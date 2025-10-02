Deviza
Megállíthatatlan a Wizz Air – közel a 75 milliós cél, fontos piacra csapott le a fapados

Szeptemberben 6,265 millió utast szállított a Wizz Air, ez éves összehasonlításban 8, 8 százalékos növekedést jelent – derül ki a légitársaság friss, globális eredményközléséből. A magyar gyökerű fapados utaskapacitása 7,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest, ami 92,8 százalékos kihasználtsági rátát eredményezett, ez 1 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakához mérten.
Németh Tamás
2025.10.02., 13:01
Fotó: AFP

Növelve utasszámát, 8,8 százalékot javított tavaly szeptemberhez képest a Wizz Air, ezzel az előző hónapban 6,265 millió utast tudhatott magáénak a fapados, éves szinten egyébként 75 millió utasra számítanak , abból Magyarországon 8 millióra. A cég utaskapacitása is pozitív irányba mozdult, úgy, hogy súrolják a 93 százalékos kihasználtságot, olvasható a szeptemberi eredménykimutatásban, amit a légitársaság csütörtökön hozott nyilvánosságra. A Wizz Air papírjai 2,5 százalékot ugrottak a mai nyitás óta, a cikk írásakor 1 179,94 penny-n áll a részvény arról, hogy milyen fordulat várható a papírokban itt írt a Világgazdaság bővebben. A Ryanair október 1-én közölte szeptemberi eredményét, az ír légitársaság 19,4 millió utast szállított, 94 százalékos kihasználtság mellett. Michael O'Learyék 2 százalékos forgalomnövekedést produkáltak éves összevetésben. 

Riválisok: a Wizz Air és a Ryanair is növekedni tudott utasforgalomban, előbbi 6,2, utóbbi 19,4 millió utast szállított szeptemberben
Riválisok: a Wizz Air és a Ryanair is növekedni tudott utasforgalomban, előbbi 6,2, utóbbi 19,4 millió utast szállított szeptemberben Fotó: Airlinephoto / shutterstock

Az eredményközlésből kiderült az is, hogy a Wizz Air szeptemberben 49,8 gramm CO2-kibocsátást jelentett utas-kilométerenként (RPK), ami a második egymást követő hónap, amikor az érték 50 gramm alatt maradt. Ez 4,8 százalékos csökkenést jelent az augusztusi 49,6 grammos értékhez képest, amely 2,5 százalékkal volt alacsonyabb az előző évhez képest. A csökkenés az A321neo repülőgépekre való átállással és a magasabb terhelési tényezőkkel függ össze. Az elmúlt hét évben a Wizz Air három alkalommal, köztük 2023 februárjában is 50 gramm alatti kibocsátást regisztrált  utas-kilométerenként, összehasonlításként

  •  a Rynairnél ez 65 gramm, 
  • de ha egy nagyobb légitársaságot nézünk, a Lufthansa 87,5-ön áll. 

Wizz Air: a téli időszak óriási lökést hozhat, komoly piaci rést talált meg a cég

Az éves várt utasszámhoz képest nem mondható gyengének a több mint 6,2 millió utas szeptemberben, azonban a téli időszak még sokat hozhat a légitársaság eredményén. A Wizz Air ugyanis azonnal reagált és betölti a piaci rést azt követően, hogy a nagy rivális Ryanair kedden bejelentette, nem indítja újra járatait Tel-Avivba. A Wizz Air szerdán azt írta közleményében, hogy Izrael legnagyobb diszkont-légitársaságaként megerősíti elkötelezettségét az izraeli piac mellett, a 2025-ös téli menetrendi időszakban több mint egymillió ülőhelyet biztosít az oda tartó és az onnan induló járatain. Ez az ülőhely-kapacitás 18 közvetlen útvonalat fed le Izrael fővárosából, ez az előző évhez képest több mint 240 százalékos a bővülésnek felel meg.

Az újabb bővítés jól mutatja a Wizz Air elkötelezettségét a megbízható és megfizethető utazási lehetőségek biztosítása mellett, valamint hangsúlyozza a légitársaság Tel-Avivra és Izraelre vonatkozó hosszú távú stratégiai terveit. A város legnagyobb nem izraeli légitársaságaként a Wizz Air a 2025-ös téli időszakban és azt követően is folytatja járatai üzemeltetését, Tel-Avivból közvetlenül az alábbi európai célállomásokra:

  • Budapest, Magyarország – heti akár 16 járat
  • Bukarest, Románia – heti 14 járat
  • Jászvásár (Iasi), Románia – heti akár 3 járat
  • Kolozsvár, Románia – heti akár 3 járat
  • Róma Fiumicino, Olaszország – heti akár 11 járat
  • Milánó Malpensa, Olaszország – heti akár 11 járat
  • Nápoly, Olaszország – heti 3 járat
  • Velence, Olaszország – heti akár 2 járat
  • Szófia, Bulgária – heti akár 8 járat
  • Várna, Bulgária – heti akár 3 járat
  • Larnaca, Ciprus – heti akár 8 járat
  • Athén, Görögország – heti 7 járat
  • Szaloniki, Görögország – heti 3 járat
  • London Luton, Egyesült Királyság – heti 7 járat
  • Bécs, Ausztria – heti akár 7 járat
  • Varsó, Lengyelország – heti 5 járat
  • Krakkó, Lengyelország – heti 5 járat
  • Vilnius, Litvánia – heti akár 5 járat

Rekordokat döntöttek – javuló tendencia a késések terén, bejött nekik a nyár

A magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be szeptemberben, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult. Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 

12 ezer járaton 2,6 millió utast juttattak célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a 60 milliomodik magyarországi utas.

A Wizz Air bejelentette, hogy 2026 márciusáig bezárja bécsi bázisát, mivel az elmúlt években fenntarthatatlan vált a költségnövekedés. Két repülőgép november 14-ig, a téli szezonra átkerül az új, szlovákiai Pozsonyban megnyíló bázisra (a két repülőtér egymástól egy órányi utazási távolságra található). A Bécsben maradt három repülőgép pedig jövő márciusig a hálózat más részeire kerül át. Ezek a változások egyértelműen példázzák, hogy a menedzsment átalakítja a Wizz Air hálózatát az alacsonyabb költségű repülőtéri lehetőségek kiaknázása érdekében, mutat rá már a Bloomberg. 

 

