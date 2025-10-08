Erre várt Fico, végre fellélegezhet: újraindult Szlovákia egyik legnagyobb gyára - mint egy falat kenyér, úgy kellett a gazdaságnak

A Jaguar Land Rover (JLR) nyitrai autógyárában szerdán újraindították a termelést, melyben eredetileg szeptember 23-án, majd október 1-jén tervezték a restartot az átfogó és példátlan hekkertámadás nyomán.

Fotó: Ben Stansall / AFP

Katarina Chlebova, a cég kommunikációs menedzsere megerősítette, hogy a dolgozók első csoportja már visszatért a munkahelyére, azaz folytatódhat a Defender és Discovery járművek gyártása. Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszter arról számolt be, hogy a cég szerdától egyelőre egy műszakban indította újra a termelést,

jövő héten pedig folytatódik a fokozatos átállás a teljes gyártási kapacitásra.

A Jaguar Land Rover 2018-ban megnyílt nyitrai gyára körülbelül 5000 embert foglalkoztat, és Szlovákia egyik legnagyobb külföldi beruházója. A JLR valamennyi telephelyének működését egy augusztus 31-i nagyszabású kibertámadás miatt kellett leállítani.

Az Egyesült Királyságban, Gaydonban székelő Jaguar Land Rover (JLR) anyavállalat kedden bejelentette a termelés fokozatos újraindítását brit üzemeiben. Sajtóértesülések szerint a brit kormány 1,5 milliárd fontos hitelgaranciát hagyott jóvá a társaság számára. A garancia célja a likviditás helyreállítása és az ellátási lánc stabilizálása. A JLR csoport leállása miatti eddigi veszteségeket 2,6 milliárd euróra becsülik. Csak a nyitrai gyárban hetente körülbelül 3000 darab Land Rover Defender és Discovery modellt gyártanak.