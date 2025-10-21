Hollywood újraosztja a lapokat: újabb médiaóriás készül az eladásra – a CNN, az HBO és Harry Potter jövője is bizonytalan

A Warner Bros. Discovery fontolóra vette a teljes eladást, miután több potenciális vevő is érdeklődést mutatott. A lépés a cég korábban bejelentett kettéválasztásával párhuzamosan zajlik, és az egész médiapiacot átrendezheti. A hírre a vállalat részvényei 8 százalékkal emelkedtek a keddi tőzsdenyitás előtt.

Több befektető is megkörnyékezte a Warner Bros. Discoveryt, miközben a vállalat saját átalakulása közepén jár / Fotó: NurPhoto via AFP

A Warner Bros. Discovery megerősítette, hogy stratégiai felülvizsgálatot indított, miután beérkezett egy nem kért vételi ajánlat – a lehetséges vevő kilétét azonban nem hozták nyilvánosságra.

A társaság szerint a vizsgálat kimenetele nyitott: szóba jöhet a korábban bejelentett kettéválasztás, azaz a Warner Bros. és a Discovery Global külön útra lépése, vagy akár a teljes eladás is.

A Reuters szerint korábban a Paramount Skydance vezérigazgatója, David Ellison már tett egy ajánlatot, ám a Warner Bros. Discovery ezt visszautasította, mivel a mintegy 20 dolláros részvényenkénti ajánlat „túl alacsony” volt. Ugyanakkor Ellison újabb lépéseket fontolgat, miután nemrég felvásárolta a Paramountot is, ami azt jelzi: az Ellison család nem titkoltan egy globális médiabirodalom kiépítésére törekszik.

A Warner Bros. Discovery – amelyhez többek között a CNN, az HBO Max és a Harry Potter-franchise is tartozik – az elmúlt hónapokban jelentős átalakításba kezdett. A cég költségcsökkentést hajt végre, munkahelyeket szüntet meg, és 2026-ra különválasztaná kábel- és streamingüzletágát, hogy „felszabadítsa az eszközök valódi értékét”.

A Warner Bros. Discoveryvel temetik a hagyományos médiát

A háttérben mélyebb iparági válság húzódik. A streamingszolgáltatások térnyerése alapjaiban rengette meg a hagyományos médiát: a lineáris televíziózás nézettsége zuhan, a reklámbevételek elvándorolnak, a tartalomgyártási költségek pedig az egekben vannak. A legtöbb nagy médiavállalat – köztük a Disney és a Paramount – kényszerpályán próbál új stratégiát kialakítani a streamingre épülő korszakban.

A Warner Bros. Discovery esetleges eladása tehát nem csupán egy üzleti döntés, hanem a régi és az új média határvonalán húzódó korszakváltás egyik leglátványosabb pillanata lehet.