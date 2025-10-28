Tízezrével rúgja ki dolgozóit a világ legnagyobb fuvarozója: folytatódik a fájdalmas átalakulás – a befektetők pezsgőt bontottak

A United Parcel Service (UPS) közölte, hogy 2025-ben eddig mintegy 14 ezer menedzsment- és 34 ezer operatív pozíciót szüntetett meg, a szerkezetátalakítás pedig eddig mintegy 2,2 milliárd dolláros megtakarítást eredményezett. A lépés része annak az átalakulásnak, amelyet a vállalat tavasszal jelentett be – akkor még 20 ezer állás megszüntetését jelezte előre.

A UPS idén eddig 48 ezer munkahelyet szüntetett meg, de a vártnál jobb eredmények miatt a részvényei több mint tizenkét százalékkal emelkedtek a tőzsdén kívüli kereskedésben / Fotó: AFP

A The Wall Street Journal értesülései szerint a mostani leépítések célja, hogy a cég rugalmasabban reagáljon a csomagszállítási volumenek változására, különösen az Egyesült Államokban. A UPS áprilisban jelezte: átalakítja amerikai hálózatát, és ebből fakadóan egymilliárd dollárnyi költségcsökkenésre számít.

A befektetők örülnek a UPS leépítési hullámának

A vállalat a harmadik negyedévben ugyan bevétel- és nyereségcsökkenést könyvelt el, de a számok meghaladták az elemzői várakozásokat, ami több mint 12 százalékos emelkedést váltott ki a részvények árfolyamában a piacnyitás előtti kereskedésben.

A UPS átalakítása részben az Amazonnal való kapcsolat újragondolásához is kötődik. A csomagküldő óriás az elmúlt évben fokozatosan csökkentette legnagyobb ügyfele, az Amazon fuvarjait, miután az e-kereskedelmi óriás fokozatosan kiépítette a saját logisztikai hálózatát, hogy kevésbé függjön a külső partnerektől. Az Amazon az utóbbi években hatalmasra duzzasztotta szállítási és raktározási kapacitásait, majd 2024 végére kiderült, hogy a folyamatos bővülés miatt túlkapacitásba került – ez vezetett a nagyszabású leépítésekhez.

Az Amazon idén több tízezer munkavállalót bocsátott el világszerte, köztük logisztikai, technológiai és irodai területeken is. A vállalat most a hatékonyságra helyezi a hangsúlyt, visszafogja a raktárfejlesztéseket, és egyes logisztikai központokat bezár.

Ez a racionalizálási hullám közvetve a UPS-t is érintette, mivel a korábbi csomagmennyiségek jelentős része az Amazon saját kézbesítési rendszerébe került át.

A UPS szerint mindez ugyan rövid távon csökkentette a szállítási volumeneket, de hosszabb távon stabilabb és kiszámíthatóbb ügyfélportfóliót eredményezhet, miközben a költségoldali megtakarítások erősítik a jövedelmezőséget. A vállalat úgy látja, az átalakulásnak köszönhetően jók a pozíciói a közelgő ünnepi szezon logisztikai kihívásaira, és további hatékonyságjavító lépéseket is tervez az év hátralévő részében.