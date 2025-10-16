Deviza
Európa legnagyobb fesztiváljai Karácsony Gergelynek üzentek: szerintük a főpolgármester nélkül nem lesz Sziget

A legnagyobb európai fesztiválokat tömörítő Yourope szövetség hivatalos levélben kérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a főváros segítse a Sziget Fesztivál fennmaradását. A szervezet szerint Budapest hosszú távú, kedvező szerződéssel és gyorsabb engedélyezéssel teheti a legtöbbet a Sziget Fesztivál jövőjéért.
VG
2025.10.16, 12:17
Frissítve: 2025.10.16, 12:20

A legnagyobb európai fesztiválokat, köztük a Primaverát, a Lollapaloozát és a Roskildét is tömörítő Yourope levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez. A szövetség azt kéri, hogy Budapest vállaljon aktív szerepet a Sziget Fesztivál jövőjének biztosításában. A levélről egy fesztiválipari szereplő számolt be.

Fotó: Balogh Zoltán

A szóban forgó dokumentum nem nyilvános, a fesztiválipari szereplő a Telexhez juttatta el. A levélben a Yourope hangsúlyozza: a Sziget nem csupán zenei rendezvény, hanem Budapest és Magyarország egyik legfontosabb kulturális márkája, amely alapértékei – a szabadság, a nyitottság és a sokszínűség – miatt is kiemelkedő. A levél szerint a fesztivál a külföldi látogatók révén tetemes gazdasági bevételt termel, hozzájárul a főváros és az ország GDP-jéhez, valamint erősíti Budapest nemzetközi hírnevét.

A szövetség ezért arra kéri a fővárosi önkormányzatot, hogy a Sziget új magyar tulajdonosaival hosszú távra és kedvező feltételekkel szerződjön, és könnyítse az engedélyezési folyamatokat. 

A levél szerint ez segítené leginkább, hogy a Sziget megőrizze jelenlegi méretét és nemzetközi súlyát. A Yourope levelében kiemeli: a Sziget nemcsak kulturális, hanem gazdasági érdek is. Az évente több százezer külföldi fesztiválozót vonzó esemény közvetlen és közvetett módon is komoly bevételt termel a városnak, miközben a turizmuson keresztül multiplikátorhatást gyakorol más ágazatokra is. A szervezet ezért azt kéri, hogy Budapest partnerként kezelje a fesztivált, és ne csupán bérlőként.

A Sziget Fesztivál alapítója nem kertelt

Miközben a levél a városi támogatás fontosságát hangsúlyozza, a háttérben feszült egyeztetések zajlanak a fesztivál jövőjéről. Gerendai Károly korábban arról beszélt, hogy ha a következő hetekben nem születik megállapodás, 2026-ban elmaradhat a Sziget. Az alapító szerint már zajlanak a tárgyalások arról, hogy a külföldi tulajdonos kivonulása után a fesztivál ismét magyar kézbe kerüljön, de az idő sürget: a legtöbb európai fesztivál már ősszel elkezdi a jövő évi programok bejelentését és a jegyértékesítést.

A fesztivál pénzügyi helyzetéről is nyíltan beszélt: szerinte 

a nyilvános számokból is látszik, hogy az utóbbi években nagy veszteségek halmozódtak fel. 

Bár komoly befektetők is megkeresték, nem nagytőkésekre, hanem a fesztivál korábbi alvállalkozóira építene, olyan partnerekre, akik eddig is dolgoztak a Szigeten, és akiknek a megélhetését közvetlenül érintené, ha a rendezvény megszűnne. „Nem politikai okokból, de nem is kormányközeli befektetőkkel tervezem. Egyébként nem is NER-közeli szereplők kerestek meg, de mielőtt bárkinek ajánlanám a projektet, nekem magamnak kell elhinnem, hogy meg tudom oldani a problémákat” – tette hozzá.

