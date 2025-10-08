Tesla: kevesebb luxizás, alacsonyabb ár, de mire lesz ez elég?

Mély csalódást okozott a Tesla a hivatalosan kedden bemutatott, „megfizethetőként” aposztrofált modelljeivel, s nemcsak a megcélzott új vásárlói kör, hanem a befektetők számára is. Ez a részvényárfolyam 4,5 százalékos esésében is testet öltött, amiből azóta 1 százalékot vissza tudott nyerni a kurzus a tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben.

A Tesla Model 3-nak Kínában már számos versenyképes ellenféllel kell megküzdenie / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elemzők jóval többet vártak annál, hogy az extráktól megszabadított, kibelezett Model Y és Model 3 árát 40 ezer dollár alá szorítsák, ami gyakorlatilag egy ötezer dolláros engedmény a „normális” változatokhoz képest. Amíg a Tesla egyeduralkodó volt az elektromosautó-piacon, addig futott is a szekér, az úri közönség pedig nem sajnálta a pénzt az újdonságra, ám amióta elsősorban a kínai és dél-koreai riválisok erőre kaptak, Elon Musk cégének is többet kellene nyújtania.

Az igazán olcsó Tesla iránt tömegigény lenne

A 25 ezer dolláros Model 2, a vadonatúj középkategóriás villanyautó tervét tavaly végleg az asztalfiókba süllyesztették, mondván, az épp egy évvel ezelőtt bemutatott CyberCab robotaxi és a humanoid robotok fejlesztéséhez és majdani sorozatgyártásához kellenek a források, abban nagyobb üzleti potenciált látnak.

Ahogy a Tesla eladásai eróziónak indultak, úgy erősödött fel ismét az igény egy olcsó Tesla piacra dobására.

Az olcsóság ebben az esetben a 30 ezer dolláros árcédulát jelentette, de ezen most Elon Musk rendesen túllépett.

A kiszivárogtatott hírek igaznak bizonyultak, s bár próbáltak a show kedvéért valamennyit ködösíteni, végül a fapados

Model Y SUV Standard árát 39 990 dollárban,

Model 3 Standard szedán árát 36 990 dollárban

állapították meg, ezen az áron lehet leadni rájuk a megrendeléseket, s a lemeztelenített Teslák első példányai még az idén átvehetők lesznek a társaság legfontosabb piacain. Az árral amúgy nem lett volna különösebb baj, ha az amerikai vásárlók érvényesíteni tudnák belőle a 7500 dolláros adójóváírást, amivel az árérzékenységi küszöb alá szoríthatnák az árat.

Az adókedvezmény eltörlésével új fejezet kezdődött

Csakhogy azt Elon Musk korábbi osztályos cimborája, majd az üzletembert kormányzati megbízatásától megfosztó Donald Trump egy tollvonással eltörölte. Szeptember 30-tól, a kedvezmény megszüntetésével új korszak nyílt az amerikai motorizációban, ismét szabad a terep a benzinfaló monstrumok előtt, amelyek értékesítését az emissziós korlátozások visszavonásával is támogatja az olajlobbival szoros barátságot ápoló, klímaszkeptikus amerikai elnök.