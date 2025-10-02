Megállíthatatlan a Wizz Air – közel a 75 milliós cél, fontos piacra csapott le a fapados

Növelve utasszámát, 8,8 százalékot javított tavaly szeptemberhez képest a Wizz Air, ezzel az előző hónapban 6,265 millió utast tudhatott magáénak a fapados, éves szinten egyébként 75 millió utasra számítanak , abból Magyarországon 8 millióra. A cég utaskapacitása is pozitív irányba mozdult, úgy, hogy súrolják a 93 százalékos kihasználtságot, olvasható a szeptemberi eredménykimutatásban, amit a légitársaság csütörtökön hozott nyilvánosságra. A Wizz Air papírjai 2,5 százalékot ugrottak a mai nyitás óta, a cikk írásakor 1 179,94 penny-n áll a részvény – arról, hogy milyen fordulat várható a papírokban itt írt a Világgazdaság bővebben. A Ryanair október 1-én közölte szeptemberi eredményét, az ír légitársaság 19,4 millió utast szállított, 94 százalékos kihasználtság mellett. Michael O'Learyék 2 százalékos forgalomnövekedést produkáltak éves összevetésben.

Riválisok: a Wizz Air és a Ryanair is növekedni tudott utasforgalomban, előbbi 6,2, utóbbi 19,4 millió utast szállított szeptemberben Fotó: Airlinephoto / shutterstock

Az eredményközlésből kiderült az is, hogy a Wizz Air szeptemberben 49,8 gramm CO2-kibocsátást jelentett utas-kilométerenként (RPK), ami a második egymást követő hónap, amikor az érték 50 gramm alatt maradt. Ez 4,8 százalékos csökkenést jelent az augusztusi 49,6 grammos értékhez képest, amely 2,5 százalékkal volt alacsonyabb az előző évhez képest. A csökkenés az A321neo repülőgépekre való átállással és a magasabb terhelési tényezőkkel függ össze. Az elmúlt hét évben a Wizz Air három alkalommal, köztük 2023 februárjában is 50 gramm alatti kibocsátást regisztrált utas-kilométerenként, összehasonlításként

a Rynairnél ez 65 gramm,

de ha egy nagyobb légitársaságot nézünk, a Lufthansa 87,5-ön áll.

Wizz Air: a téli időszak óriási lökést hozhat, komoly piaci rést talált meg a cég

Az éves várt utasszámhoz képest nem mondható gyengének a több mint 6,2 millió utas szeptemberben, azonban a téli időszak még sokat hozhat a légitársaság eredményén. A Wizz Air ugyanis azonnal reagált és betölti a piaci rést azt követően, hogy a nagy rivális Ryanair kedden bejelentette, nem indítja újra járatait Tel-Avivba. A Wizz Air szerdán azt írta közleményében, hogy Izrael legnagyobb diszkont-légitársaságaként megerősíti elkötelezettségét az izraeli piac mellett, a 2025-ös téli menetrendi időszakban több mint egymillió ülőhelyet biztosít az oda tartó és az onnan induló járatain. Ez az ülőhely-kapacitás 18 közvetlen útvonalat fed le Izrael fővárosából, ez az előző évhez képest több mint 240 százalékos a bővülésnek felel meg.