesztivál jövőjéről, 2026-ban elmarad a rendezvény. Az alapító a hvg360-nak adott interjújában elmondta, már több mint egy hónapja folynak az egyeztetések arról, hogy a külföldi tulajdonos kivonulása esetén visszavenné-e a Szigetet, és újra magyar kézbe kerüljön a márka.

sziget fesztivál
A Sziget Fesztivál alapítója szerint a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, de ha nem születik gyors döntés, jövőre egyszerűen nem lesz idő megszervezni a rendezvényt / Fotó: Vasvári Tamás

„Szerintem már elég közel állunk a megállapodáshoz: időnyomásban vagyunk, hiszen már rég árulni kellene a jegyeket és szervezni a jövő évi fesztivált" – fogalmazott Gerendai, aki leszögezte: 

Ha nem jutunk el a következő hetekben a megegyezésig, egyszerűen azért nem lesz jövőre fesztivál, mert kicsúszunk az időből.

A fesztivál pénzügyi helyzetéről is nyíltan beszélt: szerinte a nyilvános számokból is látszik, hogy az utóbbi években nagy veszteségek halmozódtak fel. Bár komoly befektetők is megkeresték, nem nagytőkésekre, hanem a fesztivál korábbi alvállalkozóira építene – olyan partnerekre, akik eddig is dolgoztak a Szigeten, és akiknek a megélhetését közvetlenül érintené, ha a rendezvény megszűnne.

„Nem politikai okokból, de nem is kormányközeli befektetőkkel tervezem. Egyébként nem is NER-közeli szereplők kerestek meg, de mielőtt bárkinek ajánlanám a projektet, nekem magamnak kell elhinnem, hogy meg tudom oldani a problémákat” – tette hozzá.

Hátat fordíthat Budapestnek a Sziget Fesztivál

A háttérben közben zajlik a fesztivál és a főváros közötti szerződés újratárgyalása is. Hétfőn Karácsony Gergely főpolgármester írt arról, hogy a Sziget Kft. kezdeményezte a bérleti szerződés felbontását. A fesztivál szervezői ezt azzal magyarázták, hogy a külföldi tulajdonos üzleti döntést hozott, és nem politikai nyomás áll a háttérben.

A helyzet azért is sürgető, mert a legtöbb európai fesztiválóriás már október-november környékén bejelenti első fellépőit, és karácsony előtt elindítja a jegyértékesítést. Ha a Sziget nem jut dűlőre hetek alatt, könnyen lemaradhat erről a kritikus időszakról – és akkor a 2026-os év maradhat el teljesen.

Sziget: bombaüzletet köthet Gerendai Károly – a jelenlegi tulaj már csak kockázatot lát a fesztiválban

Milliárdos veszteségeket termelt eddig a Sziget Fesztivál. Gerendai Károly elmondása szerint jó áron szerezheti meg.

 

