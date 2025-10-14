A Tesla még mélyebbre süllyedhet – már olyan autók terveit porolják le, amelyekbe kérdéses, hogy valaki beleül-e

Most „ünnepelhetik” Kínában az elektromos autók árcsökkentési versenyének harmadik évfordulóját, melynek tiszteletére a Tesla háza tájáról extra hírek szivárogtak ki. Az évi egymillió gépkocsi összeszerelésére alkalmassá tett sanghaji Gigafactory tulajdonosa az állóvíz felkavarását és versenytársai kiszorítását célozta a 2022. októberi akciójával, melynek keretében a Model 3 szedán és a Model Y városi terepjáró (SUV) árait egyaránt 9-9 százalékkal csökkentette.

A Tesla sanghaji Gigafactoryját több lépésben évi egymillió jármű összeszerelésére tették alkalmassá / Fotó: NurPhoto via AFP

Lépését kénytelen-kelletlen a többiek is átvették, így az új generációs autók vásárlói csak kapkodhatták a fejüket az extrém leárazások láttán. Érdekesség, hogy a BYD kezdetben azt hajtogatta, hogy autói árfekvése és minősége olyan ideális szimbiózist képeznek, amit a Tesla kedvéért sem bontanának meg, végül beszálltak ők is az árcsökkentési versenybe. Olyannyira, hogy idén tavasszal még lejjebb nyomott áraikkal ők diktáltak az autópiacon. A piac megrostálása csak részben sikerült, a valamennyire ismert nevek közül

termékeiktől búcsúzhattak a kínaiak, utóbbi nevében a rövidítés a Weltmeistert takarja, az igazi világbajnoki nívótól azonban messze elmaradó társaság 2023 októberében jelentett csődöt. A Hozonhoz tartozó Neta helyzete megrendült, de augusztusban végül újra tudták indítani a termelést. Kérdés, meddig húzzák ebben az egyre szorongatóbb piaci környezetben.

Az extrákon rengeteget tud spórolni a Tesla

A Tesla eközben tovább feszíti a húrt, de nem is tehet másként, ha a termékei iránti keresletet fenn akarja tartani és irdatlan gyártókapacitásait profittermelésre alkalmas módon akarja kihasználni. Nem hivatalos forrásokból a kínai szaksajtó arról értesült, hogy a Tesla már jövőre megkezdheti a Model 3 és a Model Y fapados, helyi igényekre szabott változatának gyártását.

A Tesla Model Y Standard 39 900 dollárért parkolhat be az amerikaiak garázsába / Fotó: Tesla Motor

Olyasmiről lehet szó, mint az Egyesült Államokban a napokban bemutatott Standard verziók, melyeket a Prémium változatból kispórolt húsz extra felszerelés eredményeként ötezer dollárral olcsóbban tudnak adni. Más kérdés, hogy a piac, az elemzők a 39,9 ezer dollárról induló modelleket még így is túl drágának nevezik.

A megfizethetőként aposztrofált Standard kivitelt Elon Musk Tesla-vezér kétségbeesett próbálkozásának tartják,

hogy a Donald Trump kezdeményezésére szeptember végi hatállyal eltörölt 7500 dolláros amerikai villanyautó vásárlási támogatással keletkezett keresleti sokkot valahogy átvészeljék, s külföldön is vevőket szerezzenek.