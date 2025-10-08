Kartellgyanú árnyékában: a németek nekimentek az olcsó kínai áruknak – uniós eljárás indulhat az e-kereskedelmi óriás ellen

A német Szövetségi Kartellhivatal (Bundeskartellamt) szerdán közölte, hogy eljárást indított a Temu ellen, miután felmerült a gyanú: a platform olyan feltételeket szabhat meg a kereskedőknek, amelyek tiltott módon befolyásolják az árképzést a német piacon. A vizsgálat a Temu németországi működéséért felelős, dublini székhelyű Whaleco Technology Limited ellen folyik.
Andreas Mundt, a hivatal elnöke szerint azt vizsgálják, hogy a Temu
megengedhetetlen feltételeket szab-e a kereskedők árazására vonatkozóan, ami jelentős versenykorlátozást és közvetett áremelkedést okozhat más értékesítési csatornákon is.
A Temu alig egy éve nyitotta meg kapuit a német kereskedők előtt, de a Reuters értesülései alapján már most 19,3 millió aktív felhasználója van az országban, miközben az európai platform havi szinten meghaladja a 100 millió látogatót.
A lépés nem elszigetelt: az utóbbi hónapokban több európai kormány és uniós szerv is figyelemmel kíséri a Temu működését. A platformot korábban adatvédelmi aggályok és termékbiztonsági problémák miatt is vizsgálták, és egyre több tagállam vetette fel, hogy a Temu piaci gyakorlata torzíthatja a versenyt.
Az Európai Bizottság digitális piacokról szóló törvénye (DMA) alapján a Temu akár a „kapuőr”, azaz piackontrolláló kategóriába is sorolható, ami szigorúbb szabályozást vonhat maga után. Brüsszelben már előkészítés alatt áll egy uniós szintű vizsgálat, amely kiterjedne a kereskedők árazási szabadságára, a fogyasztók adatainak felhasználására és a termékajánló algoritmusok átláthatóságára is.
Ha a gyanú beigazolódik, a Temu súlyos szankciókra számíthat – a bírságon túl akár működésének korlátozása is szóba kerülhet az európai piacokon.
Késve szállít a Temu, miután megbénultak a kereskedelmi útvonalak és leállások történtek a logisztikában. A közösségi médiában többen osztottak meg képernyőképeket a Temu üzenetéről, amelyben a csomagszállítás késedelmét fennakadásokkal magyarázta.
