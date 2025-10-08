Tesla: kevesebb luxizás, alacsonyabb ár, de mire lesz ez elég?

Mély csalódást okozott a Tesla a hivatalosan kedden bemutatott, „megfizethetőként” aposztrofált modelljeivel, s nemcsak a megcélzott új vásárlói kör, hanem a befektetők számára is. Ez a részvényárfolyam 4,5 százalékos esésében is testet öltött, amiből azóta 1 százalékot vissza tudott nyerni a kurzus a tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.
Az elemzők jóval többet vártak annál, hogy az extráktól megszabadított, kibelezett Model Y és Model 3 árát 40 ezer dollár alá szorítsák, ami gyakorlatilag egy ötezer dolláros engedmény a „normális” változatokhoz képest. Amíg a Tesla egyeduralkodó volt az elektromosautó-piacon, addig futott is a szekér, az úri közönség pedig nem sajnálta a pénzt az újdonságra, ám amióta elsősorban a kínai és dél-koreai riválisok erőre kaptak, Elon Musk cégének is többet kellene nyújtania.
A 25 ezer dolláros Model 2, a vadonatúj középkategóriás villanyautó tervét tavaly végleg az asztalfiókba süllyesztették, mondván, az épp egy évvel ezelőtt bemutatott CyberCab robotaxi és a humanoid robotok fejlesztéséhez és majdani sorozatgyártásához kellenek a források, abban nagyobb üzleti potenciált látnak.
Ahogy a Tesla eladásai eróziónak indultak, úgy erősödött fel ismét az igény egy olcsó Tesla piacra dobására.
Az olcsóság ebben az esetben a 30 ezer dolláros árcédulát jelentette, de ezen most Elon Musk rendesen túllépett.
A kiszivárogtatott hírek igaznak bizonyultak, s bár próbáltak a show kedvéért valamennyit ködösíteni, végül a fapados
állapították meg, ezen az áron lehet leadni rájuk a megrendeléseket, s a lemeztelenített Teslák első példányai még az idén átvehetők lesznek a társaság legfontosabb piacain. Az árral amúgy nem lett volna különösebb baj, ha az amerikai vásárlók érvényesíteni tudnák belőle a 7500 dolláros adójóváírást, amivel az árérzékenységi küszöb alá szoríthatnák az árat.
Csakhogy azt Elon Musk korábbi osztályos cimborája, majd az üzletembert kormányzati megbízatásától megfosztó Donald Trump egy tollvonással eltörölte. Szeptember 30-tól, a kedvezmény megszüntetésével új korszak nyílt az amerikai motorizációban, ismét szabad a terep a benzinfaló monstrumok előtt, amelyek értékesítését az emissziós korlátozások visszavonásával is támogatja az olajlobbival szoros barátságot ápoló, klímaszkeptikus amerikai elnök.
Az adókedvezmény eltörlésével az a faramuci helyzet állt elő, hogy aki szeptember 29-én megvette a normális felszereltségű Tesláját, az most ugyanannyi pénzért még egy lecsupaszított modellt sem tud vásárolni.
Ekkora, a már jó előre tudható szigorítással előidézett hendikepet viszont nem engedhet meg magának a modellfrissítésekkel riválisaihoz képest rendre lemaradó Tesla. Az igazsághoz tartozik, hogy az autózáshoz szükséges alapfunkciókkal nem spóroltak, szemben például a fénycsíkkal, ami abszolút nélkülözhető elem bármelyik négykerekű járművön.
Az alábbiakban összefoglaljuk a lényegi különbségeket, amelyekkel a Standard modell kevesebb luxizást nyújt tulajdonosának:
Azt Elon Musk is tudja, hogy az amerikaiakban élő hatótávpara miatt az akkumulátorok teljesítményét nem érdemes nagyon visszafogni, így a Standard verziók is 516 kilométert tudnak egy feltöltéssel teljesíteni. A 225 kilowatt maximális Supercharging töltési sebesség is megfelelőnek számít ebben a kategóriában.
Csakhogy ugyanebben a kategóriában az adókedvezmények elvesztése utáni keresletcsökkenéstől tartva számos, az amerikai piacon dolgozó autógyártó már csökkentette az árait, akik pedig nem ezt tették, azok az ösztönzőrendszerük kiterjesztésével próbálják megállítani forgalmuk várható csökkenését – írja a Reuters.
A befektetők és az elemzők szerint az ár 40 ezer dollár alá csökkentése valamennyire segíteni fogja a Tesla értékesítését, a nagy kérdés azonban az, hogy az olyan kurrens modellekkel állja-e majd a Standard változat a versenyt, mint a Chevrolet Equinox, a Hyundai Ioniq 5 vagy a Kia EV4.
Az igazi áttörést a 30 ezer dolláros szint leküzdése jelentette volna, sokan erre számítottak. Amerikában Muskéknak szerencséjük van, hogy Washington büntetővámokkal elzárta az utat az olcsó kínai riválisok elől, de Európában már nem élveznek ilyen erős védelmet, a kínai villanyautó-importot sújtó védővámok ellenére sem.
Ott a vásárlók kegyeiért több mint egy tucat hasonló tudású elektromos és plug-in hibrid modellel kell versenyezniük, melyek induló árát 30 ezer dollár alá lőtték be. Nem is szólva arról, hogy Musk szélsőjobboldali politikai nézetei aláásták a márkahűséget, amit a csaknem a felére zuhant eladások is érzékeltetnek.
