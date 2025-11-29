Deviza
Rámosolygott a szerencse a Boeing-re: dollármilliárdokkal tömi ki az amerikai hadsereg – óriási megrendelést adott le a Pentagon

A projekt egyszerre erősíti az amerikai és szövetséges katonai képességeket. Boeing ismét nagyot szakított: 7 milliárd dollár felett értékben rendeltek tőle helikoptereket és tankereket az Egyesült Államok hadereje számára.
VG
2025.11.29, 06:23

A Boeing jelentős, összesen több mint 7 milliárd dolláros szerződést kapott az Egyesült Államok védelmi minisztériumától. A cég AH-64E Apache helikoptereket szállít az amerikai hadseregnek és KC-46A Pegasus légibázis-tankereket az amerikai légierőnek, miközben a program több országot is érint a külföldi katonai eladások keretében. A szerződés meghosszabbítja az Apache-gyártósor életciklusát és újabb lökést ad a légierő modernizációjának.

boeing
A Boeing ismét nagyot szakított: 7 milliárd dollár felett értékben rendeltek tőle helikoptereket és tankereket az Egyesült Államok hadereje számára / Fotó: AFP

Óriási megrendelés landolt a Boeing-nél

A TheDefensePost értesülései alapján a vállalat 4,6 milliárd dolláros szerződést kapott az AH-64E Apache harci helikopterek gyártására, amelyekhez a kiképzőgépek és a szükséges alkatrészek is tartoznak.

A munkát Arizonában, Mesában végzik 2032-ig, miközben a finanszírozás mintegy fele külföldi katonai eladásokból – köztük Lengyelország, Egyiptom és Kuvait számára – érkezik. A legújabb Apache-verzió, amely több mint ötmillió repült órát tudhat maga mögött, nyitott architektúrájú rendszerével lehetővé teszi a gyors szenzor-, fegyver- és szoftverfrissítéseket.

A légierő részéről 2,4 milliárd dolláros kiegészítő szerződést kapott a Boeing a KC-46A Pegasus tankerek újabb szállítmányára. A csomag 15 új repülőgépet és a hozzájuk tartozó mobilitási adatlicenceket tartalmaz, a munkát Seattle-ben végzik 2029 júniusáig. A KC-46 a Boeing 767-es repülőgépén alapul, és a légierő elöregedő KC-135 Stratotanker flottáját váltja ki. A McGhee Tyson légibázist választották ki a következő fő üzemeltetési helyszínnek, ahol jelentős fejlesztéseket végeztek, köztük új 3,048 méteres kifutót és 32,4 millió dolláros karbantartó hangárt.

A Boeing új megrendelése nemcsak az amerikai haderő modernizációját szolgálja, hanem a szövetséges országok képességeit is erősíti. 

A külföldi katonai eladások részeként Lengyelország, Egyiptom és Kuvait is részesül az Apache helikopterekből, ami stratégiai jelentőséggel bír Washington külpolitikai és biztonságpolitikai terveiben.

A Boeing több fronton is jelen van: korábbi szerződésekben már biztosítottak MH-47G helikoptereket a különleges műveleti erőknek, CH-47F Chinookokat az amerikai hadseregnek, valamint támogatták a légijárművek karbantartását a külföldi szövetségeseknek.

Rájár a rúd a repülőgyártás egykori királyára: újabb balesetet szenvedett el az egyik gépük – a légi katasztrófa elmaradt, de a befektetők nem fognak örülni

Újabb szokatlan repülési incidens történt az Egyesült Államokban. A United Airlines egyik Boeing 737 MAX 8-as gépe 11 ezer méteres magasságban valószínűleg egy meteorológiai ballonnal ütközött, de az incidens szerencsére nem járt áldozatokkal.

 

 

