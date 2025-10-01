Gigantikus piaci résre csapott le fénysebességgel a Wizz Air – több mint egymillió ülőhellyel és heti 16 budapesti járattal érkezik a fapados

Azonnal reagált és betölti a piaci rést a Wizz Air azt követően, hogy a nagy rivális Ryanair kedden bejelentette, nem indítja újra járatait Tel-Avivba. A Wizz Air szerdán azt írta közleményében, hogy Izrael legnagyobb diszkont-légitársaságaként megerősíti elkötelezettségét az izraeli piac mellett, a 2025-ös téli menetrendi időszakban több mint egymillió ülőhelyet biztosít az oda tartó és az onnan induló járatain. Ez az ülőhely-kapacitás 18 közvetlen útvonalat fed le Izrael fővárosából, ez az előző évhez képest több mint 240 százalékos a bővülésnek felel meg.
Az újabb bővítés jól mutatja a Wizz Air elkötelezettségét a megbízható és megfizethető utazási lehetőségek biztosítása mellett, valamint hangsúlyozza a légitársaság Tel-Avivra és Izraelre vonatkozó hosszú távú stratégiai terveit. A város legnagyobb nem izraeli légitársaságaként a Wizz Air a 2025-ös téli időszakban és azt követően is folytatja járatai üzemeltetését, Tel-Avivból közvetlenül az alábbi európai célállomásokra:
Tegnap az egyik legnagyobb hazai légi közlekedési szaklap, az Air Portal írt arról, hogy az ír fapados az idei téli menetrendben nem közlekedik a Ben Gurion repülőtérre, mert a légikikötő nem garantálja a jövő évi nyári menetrendhez szükséges résidőket és a diszkontterminál zavartalan használatát. A Ryanair a portálnak azt írta, a döntés mintegy egymillió ülőhely és 22 útvonal kiesését jelenti. A társaság indoklása szerint a háttérben az áll, hogy a Ben Gurion repülőtér vezetése visszautasította a Ryanair számára a már kihirdetett 2026-os nyári menetrendhez szükséges résidők fenntartását, emellett arra sem vállalt garanciát, hogy nyitva tartják a low-cost járatokat kiszolgáló 1-es terminált az esetleges biztonsági intézkedések idején is.
Az idei nyári időszakban a Ryanair tel-avivi járatait többször is fel kellett függeszteni a légtér lezárásai,
illetve a repülőtér döntései miatt, amikor három alkalommal is bezárták az 1-es terminált, és a Ryanair járatait a 3-asra helyezték át.
A magyar gyökerű légitársaság rekordnyárról számolt be szeptemberben, több mint 24,5 millió utast szállított a teljes hálózatban, ami 10 százalékos növekedés. A május–augusztusi időszakban mintegy 120 ezer járatot teljesített, ami 7 százalékos növekedés, július óta napi 1000 járatot üzemeltetnek. A járatok kihasználtsága javult.
Nemcsak összességében, hanem Magyarországon is rekordokat döntött a vállalat: 12 ezer járaton 2,6 millió utast juttattak célba, ami 13 százalékos emelkedés. Magyarországon idén várhatóan elérik a 8 millió utast, és még szintén idén összejöhet a 60 milliomodik magyarországi utas.
A törlésekre a franciaországi tüntetések miatt volt szükség, illetve egy járatot a birminghami kifutópályát eltorlaszoló, balesetes kisgép miatt nem tudtak indítani. (Ebbe nem számolták bele az izraeli háború miatti törléseket, a légtérlezárások valamennyi arrafelé közlekedő légitársaságot sújtották.) A Wizz Air kommunikációs vezetője, Radó András kiemelte, hogy idén a korábbiaknál gördülékenyebb volt az együttműködés a HungaroControllal, a légi irányítás jól teljesített a május–augusztusi főszezonban, amiért a Wizz Air hálás is nekik.
