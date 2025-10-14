Deviza
EUR/HUF392 +0.08% USD/HUF337.84 -0.27% GBP/HUF450.05 -0.36% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF91.97 +0.03% RON/HUF77.02 +0.02% CZK/HUF16.13 +0.1% EUR/HUF392 +0.08% USD/HUF337.84 -0.27% GBP/HUF450.05 -0.36% CHF/HUF421.59 +0.13% PLN/HUF91.97 +0.03% RON/HUF77.02 +0.02% CZK/HUF16.13 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34% BUX102,389.83 -0.21% MTELEKOM1,804 +0.56% MOL2,746 -1.72% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,380 -0.48% OPUS552 +0.36% ANY7,280 -1.09% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,623.05 +0.31% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,200.22 -0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Travis ' Tenders
csirkés
gyorsétterem

Nincs megállás: megint éttermet nyit az új csirkés gyorsétteremlánc a fővárosban

Az elmúlt hónapokban több gyorsétterem is országszerte, A Travis’ Tenders idén nyitja meg a második éttermét.
Sz. E.
2025.10.14., 21:40

„A városba új kapitány érkezik, de a fedélzeten már van kapitány” – fogalmaz a Travis' Tenders gyorsétteremlánc az Instagram-oldalán. 

Az elmúlt hónapokban több gyorsétterem is országszerte, A Travis’ Tenders idén nyitja meg a második éttermét.
Fotó: travistenders / Instagram

Az elmúlt hónapokban Tóth Máté és Tóth Simon több Simon’s Burgert nyitottak országszerte, továbbá egy Smashy Burger, Buddy's Burger és Travis’ Tenders nevű almárkát is működtetnek szintén a magyar fővárosban. 

Tóth Simon, a cég egyik alapítója idén a közösségi oldalán jelentette be, hogy létrehoztak egy új brandet, a Travis’ Tenders csirkéző éttermet. A cég friss közlése szerint október 16-án nyitják meg a következő csirkés gyorsétteremláncukat Budapesten, és ahogy a hamburgerezők megnyitásakor, 

most is ingyen osztanak ki ételeket az első vendégek között.

A testvérpáros már korábban elkezdte a külföldi terjeszkedést: idén márciusban egy Smashy Burgert nyitottak New Yorkban. Akkor már arról is írt a sajtó, hogy a következő nagy lépés a nemzetközi Simon’s Burger egységek megnyitása lehet még idén, a legvalószínűbb helyszínként Bukarest és Bécs merült fel. 

Később a Világgazdaság megírta, hogy az első külföldi Simon’s Burger a szlovák fővárosban, Pozsonyban nyílik meg. Azóta már az is kiderült, hogy nem novemberben, hanem októberben tudják csak átadni az új éttermet.

Tóth Máté a korábban elmondta, hogy jelenleg az almárkákkal együtt több mint két tucat éttermük van, jövőre várhatóan már 8-9 milliárd közötti forgalomra számítanak és mintegy 300-an dolgoznak a Simon’s Burgernek.

Arról is beszámoltunk, hogy kizárólagos megállapodást kötöttek a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről. A New Orleans-i eredetű, csirkéjéről híres étteremhálózat első hazai étterme Budapesten nyílik meg hamarosan.

A gyorsétteremláncot 1972-ben, New Orleansban alapították. Jelenleg több mint 4300 étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
csirkés

Nincs megállás: megint éttermet nyit az új csirkés gyorsétteremlánc a fővárosban

Az elmúlt hónapokban több gyorsétterem is országszerte, A Travis’ Tenders idén nyitja meg a második éttermét.
7 perc
ZalaZONE

Nagyon fontos változás: új gazdája lett Magyarország világhírű autóipari központjának – mostantól ők irányítják

Új alapítvány kezébe került a zalaegerszegi tesztpálya.
10 perc
naperőműpark

Ez már tényleg őrület: Kína a semmi közepén megépítette a világ legnagyobb naperőművét, de ez se elég neki – videón a brutális Talatan Solar Park

Már most ez a világ legnagyobb naperőműparkja, de három éven belül tízszer akkora lesz, mint Manhattan.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.